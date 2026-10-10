Timpul pare să treacă mai rapid pe măsură ce îmbătrânim. Explicațiile experților și trucul de un minut care ne schimbă percepția

Mulți adulți au avut măcar o dată senzația că anii trec tot mai repede. Dacă în copilărie vacanțele de vară păreau nesfârșite, la maturitate lunile și chiar anii par să se scurgă într-o clipă. Specialiștii au încercat să explice acest fenomen, iar teoriile lor au legătură atât cu modul în care funcționează creierul, cât și cu felul în care percepem experiențele din jur.

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Odată cu înaintarea în vârstă, timpul capătă altă însemnătate

Potrivit publicației UpWorthy, una dintre explicații este că timpul este perceput diferit în funcție de vârstă. Pentru un copil de cinci ani, un an reprezintă o cincime din întreaga sa viață. Pentru o persoană de 50 de ani, aceeași perioadă înseamnă doar 2% din experiența acumulată. Din această perspectivă, fiecare an pare tot mai scurt pe măsură ce înaintăm în vârstă.

O altă teorie susține că, odată cu trecerea anilor, creierul procesează informațiile vizuale mai lent. Cercetătorii cred că în copilărie și adolescență acumulăm un număr mai mare de imagini și amintiri noi într-un interval scurt de timp.

La maturitate, rutina zilnică reduce numărul experiențelor percepute ca fiind noi, iar creierul înregistrează mai puține repere, ceea ce creează impresia că timpul zboară.

Cum încetinim această senzație

Specialiștii spun că există însă o metodă simplă prin care putem încetini această senzație. Este vorba despre un exercițiu care durează aproximativ un minut și presupune să ne oprim din ceea ce facem și să observăm conștient mediul înconjurător.

Privirea atentă asupra detaliilor, ascultarea sunetelor din jur și conștientizarea prezentului obligă creierul să proceseze informații noi și să iasă din funcționarea pe pilot automat.

De asemenea, activitățile noi, călătoriile, învățarea unei abilități sau schimbarea rutinelor zilnice pot contribui la crearea unor amintiri mai bogate.

Cu cât acumulăm mai multe experiențe diferite, cu atât creierul are mai multe repere temporale, iar perioada respectivă pare mai lungă atunci când este privită retrospectiv.

Senzația că timpul accelerează odată cu vârsta nu este doar o impresie. Modul în care creierul procesează informațiile și raportarea fiecărei perioade la întreaga durată a vieții contribuie la această percepție. Totuși, specialiștii spun că atenția acordată momentului prezent și experiențele noi pot ajuta la „încetinirea” subiectivă a timpului.