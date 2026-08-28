Puțini români mai știu să facă asta! Meseria rară care a primit, în sfârșit, recunoaștere oficială. Se întâmplă după cinci decenii

O meserie esențială pentru protejarea patrimoniului cultural românesc a primit abia acum recunoaștere oficială. În prezent, doar aproximativ 15-20 de specialiști mai lucrează în acest domeniu în muzeele din țară, iar o parte dintre ei se apropie de vârsta pensionării.

Meseria recunoscută oficial în România abia acum Foto: Pexels

Ocupația de „investigator științific bunuri culturale” a primit aviz favorabil pentru introducerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). Potrivit Muzeului Național de Istorie a României, ocupația are codul provizoriu 262116 și este inclusă în grupa de bază 2621 – Arhivari și curatori.

Specialiștii din acest domeniu folosesc metode și instrumente din chimie, fizică, biologie și geologie pentru a analiza obiectele de patrimoniu. Rezultatele investigațiilor sunt importante pentru cercetarea, documentarea, conservarea și restaurarea bunurilor culturale.

Deși recunoașterea oficială vine abia acum, activitatea este prezentă în România de mai bine de cinci decenii. Primele laboratoare zonale au apărut în urmă cu peste 50 de ani, însă specialiștii au fost încadrați până în prezent în alte ocupații, în funcție de pregătirea lor.

Astfel, investigatorii au fost trecuți oficial drept chimiști, fizicieni, biologi sau geologi, deși activitatea lor era dedicată în mod direct patrimoniului cultural.

Doar 15-20 de specialiști mai lucrează în domeniu

În prezent, în muzeele din România mai activează doar aproximativ 15-20 de persoane care desfășoară acest tip de activitate.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât o parte importantă dintre specialiști se apropie de pensionare. În paralel, rețeaua de laboratoare de conservare-restaurare și investigații științifice construită în urmă cu mai bine de cinci decenii s-a restrâns semnificativ.

Laboratoarele care au rămas funcționale au nevoie atât de personal specializat, cât și de echipamente și finanțare pentru a-și putea continua activitatea.

Introducerea ocupației în COR ar putea contribui la dezvoltarea profesiei și la atragerea unei noi generații de specialiști. Totodată, măsura poate susține dezvoltarea infrastructurii necesare investigațiilor științifice realizate în muzeele din România.

„Este un prim pas important pentru ca expertiza științifică necesară protejării patrimoniului să își regăsească locul firesc în instituțiile muzeale”, au transmis reprezentanții Muzeului Național de Istorie a României.