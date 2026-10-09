Cum a apărut alfabetul. De la semnele din Egiptul antic la literele pe care le folosim astăzi

Alfabetul pe care îl folosim astăzi pare atât de firesc încât este ușor să uităm cât de complicat a fost drumul până la cele 26 de litere ale alfabetului latin. Povestea începe cu mii de ani în urmă, când oamenii foloseau desene și simboluri pentru a transmite informații, și trece prin Egiptul antic, lumea semitică, Fenicia, Grecia și Roma.

Cum a apărut alfabetul. Foto: arhiva

Nu există un singur „inventator al alfabetului”. Apariția sa a fost rezultatul unei serii de transformări produse de-a lungul mai multor secole. Unele comunități au simplificat semne mai vechi, altele le-au adaptat propriilor limbi, iar sistemele de scriere rezultate s-au răspândit prin comerț, migrație și expansiune politică.

Drumul de la hieroglife la alfabetul latin este, în esență, povestea unei idei simple: în loc să fie nevoie de sute de simboluri pentru a reda cuvinte și silabe, un număr redus de semne putea fi folosit pentru sunetele unei limbi.

De ce a fost nevoie de alfabet?

Primele sisteme de scriere cunoscute erau mult mai complexe decât alfabetul modern. În Mesopotamia, scribii utilizau scrierea cuneiformă, în timp ce în Egipt se dezvoltase sistemul hieroglific.

Aceste sisteme puteau folosi semne cu valori diferite. Unele reprezentau obiecte sau idei, altele puteau indica silabe ori sunete. Pentru a le utiliza corect era nevoie de o pregătire îndelungată, iar scrisul era în mare parte apanajul unei categorii specializate de scribi.

Alfabetul a schimbat radical această situație. Prin reducerea numărului de semne necesare pentru scriere, sistemul devenea mult mai simplu de învățat și de folosit.

Primele litere ar putea avea legătură cu hieroglifele egiptene

Una dintre cele mai acceptate teorii privind originile alfabetului plasează apariția primelor forme alfabetice în mileniul al II-lea î.Hr., în Egipt și în zona Sinaiului.

Cei care au creat acest sistem ar fi fost vorbitori ai unei limbi semitice aflați într-un mediu în care scrierea egipteană era deja utilizată. În loc să învețe întregul sistem hieroglific, aceștia ar fi selectat și simplificat anumite semne.

Un mecanism important a fost principiul acrofonic. Practic, imaginea unui obiect era folosită pentru a reda primul sunet al cuvântului prin care acel obiect era numit.

Un exemplu celebru este reprezentarea unui bou. Termenul semitic ʾalep desemna animalul, iar semnul asociat lui a ajuns să reprezinte o consoană. De-a lungul timpului, forma și valoarea acestui semn s-au modificat, iar urma lui poate fi regăsită în litera A.

Un proces similar este asociat cu bet, cuvântul semitic pentru „casă”, considerat strămoșul literei B.

Nu este însă clar dacă aceste transformări au avut loc într-un singur centru sau dacă au fost rezultatul interacțiunii mai multor comunități din Egipt și Levant.

O descoperire din Siria ridică noi întrebări despre originea alfabetului

Istoria alfabetului ar putea fi mai veche decât s-a crezut mult timp.

În 2024, arheologii au anunțat descoperirea unor mici cilindri de lut la Umm el-Marra, un sit arheologic din nordul Siriei. Obiectele provin dintr-un context funerar datat în jurul anului 2400 î.Hr. și prezintă semne care au fost interpretate ca posibile forme foarte timpurii de scriere alfabetică.

Arheologul Glenn Schwartz, de la Johns Hopkins University, a sugerat că aceste inscripții ar putea indica existența unor forme de alfabet cu aproximativ 500 de ani mai devreme decât data asociată în mod tradițional primelor scrieri alfabetice.

Interpretarea rămâne însă controversată. Inscripțiile sunt foarte scurte, iar valoarea exactă a semnelor nu a fost demonstrată. În plus, datarea se referă la contextul arheologic în care au fost găsite obiectele, nu la momentul în care au fost realizate semnele.

Prin urmare, descoperirea este importantă pentru cercetători, dar nu reprezintă încă o dovadă definitivă că alfabetul s-a născut în Siria în mileniul al III-lea î.Hr.

Fenicienii au făcut alfabetul mai ușor de răspândit

Atunci când vorbim despre originea alfabetului, fenicienii sunt adesea considerați, în mod simplificat, „inventatorii” acestuia.

Realitatea este mai nuanțată.

