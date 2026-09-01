 Ai gheață în frigider și nu știi cum să scapi de ea? Află ce greșeli trebuie să eviți
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Ai gheață în frigider și nu știi cum să scapi de ea? Află ce greșeli trebuie să eviți

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Fenomenul de formare a gheții în frigider este mult mai comun decât pare, însă de cele mai multe ori indică o problemă de utilizare sau o defecțiune care poate crește consumul de energie. Un frigider care îngheață alimentele sau acumulează gheață pe pereți nu mai funcționează eficient, iar acest lucru se reflectă direct în factura de electricitate.

Cum scapi de gheața din frigider
Cum scapi de gheața din frigider Foto: arhivă

Cum se formează gheața în frigider

Formarea gheții este rezultatul condensului care se transformă în cristale atunci când temperatura din interior scade sub nivelul optim. Condensul apare atunci când aerul cald și umed intră în frigider și se întâlnește cu suprafețele reci.

Pe măsură ce aerul cald se răcește în interiorul frigiderului, vaporii de apă își pierd energia și se transformă în picături de apă lichidă, care se observă adesea pe peretele din spate.

Când aceste picături de apă intră în contact cu o suprafață la temperatura de îngheț (32 °F sau 0 °C) sau sub aceasta, moleculele de apă se așează într-o rețea cristalină solidă, transformând picăturile în chiciură sau gheață.

De asemenea, o garnitură care nu mai etanșează corect permite aerului cald să intre constant în frigider. Acest flux continuu de aer umed produce condens și, implicit, gheață. În plus, mâncarea fierbinte eliberează vapori de apă. Aceștia se depun pe pereții reci și formează gheață în câteva ore.

Soluții pentru a scăpa de gheața din frigider

 Deși este normal să găsiți o cantitate mică de apă sau gheață pe partea din spate a frigiderului, nu este normal să existe cantități mari de gheață acumulată în interiorul aparatului, potrivit Beko.  

Verifică temperatura frigiderului. Temperatura ideală pentru un frigider este cuprinsă între 4°C și 5°C. Dacă observi acumulări mari de gheață sau zone înghețate, este posibil ca aparatul să fie setat prea rece. Consultă instrucțiunile modelului tău pentru a ajusta corect temperatura. Pentru detalii suplimentare, poți consulta și ghidul dedicat temperaturii din frigider.

Deschide ușa frigiderului cât mai rar. Gheața se formează atunci când aerul cald intră în contact cu aerul rece din interior. Dacă ușa este deschisă frecvent sau lăsată întredeschisă, crește riscul apariției gheții și al înghețării alimentelor. Încearcă să limitezi deschiderile și să te asiguri că ușa se închide complet de fiecare dată.

Verifică garniturile și eventualele fisuri. Crăpăturile sau rupturile în garnitura ușii permit aerului cald să pătrundă în frigider, ceea ce duce la formarea excesivă de gheață. Dacă observi astfel de probleme, este necesară intervenția unui specialist.

Nu așeza alimentele lipite de peretele din spate. Ambalajele sau produsele care ating peretele interior pot provoca formarea de bulgări de gheață și acumulări de apă pe rafturile de sticlă. Lasă câțiva centimetri de spațiu între alimente și peretele frigiderului pentru a permite circulația corectă a aerului rece.

Cât de des trebuie curățat frigiderul

Atunci când vine vorba despre cât de des trebuie curățat frigiderul, experta spune că ar trebui să ne ocupăm de acest detaliu la fiecare trei luni. Alimentele vor trebui mutate în alt loc suficient de rece, timp în care va trebui să curățăm cât mai bine interiorul frigiderului.

  Mulți oameni ignoră interiorul frigiderului atunci când fac curat, dacă nu există un motiv clar pentru a-l curăța, cum ar fi diverse pete sau resturi de alimente rămase pe rafturi. Însă, umiditatea din frigider poate face din acest spațiu unul care trebuie curățat mult mai des decât am putea crede, potrivit Southern Living.  

„Un frigider este, în mod natural, un mediu bogat în umiditate, așa că, atunci când condensul interacționează cu reziduurile deja existente, suprafețele pot deveni și mai lipicioase”, a spus experta Brit Angelesco.

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