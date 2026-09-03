 Apa trebuie să fie rece sau fierbinte când fierbi ouăle? Răspunsul a cinci bucătari
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Apa trebuie să fie rece sau fierbinte când fierbi ouăle? Răspunsul a cinci bucătari

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De zeci de ani circulă ideea că una dintre cele mai simple lecții din bucătărie este să știi cum să fierbi apă. Iar pe rețelele sociale, orice postare despre fierberea ouălor stârnește inevitabil aceeași dezbatere aprinsă: ouăle se pun în apă rece sau în apă clocotită? Pentru a lămuri definitiv subiectul, mai mulți bucătari profesioniști au explicat care este metoda cea mai sigură.

Cum să fierbi un ou corect
Cum să fierbi un ou corect Foto: arhivă

De ce contează temperatura apei când fierbi ouă

Specialiștii spun că ambele variante pot duce la rezultate bune, însă, dacă ar trebui să recomande o singură metodă, ar alege să începi fierberea ouălor în apă clocotită. Chef Luis Fayad explică faptul că apa deja fiartă elimină orice confuzie legată de momentul în care trebuie pornit timerul. Puterea diferită a aragazelor poate face dificilă sincronizarea atunci când ouăle sunt puse în apă rece, care se încălzește treptat.

Chef Nick Picciotto subliniază că mulți oameni nici nu sunt siguri dacă apa „bolborosește” sau doar „fierbe ușor”, ceea ce poate duce la gălbenușuri prea moi sau prea tari. Iar chef Stephan Go amintește că temperatura apei este factorul principal care determină consistența finală a oului. La nivelul mării, apa fierbe la 100°C, iar orice căldură suplimentară se transformă în abur, deci temperatura rămâne constantă, potrivit Allrecipes.

Cum fierbi corect ouăle, potrivit bucătarilor

Pentru ouă fierte perfect, bucătarii recomandă să lași ouăle 30 de minute la temperatura camerei. Dacă te grăbești, le poți pune 5–10 minute într-un bol cu apă caldă, în timp ce apa de pe foc ajunge la fierbere.

Adu o oală mare cu apă la clocot. Când fierbe, așază oul într-o lingură cu găuri și coboară-l ușor în apă. Redu focul până la un clocot moderat și setează timerul în funcție de consistența dorită, folosind ghidul chef‑ului James Bailey:

  • 6 minute – gălbenuș lichid, albuș ușor moale
  • 7 minute – gălbenuș moale, fluid
  • 8 minute – gălbenuș „jammy”, ideal pentru ramen
  • 10 minute – gălbenuș galben deschis, cremos, perfect pentru salate de ouă

În timp ce ouăle fierb, pregătește un bol cu apă și gheață. Când timpul s-a scurs, mută ouăle direct în baia de gheață pentru a opri procesul de gătire și pentru a le face mai ușor de decojit. Lasă-le la răcit aproximativ 10 minute.

Pentru decojire, usucă oul cu un prosop curat, apoi lovește ușor partea mai lată a oului – acolo se află buzunarul de aer, ceea ce face coaja mai ușor de desprins.

Deși bucătarii preferă apa clocotită, există și metode care ocolesc complet această controversă. Ouăle fierte la multicooker, ouăle fierte în cuptor sau ouăle fierte în air fryer oferă rezultate excelente: gălbenușuri intense, albușuri fragede și o consistență uniformă.

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