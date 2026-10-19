Greșeala pe care mulți români o fac înainte de culcare. De ce nu este recomandat să lași cheia în yală peste noapte

Mulți oameni consideră că lăsarea cheii în yală pe timpul nopții le oferă un plus de siguranță. De fapt, specialiștii în sisteme de închidere atrag atenția că acest obicei poate avea efecte nedorite și, în anumite situații, poate crea mai multe probleme decât beneficii.

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Cheia lăsată în yală poate îngreuna intervențiile de urgență

Deși pare o măsură simplă de protecție, cheia lăsată în interiorul încuietorii poate îngreuna accesul persoanelor care încearcă să ajute în caz de urgență, poate contribui la uzura mecanismului și, în anumite tipuri de uși, poate reprezenta chiar un avantaj pentru infractori.

Potrivit The Coolist, una dintre cele mai întâlnite probleme apare în cazul încuietorilor la care o cheie introdusă pe interior blochează utilizarea altei chei din exterior. Într-o situație de urgență, precum un incident medical petrecut în timpul nopții, persoanele care dețin o cheie de rezervă pot descoperi că nu mai pot deschide ușa.

Această situație poate afecta inclusiv accesul echipajelor de intervenție și al paramedicilor, care sunt nevoiți uneori să forțeze accesul în locuință.

Poate favoriza anumite tentative de efracție

Specialiștii în securitate explică faptul că, în cazul unor uși cu panouri de sticlă sau geamuri amplasate în apropierea sistemului de închidere, cheia lăsată în yală poate deveni vulnerabilă. Dacă cineva reușește să spargă geamul, ar putea ajunge mai ușor la mecanismul de închidere.

De asemenea, în anumite tipuri de încuietori, cheia introdusă permanent în cilindru poate influența poziția componentelor interne și poate afecta nivelul de protecție oferit de sistem.

Mecanismul se poate uza mai repede

O altă problemă semnalată de lăcătuși este uzura în timp a mecanismului. O cheie este concepută să fie introdusă, rotită și apoi scoasă. Menținerea ei în yală perioade îndelungate poate exercita presiune constantă asupra unor componente interne și poate contribui, în timp, la deteriorarea lor.

În plus, există riscul ca încuietoarea să nu fie acționată complet atunci când cheia rămâne într-o poziție intermediară.

Ce poți face de azi înainte

Soluția recomandată de specialiști este simplă: după ce încui ușa, scoate cheia din yală și păstreaz-o într-un loc sigur, aflat în apropiere. Poate fi un sertar, un suport special pentru chei sau un dulap amplasat lângă intrare.

Este important ca toți membrii familiei să știe exact unde se află cheia, astfel încât să o poată găsi rapid în caz de nevoie. În acest fel, locuința rămâne securizată, iar accesul în situații de urgență nu este îngreunat.

Pentru persoanele în vârstă sau pentru familiile care doresc un plus de siguranță, specialiștii recomandă montarea unor cilindri cu funcție de urgență, care permit deschiderea ușii din exterior chiar dacă o cheie este introdusă pe interior.