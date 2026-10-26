 De ce nu își mai dorește un român muncitori străini în țară. Ce îl nemulțumește: „E ușor să strigi «Rasism!»”
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De ce nu își mai dorește un român muncitori străini în țară. Ce îl nemulțumește: „E ușor să strigi «Rasism!»”

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O postare recentă apărută pe Reddit cu privire la comunitatea de muncitori străini a aprins o întreagă discuție între internauți. Un român susține că nu își mai dorește să vadă în România persoane cu puține calificări și nevorbitoare de limba română, însă dorința sa nu vine din rasism. 

Muncitorii asiatici din România, subiect de dispută pe Reddit.
Muncitorii asiatici din România, subiect de dispută pe Reddit. Foto: magnific.com

Astfel, s-a stârnit un val intens de dezbateri și controverse cu privire la viitorul socio-economic al țării și valul tot mai mare de muncitori aduși din afara Uniunii Europene. Subiectul a adus în prim-plan o categorie largă de cetățeni care resping atât discursurile extremiste sau xenofobe, cât și curentele suveraniste, dar care se simt totuși îngrijorați de schimbările demografice rapide și de impactul economic al aducerii masive de forță de muncă din Asia.

Un român, nemulțumit de numărul de muncitori străini din țară

„Ce poate face un român nerasist, nesuveranist, dacă își dorește mai puțini necalificați nevorbitori de română?”, a scris un român în postarea sa de pe Reddit. Acesta susține că, deși sunt mulți tineri care nu au locuri de muncă, angajatorii insistă să aducă lucrători din Asia.

„Orice angajator de nepalezi va spune că n-a găsit români, că-s neserioși, hoți, misecuviniști, leneși. Pe de altă parte, e plin de tineri care zic că și-au depus CV-ul în 1000 de locuri și n-au primit nicio ofertă”, a mai punctat acesta.

Mai mult decât atât, el subliniază că a încercat să ceară informații în legătură cu plafonul stabilit pentru muncitorii străini, pe Legea 544/2001, și nu a primit răspuns. De asemenea, nu se rezolvă nimic nici cu petițiile, nici cu un sindicat, deoarece nu există, și nici dacă semnalează acest lucru politicienilor. De asemenea, el menționează că orice opinie despre această chestiune este etichetată ca fiind rasism.

„În condițiile date, robinetul e larg deschis și orice tentativă cetățenească de reglaj se face fie direct/indirect printr-un act rasist, discriminator, fie i se poate imputa în mod eronat, dar credibil, un interes rasist, discriminator.

Cu alte cuvinte, am o impresie că democrația actuală nu ne lasă instrumente pentru a putea schimba situația. Ne place să ne lovim singuri cu tesla-ntre picioare. Ori ești comunist nenorocit și nu înțelegi că antreprenorul român are prioritate și nu micii tineri comuniști, ori ești un nazist care urăște pielea maro și își ascunde veninul prin contorsiuni retorice”, se mai arată în postare.

Cum au reacționat internauții

Printre comentarii există și persoane care sunt de acord cu cele expuse și susțin că nici el nu-și dorește să trăiască alături de muncitorii străini, iar în această privință nu se poate face nimic nici legal și nici politic.

„De ce nu-mi doresc treaba asta? (e ușor să strigi rasism). Pentru că orice populație nouă aduce o serie de probleme care-ți ramifică o altă serie de probleme. M-am dus la urgențe și m-am lovit de cozi de străini, aia e, plătesc contribuții, dar crește timpul de așteptare. Vrei chirie decentă? Nu se poate. Vrei o leafă corespunzătoare? Nu se poate. Vrei timp decent de muncă 8 ore/zi? Uite, X-ulescu din altă țară cum bagă, de ce să te luăm pe tine dacă-i sclăvăgim pe alții?”, a comentat un internaut.

În același timp, un alt internaut susține că, de fapt, acești imigranți au fost folosiți ca „țap ispășitor” de către politicieni. 

„Eu cred că tu pleci din prima de la o premisă complet greșită. Imigranții au fost folosiți ca țap ispășitor de politicieni care, în loc sa rezolve probleme care sunt RESPONSABILITATEA LOR să le rezolve, ei aleg să arate cu degetul un grup de oameni. Evreii, romii, cei cu altă orientare sexuală sau religie, alte naționalități sau alte etnii. Adevarul e că și ei sunt oameni la fel ca și tine, majoritatea sunt oameni normali care vor sa muncească și să contribuie în societate și să aibă o viata bună”, se arată într-un comentariu.

În același timp, unii internauți susțin că înțeleg de ce antreprenorii vor să aducă lucrători din alte țări. El afirmă că românii nu sunt dispuși să presteze aceeași muncă în aceleași condiții așa cum o fac asiaticii. 

„Nu cred că ai idee cât de puține drepturi au angajații străini aduși prin agențiile astea dubioase de forță de muncă”

„Am asistat la multe interviuri și faptul că tinerii nu sunt dispuși să aibă salarii mici e cât se poate de adevărat”.

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