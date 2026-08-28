 Puțini români mai știu să facă asta! Meseria rară care a primit, în sfârșit, recunoaștere oficială. Se întâmplă după cinci decenii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Puțini români mai știu să facă asta! Meseria rară care a primit, în sfârșit, recunoaștere oficială. Se întâmplă după cinci decenii

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O meserie esențială pentru protejarea patrimoniului cultural românesc a primit abia acum recunoaștere oficială. În prezent, doar aproximativ 15-20 de specialiști mai lucrează în acest domeniu în muzeele din țară, iar o parte dintre ei se apropie de vârsta pensionării.

Meseria recunoscută oficial în România abia acum
Meseria recunoscută oficial în România abia acum Foto: Pexels

Ocupația de „investigator științific bunuri culturale” a primit aviz favorabil pentru introducerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). Potrivit Muzeului Național de Istorie a României, ocupația are codul provizoriu 262116 și este inclusă în grupa de bază 2621 – Arhivari și curatori.

Specialiștii din acest domeniu folosesc metode și instrumente din chimie, fizică, biologie și geologie pentru a analiza obiectele de patrimoniu. Rezultatele investigațiilor sunt importante pentru cercetarea, documentarea, conservarea și restaurarea bunurilor culturale.

Deși recunoașterea oficială vine abia acum, activitatea este prezentă în România de mai bine de cinci decenii. Primele laboratoare zonale au apărut în urmă cu peste 50 de ani, însă specialiștii au fost încadrați până în prezent în alte ocupații, în funcție de pregătirea lor.

Astfel, investigatorii au fost trecuți oficial drept chimiști, fizicieni, biologi sau geologi, deși activitatea lor era dedicată în mod direct patrimoniului cultural.

Doar 15-20 de specialiști mai lucrează în domeniu

În prezent, în muzeele din România mai activează doar aproximativ 15-20 de persoane care desfășoară acest tip de activitate.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât o parte importantă dintre specialiști se apropie de pensionare. În paralel, rețeaua de laboratoare de conservare-restaurare și investigații științifice construită în urmă cu mai bine de cinci decenii s-a restrâns semnificativ.

Laboratoarele care au rămas funcționale au nevoie atât de personal specializat, cât și de echipamente și finanțare pentru a-și putea continua activitatea.

Introducerea ocupației în COR ar putea contribui la dezvoltarea profesiei și la atragerea unei noi generații de specialiști. Totodată, măsura poate susține dezvoltarea infrastructurii necesare investigațiilor științifice realizate în muzeele din România.

„Este un prim pas important pentru ca expertiza științifică necesară protejării patrimoniului să își regăsească locul firesc în instituțiile muzeale”, au transmis reprezentanții Muzeului Național de Istorie a României.

Ghid de cumpărături

banner catalin botezatu png
#Exclusiv Click!
Cătălin Botezatu, mărturie cutremurătoare la procesul jafului din Londra: „Mi-au tăiat ceasul de la mână. Am avut hainele pline de sânge” Vedete românești
oana roman instagram jpg
FotoOana Roman, revoltată de prețurile de pe litoralul românesc. Cât a plătit pe o cafea și o apă: „E mai scump decât pe Coasta de Azur” Vedete românești
image
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut gemeni adevarul.ro
image
Păţania unui turist britanic amendat, fără să ştie, într-un autobuz STB din Capitală: „Am crezut că mă ajută pentru că îmi fusese respins cardul” adevarul.ro

Parteneri

image
U Craiova, prima lovitură după eliminarea din Europa League! Negocieri cu un fotbalist brazilian de 1.5 milioane de euro www.fanatik.ro
image
Un nou domeniu a înlocuit IT-ul în România. Salarii mari la debut, peste media Europei observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Ciprian Ciucu taie stimulente pe linie, în București. Ajutorul pentru adulții cu handicap, de 500 lei, se suspendă. Voucherele Materna, de 2.000 de lei, nu se mai acordă. Stimulentul pentru nou-născut, de 2.000 lei, doar pentru cazuri sociale, iar cel pentru copiii cu handicap, de 1000 de lei, se modifică. De când intră în vigoare decizia www.gandul.ro
image
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…” www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Terenurile care se pot scumpi cu până la 20% după schimbarea regulilor. Ce va conta tot mai mult la stabilirea prețului playtech.ro
image
Giovanni Becali nu a avut milă de Universitatea Craiova după eliminarea din Europa League: „Pe ei i-aș vinde acum afară să iau bani pe ei” www.fanatik.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲 www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Cine a fost Narcis, unul dintre cele mai cunoscute personaje din mitologia greacă? historia.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
Plaja Mamaia FOTO Discover Dobrogea webp
Au ignorat recenziile negative și s-au cazat la un hotel din Mamaia. Ce au găsit turiștii: „Chiar au fost un pic murdare” Fapt divers
mexic jpg
Un tânăr a lucrat vreme de 5 ani ca gunoier pentru a-și plăti cursurile. Ce a făcut după ce a obținut diploma Internațional
controlori stb jpg
Ce i s-a întâmplat unui turist britanic venit pentru prima dată în România: „Simt că a făcut abuz de putere” Național
curatenie podea adobestock jpg
Motivul pentru care podeaua devine lipicioasă după ce o cureți cu mopul. Cum poți evita problema Fapt divers
Zurich FOTO Shutterstock
Orașul din Europa care este „cel mai inteligent” din lume de 7 ani. Ce îl face atât de special Fapt divers
cuplu bloc imobiliare shutterstock 75568579 jpg
ANAF vinde un apartament cu două camere cu 50.650 de lei! Unde se află locuința Național
1 dumitru prunariu jpg
Dumitru și Cătălin Prunariu, vedetele BIAS 2026. Anul acestea, se serbează 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui român Național
front 1 jpeg
Centrală solară, la 4.650 m altitudine. 15.927 de oglinzi heliostate au fost instalate pe o suprafaţă de 800.000 de metri pătraţi Internațional
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net