Fenicienii au moștenit și au dezvoltat sisteme alfabetice mai vechi. Alfabetul lor avea 22 de semne și nota în principal consoanele. Un astfel de sistem este cunoscut astăzi sub denumirea de abjad.

Importanța fenicienilor a fost însă uriașă. Ei erau comercianți și navigatori activi în Mediterana, iar scrierea lor a circulat odată cu rețelele comerciale feniciene.

Astfel, alfabetul a ajuns în contact cu alte culturi și limbi, pregătind terenul pentru transformările care aveau să urmeze.

Grecii au făcut o schimbare esențială: au introdus vocalele

Una dintre cele mai importante etape din evoluția alfabetului a avut loc în Grecia.

În jurul secolului al VIII-lea î.Hr., grecii au preluat alfabetul fenician și l-au adaptat propriei limbi. Deoarece greaca avea sunete care nu erau reprezentate în sistemul fenician, unele semne au primit noi funcții.

Printre cele mai importante modificări s-a numărat folosirea unor litere pentru vocale.

Această schimbare a permis redarea mult mai precisă a cuvintelor grecești și a transformat sistemul într-un alfabet propriu-zis, în sensul modern al termenului: un set de semne capabile să reprezinte atât consoane, cât și vocale.

Chiar denumirea de „alfabet” provine din primele două litere ale alfabetului grec, alpha și beta. La rândul lor, acestea sunt legate de vechile denumiri semitice ʾalep și bet.

De la Grecia la Roma: cum s-a format alfabetul latin

Alfabetul pe care îl utilizăm în limba română nu provine direct din alfabetul grec, ci a trecut prin mai multe etape.

O versiune occidentală a alfabetului grec a ajuns în Peninsula Italică și a fost adoptată de etrusci. Romanii au preluat ulterior sistemul etrusc și l-au adaptat limbii latine.

În timp, alfabetul latin a suferit numeroase modificări. Unele litere au fost eliminate, altele au fost introduse sau și-au schimbat forma și valoarea fonetică.

Expansiunea Imperiului Roman a avut un rol major în răspândirea alfabetului latin în Europa. Mai târziu, scrierea latină s-a răspândit și mai mult prin intermediul administrației, Bisericii, educației și tiparului.

Astăzi, alfabetul latin este unul dintre cele mai utilizate sisteme de scriere din lume.

De ce litera A seamănă cu un cap de bou?

Istoria literelor poate fi observată chiar în formele lor.

Litera A este considerată urmașa îndepărtată a semnului asociat cu ʾalep, „bou”. În formele sale foarte vechi, semnul avea o orientare diferită și sugera forma unui cap de animal cu coarne.

Pe măsură ce scrierea a trecut prin mai multe culturi, semnul a fost rotit, simplificat și stilizat.

Grecii l-au transformat în alpha și i-au atribuit valoarea vocalică „a”. Prin alfabetul latin, forma a ajuns în cele din urmă la litera A pe care o recunoaștem astăzi.

Un traseu asemănător poate fi urmărit și pentru B, al cărei nume este legat de bet, „casă”.

Alfabetul nu a apărut dintr-o dată

Una dintre cele mai importante concluzii ale istoriei scrisului este că alfabetul nu poate fi atribuit unei singure persoane sau unei singure civilizații.

El este rezultatul unui proces îndelungat de adaptare. Semnele egiptene au oferit, probabil, inspirație pentru primele sisteme alfabetice semitice, acestea au fost dezvoltate și răspândite de comunități din Levant, fenicienii au contribuit la standardizarea și circulația alfabetului, iar grecii au introdus o modificare fundamentală prin reprezentarea vocalelor.

Romanii au preluat apoi o variantă occidentală a alfabetului și au transformat-o în sistemul care avea să stea la baza scrierii latine moderne.

De la hieroglife la tastatura telefonului

Între primele semne alfabetice și tastatura unui telefon modern există aproape patru milenii de evoluție.

Formele literelor s-au schimbat, limbile s-au transformat, iar tehnologiile de scriere au trecut de la piatră și lut la papirus, pergament, hârtie, tipar și ecrane digitale.

Totuși, principiul de bază a rămas surprinzător de stabil: un număr relativ mic de semne este combinat în nenumărate moduri pentru a reda cuvinte, idei și povești.

De aceea, atunci când tastăm astăzi o literă precum A sau B, folosim, fără să ne dăm seama, rezultatul unei istorii care a început cu desene și simboluri create de oameni care au trăit cu mii de ani înaintea noastră.