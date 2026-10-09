Micul dejun preferat al Regelui Charles. Rețeta cu brânză și ouă pe care o adoră suveranul britanic

Familia regală britanică stârnește constant interesul publicului, iar obiceiurile culinare ale membrilor săi sunt printre cele mai comentate subiecte. Dacă regretata Regina Elisabeta a II-a era cunoscută pentru preferința sa pentru deserturile cu ciocolată, Regele Charles al III-lea este un mare iubitor al preparatelor pe bază de brânză și ouă.

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Ce conține preparatul preferat al Regelui Charles

Potrivit allrecipes, una dintre mâncărurile sale preferate este o caserolă cu ouă coapte și brânză, o rețetă care a devenit cunoscută în urmă cu câțiva ani, când Clarence House a făcut-o publică în cadrul unui eveniment dedicat producătorilor artizanali de brânzeturi din Marea Britanie.

Fostul bucătar regal Darren McGrady a explicat că preferințele culinare ale Regelui Charles diferă considerabil de cele ale mamei sale. Potrivit acestuia, suveranul ar putea consuma brânză aproape zilnic, fiind de asemenea un mare fan al preparatelor cu ouă.

Rețeta combină ingrediente simple, dar gustoase: spanac, roșii, brânzeturi maturate, brie, prosciutto, busuioc proaspăt, smântână și ouă. Rezultatul este un preparat consistent, care poate fi servit atât la micul dejun, cât și la brunch sau chiar la cină.

Pentru preparare, spanacul este călit ușor în puțin ulei de măsline, fără a fi gătit excesiv. Acesta este așezat la baza unui vas termorezistent, peste care se adaugă roșii tăiate cuburi, bucăți de prosciutto și frunze de busuioc.

În centrul compoziției se face un spațiu în care se sparge un ou, după care se presară generos mai multe tipuri de brânză. La final se adaugă puțină smântână pentru un plus de cremozitate.

Cum se gătește

Preparatul se introduce în cuptorul preîncălzit la 175 de grade Celsius și se lasă aproximativ 10 minute, până când albușul este gătit, iar gălbenușul rămâne ușor moale. După coacere, se recomandă lăsarea preparatului la răcit câteva minute înainte de servire.

Aspectul elegant și combinația bogată de ingrediente transformă această rețetă într-un preparat demn de mesele regale. În plus, este ușor de pregătit acasă și poate fi adaptată în funcție de preferințe, prin înlocuirea prosciutto-ului cu bacon sau a brânzeturilor britanice cu variante disponibile în comerț.

Controverse în jurul regelui Charles

Memoriile lui Charles Spencer despre sora sa, Prințesa Diana, provoacă noi tensiuni în familia regală britanică. Volumul Swan Song: Diana, My Sister, lansat recent, readuce în atenție o serie de acuzații controversate legate de Regele Charles al III-lea și de evenimentele care au urmat morții Dianei, în 1997.

Cartea pare să fi devenit un nou punct sensibil pentru Regele Charles și Regina Camilla, într-un moment în care familia regală se confruntă deja cu presiuni importante. O sursă citată de Closer susține că memoriile lui Charles Spencer au ajuns să domine atenția regelui și să readucă în spațiul public povești mai vechi și afirmații disputate.

Una dintre cele mai controversate acuzații este legată de o presupusă discuție dintre Charles, pe atunci Prinț de Wales, și Charles Spencer după moartea Dianei. Potrivit relatării din volum, acesta i-ar fi spus fratelui prințesei: „O vom uita în curând”. Afirmația a stârnit reacții deoarece face referire directă la modul în care fostul soț al Dianei ar fi reacționat după tragedie.