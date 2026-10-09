 Aluziva, victima unui incident sexual în trafic. Revolta activistei: „Puteam să fiu cu copiii în mașină”
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VideoAluziva, victima unui incident sexual în trafic. Revolta activistei: „Puteam să fiu cu copiii în mașină”

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Alina Greavu (Aluziva), a trecut printr-un incident sexual neplăcut în trafic, după ce un șofer care conducea paralel cu ea se masturba în timp ce se uita direct la ea. Activista a povestit momentul pe rețelele sociale, făcând apel la importanța feminismului și raportării acestor comportamente către autorități.

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Foto: Facebook

Incidentul raportat de Aluziva

Activista se afla în trafic, în drum spre o filmare de strângere de fonduri, când un șofer a tras mașina mai aproape de a ei și a început să se masturbeze, cu privirea îndreptată spre ea. Aluziva a filmat autovehiculul bărbatului, care o depășise după comportamentul nepotrivit.

„Se masturba la volan în timp ce se uita la mine”, spune ea în clip, tremurând. „Nu mai pot cu lumea asta. Mi-a stricat ziua. Voi vă dați seama că eu puteam să fiu cu copiii în mașină. Puteau fi expuși la ceva la care și eu am fost expusă în copilărie. Mult prea devreme, așa cum au fost expuse nenumărate alte fete și femei. De ce aveți nevoie de feminism? De asta, că ni se întâmplă lucrurile astea de când avem 4 ani și vedem chestiile astea în parcuri. Și nu se opresc niciodată. Nu se opresc la nicio vârstă”, a declarat fosta jurnalistă.

Aluziva a descris incidentul ca „o formă de violență” și „un comportament de natură sexuală, nesolicitat”.  Mesajul se încheie cu un apel pentru autorități: „Nu mai tolerăm! Nu mai iertăm! Ne-am săturat!”

Cu ce se ocupă Aluziva

Alina Greavu, cunoscută sub numele de Aluziva, este una dintre cele mai influente voci din mediul online românesc. Fostă jurnalistă, ea s-a remarcat prin activismul social, implicarea în cauze umanitare și campanii pentru mediu și drepturile omului. În plus, este mamă a trei copii.

Aluziva, în vârstă de 37 de ani, s-a născut la Mangalia. Și-a început cariera în presă la doar 20 de ani, după ce la 19 ani a lansat un blog personal. A devenit cunoscută printr-un videoclip pe YouTube, în care povestea cum și-a dat demisia în direct din postul de prezentatoare de știri.  

Dincolo de activitatea de creator de conținut, Aluziva s-a remarcat prin implicarea în proiecte caritabile și campanii sociale. Însă, unul dintre cele mai cunoscute momente a avut loc în 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina. Alina Greavu s-a implicat în sprijinirea refugiaților ucraineni și a găzduit mai multe persoane care au fugit din calea războiului.

De-a lungul anilor, s-a implicat și în strângeri de fonduri și proiecte destinate persoanelor vulnerabile. În 2026, Aluziva s-a numărat printre persoanele implicate într-o campanie pentru recunoașterea parteneriatului civil în România.

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