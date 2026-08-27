Roșii de 17,50 lei, cartofi de 10 lei kilogramul! În ce orașe sunt cele mai mari și cele mai mici prețuri

Aceleași legume pot avea prețuri complet diferite în piețele din România, în funcție de orașul în care sunt cumpărate. Diferențele sunt vizibile mai ales în cazul roșiilor, castraveților, cartofilor și verzei, iar în unele situații, pentru același produs, cumpărătorii pot plăti de câteva ori mai mult.

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Datele centralizate la începutul verii de Institutul Național de Statistică arată că prețurile din piețele țărănești diferă considerabil de la o zonă la alta. Producția locală, numărul comercianților și concurența dintre aceștia sunt printre elementele care pot influența suma pe care o lasă românii la tarabă.

Roșiile, mai scumpe în unele orașe și la jumătate de preț în altele

În iunie, kilogramul de roșii ajungea la 17,50 lei în piețele din Botoșani. Prețuri apropiate erau întâlnite și în Tulcea, în timp ce în București și Cluj-Napoca suma cerută pentru un kilogram era cu 10-20 de bani mai mică.

În schimb, în Vaslui, Giurgiu sau Pitești, cu aceeași sumă un cumpărător putea lua două kilograme. Diferențele apar chiar și într-un an în care producția de legume a fost una bună.

Cosmin Mocioc, producător de legume, a vorbit despre situația din acest an și despre problemele legate de preț.

„Anul ăsta roșia, cu toate că a fost un an foarte roditor, legumele s-au făcut top, adică a fost producție din toate punctele de vedere, anul ăsta avem probleme cu prețul”, a spus acesta pentru ProTV.

O altă producătoare, Viorica Ilina, a explicat că încearcă să ofere reduceri cumpărătorilor.

„Am lăsat la toate și lăsăm, adică, spre exemplu, am roșiile la 6 lei, zic două kile 10 lei, la orice lăsăm!”, a declarat producătoarea.

Și castraveții au avut prețuri foarte diferite. Cel mai mare preț de la începutul verii a fost înregistrat în Cluj, unde kilogramul costa 11 lei. În Brăila, în schimb, castraveții se vindeau cu aproape 4 lei kilogramul.

Cartofii, de la 2,30 lei la peste 10 lei kilogramul

O diferență și mai mare se observă în cazul cartofilor. În Bistrița, kilogramul ajungea la 10,33 lei, în timp ce în Slatina același produs putea fi cumpărat cu numai 2,30 lei.

Situația era asemănătoare și în cazul verzei. În Bistrița, kilogramul costa 8 lei, iar în piețele din Călărași prețul ajungea la doar 2,25 lei.

Unul dintre motivele acestor diferențe este producția locală. În zonele în care există mulți agricultori, oferta este mai mare, iar produsele pot ajunge direct de la producător la cumpărător. Cartofii din Olt, Dolj și Teleorman sunt, de exemplu, adesea vânduți direct de cei care îi cultivă.

În alte zone, unde intervin mai mulți intermediari, prețul final poate fi mai mare.

Numărul vânzătorilor poate face diferența la preț

Profesorul de Economie Mondială Christian Năsulea a explicat că și concurența dintre comercianți are un rol important.

„Dacă avem piețe cu mulți consumatori, există concurență mai mare pentru că acolo se îngrămădesc și mulți vânzători. În orașele mai mici, unde nu există nici consumatori mai mulți, nu se îngrămădesc să vină nici producători mulți. Avem lipsă a concurenței, în anumite situații vorbim de o lipsă totală a concurenței și vedem și prețuri mari pentru produse alimentare de sezon”, a declarat Christian Năsulea.

Diferențele dintre orașe nu se opresc însă la legume. În iunie, un litru de lapte dulce costa 8 lei în Tulcea, în timp ce în Satu Mare prețul era de 5 lei.

Și brânza de oaie avea valori diferite în funcție de piață. Kilogramul ajungea la 60 de lei în Târgoviște, cu prețuri similare în București, Timișoara și Craiova. În Sibiu și Brașov costa aproximativ 50 de lei, iar în Drobeta se găsea la 35 de lei kilogramul.

În cazul ouălor de găină, cel mai mare preț era în Buzău, unde un ou costa 2 lei, în timp ce la Oradea o bucată se vindea cu 1,10 lei.