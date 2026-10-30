Copiii ai căror părinți refuză fotografiile pe internet riscă să fie marginalizați la școală. Dilema care împarte familiile în două tabere

Părinții care nu vor ca fotografiile copiilor lor să ajungă pe rețelele sociale se confruntă cu o situație neașteptată în școli. Decizia de a proteja intimitatea celor mici poate duce la tensiuni și chiar la excluderea acestora din anumite activități. În timp ce unii părinți își dau acordul pentru publicarea imaginilor, alții preferă să își țină copiii departe de expunerea online. Specialiștii avertizează că riscurile distribuirii fotografiilor pe internet nu trebuie ignorate.

Copiii ai căror părinți refuză fotografiile pe internet riscă să fie marginalizați la școală. Foto: arhiva

Fotografiile de la serbări, excursii, activități tematice sau alte evenimente școlare au devenit o prezență obișnuită pe paginile de socializare ale instituțiilor de învățământ. Pentru unele familii, imaginile reprezintă amintiri frumoase, care merită împărtășite. Pentru altele, publicarea fotografiilor copiilor în mediul online ridică probleme serioase de siguranță și protejare a vieții private.

Astfel, în comunitățile școlare se conturează două poziții diferite: părinții care acceptă ca fotografiile celor mici să fie publicate și cei care refuză categoric acest lucru.

„Nu-mi dau acordul. Nu-mi doresc să-mi expun copilul, să se știe programul ei, activitățile pe care le face. Îmi doresc să avem o viață privată”, spune un părinte, citat de Observator News.

La polul opus sunt familiile care nu consideră că apariția copiilor în fotografiile publicate de școală reprezintă un pericol, chiar dacă recunosc că mediul online vine și cu incertitudini.

„Eu mi-am dat acordul, da, întotdeauna mi-am dat acordul. Și la grădiniță, și la școală. Ce-i drept în ziua de azi nu mai știi dacă e ok sau nu”, adaugă un alt părinte.

Refuzul părinților de a publica fotografiile copiilor poate duce la marginalizare

Dincolo de dezbaterea privind siguranța pe internet, apare o altă problemă: copiii ai căror părinți nu semnează acordul pentru fotografiere și filmare pot ajunge să se simtă diferiți de colegii lor.

Unii părinți consideră că refuzul publicării imaginilor nu ar trebui să afecteze participarea celor mici la activitățile școlare și nici relațiile acestora cu ceilalți elevi.

„Copiii nu ar trebui să se simte excluși, dar, până la urmă, este opțiunea părinților. Până la urmă, dacă sunt activități frumoase, nu știu, cum sunt cele despre toamnă, așa, nu văd de ce nu ar apărea”, spune o altă persoană.

Pentru a evita neînțelegerile cu familiile, dar și eventualele reclamații sau acțiuni în instanță, școlile și grădinițele solicită acordul părinților înainte de a publica imagini cu elevii.

Ce document semnează părinții la înscrierea copilului la școală

În multe instituții de învățământ, acordul privind fotografierea și filmarea copiilor este inclus în documentele semnate la înscriere. Prin această declarație, părinții pot preciza dacă sunt sau nu de acord cu prelucrarea datelor personale și cu utilizarea imaginilor în scopuri educaționale.

La Școala „Sfinții Voievozi” din București, prevederile referitoare la fotografierea și filmarea elevilor sunt incluse în contractele educaționale.

„Am prins acolo un articol în care se specifică, Părintele poate specifica dacă este sau nu este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, fotografierea, filmarea copiilor scop educațional, având grijă ca ele să, respectiv, în special filmul și fotografia, să fie publicate doar în scop educațional”, explică Daniela Voinea, directoarea Școlii „Sfinții Voievozi” din București.

Specialiștii avertizează: fotografiile publicate online pot ajunge în mâini nepotrivite

Chiar dacă imaginile sunt distribuite inițial pe paginile oficiale ale școlilor, specialiștii în social media atrag atenția că, odată ajunse pe internet, fotografiile pot fi preluate și utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost publicate.

Riscurile sunt cu atât mai importante în cazul copiilor, care nu pot controla întotdeauna modul în care imaginile lor circulă în mediul digital.

„Odată ce o fotografie sau un clip au fost încărcate pe internet, ele vor rămâne în culisele internetului, unei găuri mari negre, unde oricine poate avea acces dacă are puțin cap și dacă are niște instrumente la îndemână. Putem avea riscul ca fețele noastre să fie folosite în crearea unor template-uri pentru editarea viitoarelor fotografii ale altor persoane”, precizează Robert Feraru, specialist social media.

Prin urmare, refuzul unor părinți de a-și expune copiii pe rețelele sociale are la bază nu doar dorința de intimitate, ci și preocuparea pentru posibila utilizare abuzivă a imaginilor.

Accesul copiilor sub 14 ani la rețelele sociale, în atenția parlamentarilor

Dezbaterea privind fotografiile copiilor publicate online apare într-un moment în care protecția minorilor în mediul digital se află tot mai mult în atenția autorităților.

Parlamentarii pregătesc un proiect de lege care ar urma să interzică accesul la rețelele sociale pentru utilizatorii cu vârsta sub 14 ani.

Până la eventuale schimbări legislative, părinții trebuie să decidă dacă permit sau nu publicarea imaginilor copiilor, în timp ce școlile au responsabilitatea de a respecta opțiunile familiilor și de a evita situațiile în care elevii sunt excluși de la activități din cauza deciziei privind fotografierea și filmarea lor.