Te speli greșit pe dinți de ani de zile? Un medic stomatolog explică ce nu trebuie să faci după periaj și care este ordinea corectă

Spălatul pe dinți este un obicei pe care îl repetăm zilnic, însă nu toată lumea știe că ordinea în care folosim produsele de igienă orală poate influența eficiența curățării.

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Medicul stomatolog Alexandra Mircea a explicat, într-un videoclip publicat pe Instagram, care sunt pașii pe care îi recomandă pentru o igienă dentară corectă. Specialista atrage atenția asupra unei greșeli frecvente: clătirea gurii cu apă imediat după periaj.

Care este ordinea corectă pentru curățarea dinților

Mulți oameni încep prin a se spăla pe dinți, continuă cu apa, apoi folosesc ața dentară și apa de gură. Deși această succesiune poate părea firească, medicul stomatolog Alexandra Mircea susține că există o ordine mai potrivită pentru curățarea cavității bucale.

„Multă lume greșește ordinea în care ne spălăm pe dinți. Probabil că ai crede că asta e varianta corectă. Mai întâi periaj, apoi te clătești cu apă, apoi folosești ață dentară pentru spațiile dintre dinți, avem aici o perie de curățat limba și la sfârșit apă de gură, nu? Hai să îți spun de ce nu acesta este felul în care se curăță corect dinții”, susține specialistul în stomatologie, doctor Alexandra Mircea.

Potrivit explicațiilor sale, primul pas ar trebui să fie folosirea aței dentare, pentru îndepărtarea resturilor alimentare din spațiile dintre dinți. Abia după aceea urmează periajul, care ar trebui să dureze două minute.

Medicul recomandă și curățarea limbii, o etapă care face parte din rutina de igienă orală, dar care este uneori trecută cu vederea.

De ce nu este recomandat să clătești gura cu apă imediat după periaj

Unul dintre cele mai importante sfaturi oferite de Alexandra Mircea se referă la ceea ce facem după ce terminăm de periat dinții.

Deși multe persoane obișnuiesc să își clătească imediat gura cu apă, medicul explică faptul că este preferabil să eliminăm doar excesul de pastă de dinți, astfel încât ingredientele benefice să rămână în contact cu suprafața dentară.

„Prima dată, folosim ață dentară, ca să scoatem resturile alimentare dintre dinți. Putem să clătim cu apă după ce am folosit ață dentară pentru ca ulterior să facem periajul dinților, două minute cu pastă de dinți. Apoi, periem limba și dacă te-ai gândit să clătești cu apă, după ce ai periat dinții, nu este neapărat corect. Ideal este să scuipi excesul de pastă de dinți pentru ca toate substanțele benefice din pasta de dinți să rămână pe dinți. Dacă însă ai o situație mai specială, ai făcut o operație de chirurgie sau ți s-a recomandat o apă de gură împotriva cariilor, doar atunci clătești cu apa de gură pentru ca substanțele active și terapeutice din apa de gură să rămână în contact cu dinții”, a mai spus medicul Alexandra Mircea.

Când trebuie folosită apa de gură

Din explicațiile medicului reiese că apa de gură nu trebuie utilizată automat la finalul fiecărui periaj.

Alexandra Mircea menționează situațiile în care există o recomandare specifică, de exemplu după anumite intervenții chirurgicale sau atunci când medicul indică un produs cu rol terapeutic.

În aceste cazuri, folosirea apei de gură trebuie făcută potrivit indicațiilor primite, astfel încât substanțele active să poată acționa corespunzător.

Așadar, rutina prezentată de specialistă începe cu ața dentară, continuă cu periajul timp de două minute și curățarea limbii, iar la final este recomandată eliminarea excesului de pastă, fără clătirea imediată cu apă.