Cum să speli corect varza. Pasul simplu pe care nu trebuie să-l ignori

Spălarea verzei înainte de a o folosi este esențială, indiferent dacă o pregătești pentru salată coleslaw, o adaugi în supe sau o folosești la diverse preparate. Deși frunzele strânse oferă o protecție naturală, murdăria, bacteriile și chiar insectele mici pot pătrunde în interior. Iar acest lucru contează. Potrivit FDA, aproximativ 48 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza produselor contaminate.

Importanța spălării salatei Foto: arhivă

Agenția amintește că, deși majoritatea oamenilor sunt atenți la manipularea corectă a produselor de origine animală, și legumele pot provoca toxiinfecții alimentare. În ultimii ani, în SUA au existat mai multe focare de îmbolnăviri asociate cu fructe și legume contaminate, precum spanac, pepene galben, roșii sau salată, potrivit Southern Living.

De ce trebuie spălată varza întotdeauna

Nutriționista Chelsea Edwards, fondatoarea Huntsville Nutrition Collective, spune că varza nu necesită la fel de multă pregătire ca alte frunze, dar trebuie totuși curățată. Ea explică faptul că nu este obligatoriu să speli întreaga căpățână înainte de a o tăia, dacă îndepărtezi frunzele exterioare, care prezintă cel mai mare risc de contaminare.

După ce ai eliminat stratul exterior, taie varza conform rețetei și clătește bucățile sub jet de apă rece pentru a îndepărta resturile de murdărie sau eventualele insecte. Pentru o curățare mai temeinică, Edwards recomandă să lași varza tăiată la înmuiat în apă rece timp de 5–10 minute, apoi să o clătești din nou.

Ea subliniază că apa simplă este suficientă și că nu este nevoie de soluții speciale sau aditivi pentru spălarea legumelor.

„Nu este nevoie să spălați un cap de varză înainte de a-l tăia dacă îndepărtați frunzele exterioare, deoarece astfel se elimină riscul cel mai mare de a introduce bacterii”, spune ea.

Cum se păstrează corect varza

Pentru a-i menține prospețimea, este indicat să lași frunzele exterioare intacte până în momentul folosirii. O căpățână întreagă se păstrează cel mai bine în sertarul pentru legume al frigiderului, într-o pungă de plastic, unde poate rezista câteva săptămâni.

Dacă ai tăiat varza, învelește partea rămasă în folie alimentară și pune-o înapoi în frigider. Dacă marginea tăiată se închide la culoare, o poți îndepărta înainte de utilizare. Atâta timp cât varza este fermă, este sigură pentru consum.

Varza tocată sau mărunțită se păstrează într-un recipient etanș, pe un prosop de hârtie uscat, care absoarbe excesul de umiditate și menține textura crocantă.

Cum îți dai seama că varza s-a stricat

La cumpărături, nutriționista Chelsea Edwards recomandă alegerea unei verze grele pentru dimensiunea ei și cu frunze bine strânse, semne clare de prospețime. Acasă, varza trebuie aruncată dacă devine moale, lipicioasă sau capătă un miros neplăcut - indicii că s-a alterat și nu mai este sigură pentru consum.