Prăjitura Sf. Fanurie ajuta la găsirea lucrurilor pierdute. Ce trebuie sa faci în timp ce prepari rețeta

Prăjitura lui Fanurie, cunoscută și sub numele de fanuropita, este un preparat tradițional grecesc de post, legat de o credință păstrată de secole. Potrivit tradiției ortodoxe, prăjitura este pregătită în cinstea Sfântului Mucenic Fanurie, căruia credincioșii i se roagă atunci când vor să găsească un obiect pierdut, să-și regăsească liniștea sufletească sau să primească ajutor într-un moment dificil al vieții.

Prăjitura lui Fanurie Foto: basilica.ro / Raluca Ene

Obiceiul nu se rezumă doar la prepararea unui desert aromat. Rugăciunea, gândul bun și împărțirea prăjiturii celor nevoiași fac parte din această tradiție. Numele Sfântului Fanurie este asociat cu ideea de a arăta calea, iar credincioșii îi cer sprijinul nu doar pentru lucrurile rătăcite, ci și pentru găsirea unui drum în viață, a unui partener sau pentru regăsirea păcii interioare.

Reteta de fanuropita sau prajitura lui Fanurie

Fanuropita se prepară din ingrediente simple, multe dintre ele fiind întâlnite în bucătăria grecească. Printre cele folosite în rețetele tradiționale se numără făina de grâu, uleiul de măsline, zahărul, nucile, stafidele, scorțișoara și nucșoara. În variantele mai noi, sucul proaspăt de portocale este adăugat pentru aromă și pentru a contribui la textura prăjiturii.

Un detaliu important este că există mai multe variante ale rețetei, iar ingredientele pot diferi de la o regiune la alta. În tradiție, se întâlnește obiceiul ca prăjitura să fie pregătită din șapte sau nouă ingrediente. Numerele sunt puse în legătură cu cele șapte Taine ale Bisericii și cu cele nouă cete îngerești.

Prepararea fanuropitei este însoțită de câteva gesturi cărora credincioșii le acordă o semnificație aparte. În unele rețete, ingredientele sunt amestecate cu mâna, în timp ce persoana care gătește rostește Rugăciunea inimii. De asemenea, este recomandat ca pe durata pregătirii să fie înălțate rugăciuni către Sfântul Fanurie, iar candela să fie aprinsă în fața icoanei sale, dacă aceasta se află în casă, potrivit basilica.ro.

Prăjitura poate fi pregătită în diferite zile ale săptămânii, cu excepția duminicii, conform tradiției descrise. Unii credincioși aleg să o facă în ajunul sărbătorii Sfântului Fanurie, marcată pe 26 august, pentru a o duce la biserică în ziua următoare, în vederea binecuvântării.

Cum te ajuta sa gasesti lucrurile pierdute

Legătura dintre prăjitura lui Fanurie și găsirea lucrurilor pierdute își are originea în tradiția despre viața și martiriul sfântului. Conform acesteia, înainte de a fi ucis, după ce fusese acuzat pe nedrept că ar fi vrut să ia locul unui împărat, Sfântul Fanurie a cerut îngăduința de a rosti o ultimă rugăciune.

În rugăciunea sa, sfântul ar fi cerut ca persoanele care vor pregăti „o turtă cu ulei și zahăr sau o plăcintă și o va da săracilor” să primească ajutor în suferințele și încercările lor. Totodată, el s-a rugat pentru iertarea păcatelor mamei sale, care murise păgână. Tradiția spune că Dumnezeu i-a răspuns rugăciunii și i-a făgăduit că cei care îl vor chema pe sfânt în ajutor vor fi ascultați.

Din acest motiv, fanuropita este privită de credincioși ca o ofrandă însoțită de rugăciune, nu doar ca un preparat de post. Cei care o pregătesc îi cer Sfântului Fanurie să mijlocească pentru găsirea unui obiect pierdut, pentru clarificarea unei situații dificile sau pentru împlinirea unei dorințe.

Un alt element esențial al obiceiului este împărțirea prăjiturii celor săraci. În unele regiuni ale Greciei, aceasta este tăiată în 40 de bucăți, în timp ce în alte locuri poate fi împărțită familiei, prietenilor ori colegilor. Potrivit tradiției, după împlinirea cererii, credincioșii pot pregăti din nou fanuropita, de această dată ca gest de mulțumire pentru ajutorul primit, și o împart tot celor nevoiași.