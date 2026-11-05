 Cum arată cel mai izolat pub din Marea Britanie. „Am văzut mai multe muște decât oameni”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoCum arată cel mai izolat pub din Marea Britanie. „Am văzut mai multe muște decât oameni”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Aflat în inima regiunii Yorkshire, departe de agitația orașelor, Tan Hill Inn este cunoscut drept cel mai înalt pub din Marea Britanie și unul dintre cele mai izolate locuri de acest fel din țară. 

Un bar departe de agitația urbană
Un bar departe de agitația urbană Foto: Captură video Youtube

Pentru a ajunge aici, vizitatorii trebuie să străbată zeci de kilometri prin peisaje sălbatice, iar cele mai apropiate localități se află la aproximativ 45 de minute distanță.

Cel mai singuratic pub din Marea Britanie

La prima vedere, așa cum l-a prezentat vloggerul Harrison Webb, pubul pare desprins dintr-o altă epocă. În jurul său nu se văd decât dealuri întinse și turme de oi, iar majoritatea clienților sunt turiști aflați în drumeții, motocicliști sau persoane care aleg să petreacă noaptea în zonă.

Deși este izolat de lume, Tan Hill Inn a devenit de-a lungul anilor o atracție turistică apreciată datorită aparițiilor în reclame și emisiuni de televiziune.

Pubul a fost folosit într-o celebră campanie de Crăciun realizată de Waitrose în 2017, dar și într-o reclamă Vodafone din anii '90. De asemenea, locul este familiar fanilor emisiunii „Top Gear”, care l-au văzut de mai multe ori pe micul ecran.

Pubul unde clienții au rămas blocați de viscol

Faima localului este legată și de un episod devenit celebru în presa britanică. În urmă cu câțiva ani, mai mulți clienți au rămas blocați aici timp de trei zile după o furtună de zăpadă care a făcut imposibilă părăsirea zonei.

„A existat o poveste celebră despre oameni care au rămas înzăpeziți aici timp de trei zile și au fost nevoiți să stea în pub. Nu știu voi, dar pentru mine sună ca un vis”, glumește vlogerul.

Pe lângă restaurant și cazare, pubul găzduiește frecvent concerte și evenimente muzicale. Potrivit acestuia, aici ar fi concertat de-a lungul timpului artiști cunoscuți, iar localul dispune de un spațiu special amenajat pentru spectacole 

.„Muzica live se aude foarte des aici. Au o scenă și un spațiu mai mare într-un hambar din apropiere”, explică acesta.

O experiență autentică în mijlocul naturii

Tan Hill Inn dispune de 12 camere pentru turiști, dar și de unități de cazare de tip „pod”, destinate celor care caută o experiență mai apropiată de natură. Camerele combină elemente tradiționale cu facilități moderne, oferind priveliști impresionante asupra dealurilor din Yorkshire.

„Priveliștea este minunată”, spune vloggerul în timpul prezentării camerei în care urmează să petreacă noaptea. Deși apreciază confortul și atmosfera, acesta observă și câteva neajunsuri, inclusiv prezența numeroaselor muște din zonă.

„Am văzut mai multe muște decât oameni”, afirmă el la un moment dat, repetând observația și mai târziu, în timpul cinei.

Mâncare tradițională și porții consistente

Experiența este completată de preparatele specifice bucătăriei britanice. Printre felurile servite se numără un burger cu bacon și cârnați, plăcintă cu carne și bere, dar și un Yorkshire pudding cu carne de vită și legume.

Despre burgerul comandat, Harrison spune că este „literalmente un burger cu cârnați și bacon, cu sos sweet chili”, însă concluzia este una pozitivă: „Totuși, își face treaba.”

Și plăcinta cu carne l-a impresionat. După prima îmbucătură, reacția sa a fost imediată: „Este foarte fierbinte, dar este foarte, foarte bună”.

În ciuda izolării sale și a vremii capricioase, Tan Hill Inn continuă să atragă turiști dornici de experiențe diferite. Fie că vin pentru peisaje, pentru poveștile cu fantome care înconjoară locul, pentru muzică live sau pur și simplu pentru o bere într-unul dintre cele mai retrase puburi din Marea Britanie, vizitatorii găsesc aici o experiență pe care cu greu o pot întâlni în viață.

Ghid de cumpărături

alina sorescu jpg
Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume” Vedete românești
Zodia care renaste din propria cenusa in septembrie 2023 O asteapta o luna de pomina va avea lumea la picioare 2 1024x1024 jpg
Zodia care reușește să scape de un mare necaz. Acest nativ are sprijinul Divinității în următoarele 2 săptămâni Horoscop
image
#Analize Adevărul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei adevarul.ro

Parteneri

image
Gabi Torje și Alin Alexuc, remarcați de localnicii chinezi la Asia Express. Cum au fost caracterizați cei doi www.fanatik.ro
image
Concedieri în România. Unul dintre cei mai mari angajatori din Bistrița-Năsăud trimite sute de oameni acasă observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Ultimul tun al cancelariei lui Bolojan le-a explodat în față. Jumătate de milion de euro pentru autoturisme „închiriate” prin firma fiului unui mare liberal. A câștigat licitația fără să aibă mașinile din contract, așa că a dat altele. Gratis www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Cât câștigă funcționarii care stabilesc pensiile românilor. Tabel cu salariile de la Casa de Pensii, de la referent la șef de serviciu playtech.ro
image
Eugen Trică, dezvăluire-surpriză despre Steven Nsimba: „Mi-a spus un prieten din Craiova” www.fanatik.ro
image
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Letizia, seducție regală cu un umăr dezgolit! Regina Spaniei a făcut senzație lângă Felipe într-o rochie bleumarin spectaculoasă okmagazine.ro
image
Jale la Monaco! Prințesa Charlene și Prințul Albert l-au condus pe ultimul drum pe tânărul Grimaldi, mort la doar 29 de ani în împrejurări neelucidate okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
DN1 lucrări metrou jpg
Noi restricții pe DN1, în zona viitoarei stații de metrou Bruxelles. Cum se schimbă circulația din 5 noiembrie Național
fashion lady wearing black heart shaped glasses jpg
Prețuri tăiate, oferte-fulger și magazine false. La ce să fii atent de Black Friday Național
image png
Primul rucsac din istorie are 5.300 de ani. Ce legătură are „Omul Ghețurilor” Ötzi cu accesoriul folosit astăzi de milioane de oameni Fapt divers
1 muraturi jpg jpeg
Cât rezistă murăturile după deschiderea borcanului. Greșeala banală care le poate compromite în doar câteva zile Fapt divers
image png
Cum își păstrează islandezii căldura în timpul nopților geroase. Trucul simplu care te ajută să dormi bine iarna, fără să dai caloriferul mai tare Fapt divers
bloc explozie rahova facebook ciprian ciucu jpg
S-a aflat cine sunt vinovații pentru explozia din Rahova. La ce concluzii au ajuns procurorii Național
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru
Monica Davidescu și Aurelian Temișan au vrut să adopte o fetiță din Senegal. Ce i-a împiedicat Național
marcel johnson jpg
Un celebru TikToker, tatăl a 5 copii, a murit la doar 32 de ani, după o luptă cruntă cu cancerul. Ultimele sale cuvinte Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net