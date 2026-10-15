Cel mai mare uscător de păr din lume! Are 1,6 metri înălțime

O britanică a construit cel mai mare uscător de păr din lume, o invenție neobișnuită care a intrat în Cartea Recordurilor Guinness. Ruth Amos (36 de ani), inginer și prezentatoare a canalului YouTube „Kids Invent Stuff”, a realizat aparatul alături de colegul său, Shawn Brown, pornind de la ideile trimise de copii în cadrul unui concurs.

Ruth Amos a intrat în Cartea Recordurilor Guinness Foto: Guinness World Records

Peste 5.000 de participanți, cu vârste între 4 și 11 ani, au propus invenții neobișnuite, de la un leu uriaș care aruncă nuggets de pui până la o mașină cu dimensiuni record. Echipa a ales să construiască un uscător de păr uriaș, inspirat de propunerile a două participante, Kiki și Thea.

Uscătorul de păr a fost construit în trei săptămâni

Aparatul măsoară 1,75 metri lungime și 1,6 metri înălțime, fiind de aproximativ opt ori mai mare decât unul obișnuit. Construcția lui a durat trei săptămâni și a presupus folosirea unor conducte metalice de ventilație și a unor benzi din aluminiu, peste care au fost aplicate spumă expandabilă, rășină și straturi de fibră de sticlă.

La final, exteriorul a fost șlefuit și vopsit în culoarea mov. Dispozitivul este atât de voluminos, încât sunt necesare patru persoane ca să fie mutat. În ciuda dimensiunilor impresionante, acesta chiar funcționează, fiind dotat cu un ventilator industrial și două elemente de încălzire folosite în cuptoare.

Puterea sa ajunge la 5.000 de wați, în timp ce uscătoarele obișnuite au, în general, între 1.800 și 2.000 de wați. Kiki și Thea și-au imaginat un aparat suficient de puternic încât să răstoarne un scaun și care să poată fi folosit și pentru suflarea frunzelor.

Ruth Amos își dorește ca proiectele sale să le inspire pe fete să descopere ingineria și să le demonstreze copiilor că această disciplină înseamnă creativitate, imaginație și idei transformate în realitate, nu doar ecuații și manuale.