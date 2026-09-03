 A furat 400.000 de euro de la firma la care lucra, în mai puțin de trei ani. Cum a scăpat de închisoare
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A furat 400.000 de euro de la firma la care lucra, în mai puțin de trei ani. Cum a scăpat de închisoare

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Un tânăr de 28 de ani din Arnhem a reușit, în aproape trei ani, să fure peste 400.000 de euro din casieria companiei unde lucra ca stagiar administrativ. 

A furat 400.000 de euro de la firma
Foto: Shutterstock

De ce a furat angajatul banii

Banii au fost folosiți integral pentru a‑i alimenta dependența severă de jocuri de noroc, o problemă care, potrivit serviciului de probațiune, îl împingea constant în datorii și în încercări disperate de a „recupera” pierderile, potrivit Gelderlander

Deturnările au început în noiembrie 2021 și au continuat până la mijlocul lui 2024. În acel moment, bărbatul și‑a mărturisit faptele familiei, iar ulterior s‑a prezentat voluntar la medicul de familie pentru a începe tratamentul împotriva dependenței. Terapia s‑a încheiat cu succes în noiembrie 2024, iar de atunci, potrivit autorităților, nu a mai jucat.

Instanța a subliniat că acesta a abuzat grav de încrederea acordată de angajator, provocând prejudicii financiare semnificative. Totuși, judecătorii au ținut cont de faptul că bărbatul și‑a recunoscut faptele și a încheiat o înțelegere de despăgubire cu fostul angajator, prin care plătește lunar o sumă stabilită. 

Sentința finală

În final, instanța a decis să îi aplice o pedeapsă de 12 luni de închisoare cu suspendare, valabilă pe o perioadă de probă de trei ani, și obligația de a presta 240 de ore de muncă în folosul comunității. Judecătorii consideră că bărbatul se află pe drumul cel bun, iar șansele de a comite o nouă infracțiune sunt reduse. . Între timp, și-a găsit un nou loc de muncă în afara sectorului financiar.

În România va fi construit primul spital pentru tratarea adicțiilor

O premieră medicală va avea loc la Iași, unde urmează să fie construit primul spital dedicat tratării adicțiilor. Proiectul vine în contextul în care cazurile de dependență de droguri, alcool și jocuri de noroc sunt în creștere. 

Noua unitate medicală va avea o suprafață de aproximativ 6.000 de metri pătrați, iar investiția este estimată la 20 de milioane de euro, fonduri provenite de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Lucrările ar putea începe anul viitor.

Reprezentanții proiectului spun că obiectivul este de a oferi un tratament complet, care să includă atât vindecarea fizică, cât și pe cea sufletească.

Pacienții internați vor beneficia de consiliere psihologică, terapie individuală și activități educaționale, pe lângă tratamentul medical.

Tratamentul oferit în viitoarea unitate medicală va combina intervenția medicilor cu terapia psihologică și sprijinul spiritual.  Statisticile arată că aproape 100.000 de români sunt considerați dependenți de jocurile de noroc.

Mărturii ale pacienților dependenți

Tot mai mulți tineri ajung în situații limită din cauza dependențelor. Un pacient a povestit că a realizat că are o problemă în momentul în care nu a mai fost stăpân pe propriile acțiuni.

„Cel mai dureros a fost în momentul în care am ajuns să mint pe toată lumea, să mint prieteni, familie, să fur de la prieteni, de la familie”, a spus acesta pentru ProTv.

Un alt pacient a vorbit despre pierderile financiare și personale: „Am furat câteva zeci de mii de euro... ajunsesem să mă las de facultate, să îmi iau un job... mai mulți bani, mai multe credite”.

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