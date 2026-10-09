Ouă bio sau ouă obișnuite? Experții spun dacă merită să plătim mai mult pentru cele organice

Cu siguranță ați observat pe rafturile magazinelor faptul că ouăle organice, cele bio, sunt mult mai scumpe decât cele convenționale. Probabil vă întrebați dacă merită prețul lor sau dacă sunt mai nutritive, așa cum promit unii producători. Ce spune experții.

Ouă bio sau ouă obișnuite? Foto: pixabay.com

Un specialist în nutriție, crescător de găini, ne spune dacă merită să scoatem mai mulți bani din buzunare pentru ouăle bio și dacă au beneficii nutriționale mai multe decât produsele convenționale. La ce se referă acest termen de „organic” sau „bio”, atât de des întâlnit.

Ce sunt ouăle bio

Ouăle bio provin de la găini hrănite cu hrană organică în loc de hrană convențională, care poate conține cereale tratate cu pesticide, îngrășăminte sintetice sau cereale modificate genetic, spune Lisa Steele, crescătoare de pui, conform marthastewart.com.

Dieta găinilor este unul dintre cele mai importante motive pentru care ouăle diferă din punct de vedere nutrițional. Prețul mai ridicat pentru ouăle organice reflectă cerințele mai mari de spațiu pentru găini și costul mai mare al cerealelor organice.

„Deoarece cel mai probabil își petrec timpul în aer liber, având o dietă mai variată decât păsările crescute în cuști, care include buruieni, iarbă și insecte, ouăle depuse de găinile crescute în cadrul unui program organic vor conține, în general, mai mulți acizi grași omega-3 și vitaminele A, D și E, precum și mai mult beta-caroten”, a afirmat Steele.

Sunt ouăle organice mai nutritive decât cele obișnuite?

Nutriționista Lauren Manaker susține că, din punct de vedere nutrițional, ouăle bio nu sunt cu mult mai departe decât cele obișnuite. Tind să aibă aceleași proteine, iar ele pot fi la fel de bune și dacă nu scrie „bio” pe etichetă. Dieta reală a găinii contează mai mult decât cuvântul „organic”.

„Prețul suplimentar pe care îl plătești pentru ouăle organice nu este, de obicei, o îmbunătățire nutrițională majoră. Ouăle organice sunt mai bine înțelese ca un standard de producție decât ca o garanție nutrițională. Tind să aibă aproximativ aceleași proteine ​​ca ouăle obișnuite și, deși unele studii găsesc diferențe modeste în ceea ce privește omega-3, vitamina D sau anumiți nutrienți liposolubili, aceste diferențe nu sunt suficient de consistente pentru a considera ouăle organice ca fiind în mod clar mai nutritive în general”, a afirmat Manaker.

Sunt mai sigure ouăle bio decât cele convenționale?

Având în vedere siguranța alimentară ca prioritate în zilele noastre, ouăle organice pot înlătura unele temeri, dar nu sunt infailibile. Ouăle organice provin de la găini crescute fără antibiotice obișnuite și cu hrană organică, ceea ce poate reduce îngrijorările legate de utilizarea antibioticelor și de expunerea la unele pesticide, spune Manaker.

„Ouăle organice nu sunt automat mai sigure față de Salmonella. Practicile de manipulare, refrigerare și gătire sunt în continuare principalele practici de siguranță alimentară”, subliniază Manaker, potrivit sursei menționate.