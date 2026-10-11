Ea transformă dinții umani în bijuterii prețioase. Cât costă un inel

Cait Robertson (39 de ani), o bijutieră din Franklin, Tennessee, SUA, creează inele din dinţi umani şi susţine că acestea pot fi mai frumoase decât pietrele preţioase. În creaţiile sale neobişnuite, ea foloseşte şi cenuşă provenită de la incinerare, lapte matern uscat, păr sau flori păstrate din buchetele de nuntă. Ba chiar a transformat un calcul renal într-o bijuterie.

Cait Robertson susţine că dinţii sunt mai frumoşi decât nişte pietre semipreţioase Foto: profimedia

Artista încorporează fragmente mici de dinţi în răşină, obţinând pietre cu un aspect asemănător opalelor, dar realizează şi modele în care dintele este păstrat întreg. „Diamantele sunt frumoase, dar bijuteriile comemorative spun povestea ta”, a explicat ea, potrivit Profimedia.

Ideea afacerii a apărut după ce Cait a încercat să găsească un inel realizat din lapte matern, după ce a încheiat alăptarea fiului său, însă niciun model nu a fost pe gustul ei. A decis să creeze singură bijuteria pe care şi-o dorea, iar iniţiativa s-a transformat într-o afacere.

Foto: profimedia

Dincolo de latura comercială, proiectul are şi o semnificaţie personală profundă: Cait a pierdut un copil în urma unui avort spontan, în 2018. Experienţa a determinat-o să le ofere sprijin familiilor care trec printr-o asemenea suferinţă. O parte din profit este donată organizaţiei Gathering Hope, care ajută părinţii îndoliaţi.

Inelele realizate de ea sunt un adevărat succes Foto: profimedia

Creaţiile sale au atras atenţia şi unor vedete. Prezentatoarea britanică Amanda Holden (55 de ani) a apelat la Cait pentru o bijuterie comemorativă realizată dintr-un dinte de lapte. Popularitatea artistei a crescut şi după ce o clientă a întrebat-o dacă îi poate trimite dinţii pentru a-i transforma în bijuterii.

Cait a acceptat, iar videoclipul în care a prezentat rezultatul a strâns 24 de milioane de vizualizări pe Instagram. Inelele din argint placat cu aur au preţuri de la 130 de dolari (aproximativ 560 de lei), în timp ce modelele realizate din aur sau platină costă considerabil mai mult. Printre cele mai neobişnuite creaţii ale sale se numără o bijuterie realizată din calculul renal al unui prieten.