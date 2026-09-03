 Dacă mâine ți-ai pierde jobul, din ce ai mai face bani? Întrebarea care i-a pus pe gânduri pe români
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Dacă mâine ți-ai pierde jobul, din ce ai mai face bani? Întrebarea care i-a pus pe gânduri pe români

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Ce s-ar întâmpla dacă, de mâine, salariul pe care te bazezi în fiecare lună ar dispărea? Întrebarea a fost pusă într-o discuție pe Reddit și i-a făcut pe mulți români să se gândească la lucrurile pe care știu să le facă suficient de bine pentru a obține un venit.

Job
Job Foto: Shutterstock

Pornind de la incertitudinea de pe piața muncii și de la situațiile în care oamenii își caută luni întregi un nou loc de muncă, autorul discuției a ridicat o problemă tot mai actuală: câți angajați au, de fapt, un plan B?

Autorul spune că, după mai bine de opt ani la actualul loc de muncă și alți câțiva ani petrecuți în alte două companii, și-a dat seama că nu a investit suficient în dezvoltarea unor abilități pe care să le poată transforma într-o sursă de venit.

Întrebarea adresată comunității a fost simplă: dacă mâine ar rămâne fără serviciu, ce ar ști fiecare să facă pentru a câștiga bani?

De la electrician și mecanic la servicii pentru familii

Unele răspunsuri au mers către meserii practice. Electricianul și instalatorul au fost printre exemplele considerate mai sigure, tocmai pentru că astfel de servicii pot fi oferite și independent.

Un utilizator a spus că s-ar orienta către instalarea camerelor de supraveghere și curățarea tapițeriilor auto sau a canapelelor. Altul a menționat mecanica auto și munca zilieră în mediul rural.

Au apărut și variante precum tâmplăria, masajul, service-ul pentru biciclete sau lucrările electrice. Un participant a precizat că, pentru partea de electrică, ar urma mai întâi un curs pentru a obține certificarea necesară.

Un alt utilizator a prezentat o listă impresionantă de competențe: experiență ca tehnician pentru tablouri de mașini industriale, proiectare și realizare de mobilier, instalații electrice și automatizări smart home, sisteme KNX, infrastructură de rețea, camere video și interfoane. În prezent lucrează în IT, dar spune, ironic, că și-ar dori chiar să se reprofileze.

Unii ar merge spre babysitting, îngrijirea bătrânilor sau pet sitting

Pentru alți români, soluția nu ar fi neapărat o meserie tehnică, ci prestarea unor servicii de care oamenii au nevoie constant.

Printre ideile menționate s-au numărat babysittingul, lucrul într-un afterschool și îngrijirea persoanelor vârstnice. Un comentator a explicat că există familii care nu își pot îngriji singure rudele în vârstă și care caută persoane disponibile pentru câteva ore pe zi.

Un alt participant a povestit cum, în urma unei situații concrete de pierdere a locului de muncă, și-a construit deja mai multe surse alternative de venit.

Persoana respectivă oferă ajutor unor familii pentru organizare, curățenie, cumpărături și gătit, vinde produse pe Vinted și face re-selling, dar lucrează și ca pet sitter și house sitter.

În paralel, urmează un curs de limbă străină și intenționează să învețe mai multe despre instrumentele de inteligență artificială.

„Sunt mulți care aleargă după joburi basic”

Una dintre cele mai ample intervenții a dus discuția într-o direcție diferită: problema nu ar fi doar pierderea unui loc de muncă, ci faptul că unele persoane nu rămân, după ani de muncă, cu o competență ușor de valorificat în afara companiei.

Un utilizator a explicat că angajații din corporații ajung uneori să execute procese repetitive sau sarcini care pot fi învățate relativ ușor. În momentul unei restructurări, aceștia pot descoperi că experiența acumulată nu se transformă automat într-un serviciu pe care să îl poată vinde.

În opinia sa, un plan B ar trebui construit în jurul unei abilități concrete, care produce valoare și poate fi monetizată chiar dacă persoana își pierde jobul.

„Investiți în creierul vostru, că e singurul asset pe care nu vi-l poate lua nimeni”, a fost concluzia comentariului.

Tehnologia ar putea deveni parte din planul de rezervă

Un alt participant a nuanțat însă ideea și a făcut diferența între dezvoltarea personală și pregătirea pentru o eventuală perioadă fără venit.

Un hobby nu trebuie neapărat să fie transformat într-o afacere, susține acesta. Dacă obiectivul este un plan financiar alternativ, întrebarea corectă ar fi ce serviciu poate oferi deja suficient de bine încât cineva să fie dispus să plătească pentru el.

În cazul în care răspunsul este „nimic”, atunci ar trebui investit într-o competență concretă și vandabilă.

Totuși, simplul fapt că ai terminat un curs nu te transformă automat într-un profesionist căutat. Este nevoie de experiență, competență sau de o nișă în care să poți aduce o valoare reală.

Ideea propusă în discuție este combinarea unei competențe cu tehnologia: educație și inteligență artificială, servicii pentru firme mici și automatizări, o meserie practică susținută de instrumente digitale sau chiar agricultură combinată cu tehnologie.

„Ce problemă pot să rezolv pentru alții?”

În timp ce unii participanți au răspuns serios, alții au preferat umorul. Au apărut variante precum „gunoier”, mesager pe bicicletă sau chiar răspunsuri evident ironice.

Un comentator a recunoscut direct că știe să facă multe lucruri, dar nu știe să transforme aceste abilități în bani. Altul a spus că s-ar descurca la calculatoare, biciclete, cafea și agricultură.

Dincolo de glume, discuția a scos în evidență o preocupare reală: cât de pregătiți sunt angajații pentru momentul în care principala lor sursă de venit dispare?

Concluzia unuia dintre participanți a fost că întrebarea utilă nu este neapărat „ce hobby ar trebui să am?”, ci „ce problemă pot învăța să rezolv pentru alții suficient de bine încât să fiu plătit?”

Pentru cei care se gândesc la un plan B, diferența dintre cele două întrebări poate fi esențială. Un hobby poate rămâne pur și simplu o pasiune, în timp ce o abilitate concretă, combinată cu experiență și cu nevoile reale ale oamenilor, se poate transforma într-o sursă alternativă de venit.

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