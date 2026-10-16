Un agent de pază are dreptul să-ți verifice geanta la ieșirea din magazin? Ce drepturi ai și când poți refuza controlul

Ai voie să refuzi controlul genții la ieșirea din supermarket? Agenții de pază pot solicita verificarea cumpărăturilor, însă atribuțiile lor sunt diferite de cele ale polițiștilor. Află ce prevede legea, în ce situații poți fi oprit și ce poți face dacă ești suspectat pe nedrept de furt.

Un agent de pază are dreptul să-ți verifice geanta la ieșirea din magazin? Foto: arhiva

Ieși din magazin după ce ai plătit cumpărăturile, dar un agent de pază îți cere să deschizi rucsacul sau geanta pentru verificare. Situația poate deveni stânjenitoare, mai ales dacă solicitarea este făcută în fața altor clienți sau fără să ți se explice motivul.

Trebuie să accepți controlul sau ai dreptul să refuzi? În România, personalul de pază are atribuții privind protejarea bunurilor și prevenirea furturilor, însă acestea nu sunt identice cu puterile poliției. Un agent poate solicita să vadă conținutul bagajului și poate interveni în anumite condiții dacă există indicii privind comiterea unei infracțiuni. Acest lucru nu înseamnă că poate percheziționa orice client, după propria apreciere.

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor stabilește cadrul principal al activității agenților de pază, scriu cei de la Descoperă.ro. Pentru a ști cum să reacționezi într-o asemenea situație, este important să faci diferența între o solicitare voluntară, o oprire justificată și un posibil abuz.

Poate agentul de pază să îți controleze geanta fără acordul tău?

Un agent de pază îți poate cere să deschizi geanta sau să prezinți cumpărăturile pentru a clarifica o suspiciune. Poți accepta voluntar, mai ales dacă dorești să lămurești rapid o neînțelegere.

Totuși, solicitarea nu îi conferă automat dreptul de a-ți răscoli lucrurile personale. Agentul nu are, doar prin natura funcției sale, aceleași competențe de control și percheziție ca un polițist.

În lipsa consimțământului sau a unei situații care justifică legal intervenția, personalul privat de pază nu poate considera că are dreptul general de a-ți deschide forțat geanta, de a-ți goli sacoșa ori de a-ți examina toate obiectele personale.

Nici afișele de la intrare, nici regulamentul intern al magazinului nu pot acorda agentului puteri pe care legea nu i le recunoaște.

Este importantă și diferența dintre verificarea cumpărăturilor și percheziția unei persoane. Prima poate fi propusă pentru clarificarea unei situații, în timp ce măsurile coercitive sunt supuse unor condiții legale distincte.

În ce situații te poate opri un agent de pază

Personalul de pază are obligația de a proteja bunurile aflate în responsabilitatea sa și poate interveni atunci când apar indicii că s-a produs o faptă ilegală.

De exemplu, situația poate necesita verificări dacă agentul observă direct că un produs este ascuns într-o geantă fără a fi achitat, dacă există indicii concrete privind sustragerea unor bunuri sau dacă o persoană este surprinsă în timpul unei posibile infracțiuni.

În condițiile prevăzute de lege, agentul poate opri și legitima persoana suspectată și, în cazul unei infracțiuni flagrante, o poate prinde și preda poliției, împreună cu bunurile care au legătură cu fapta.

O asemenea intervenție trebuie însă raportată la împrejurările concrete. Faptul că un client poartă un rucsac, refuză să deschidă geanta sau nu corespunde așteptărilor agentului nu dovedește, prin el însuși, existența unui furt.

Dacă situația nu se clarifică, soluția potrivită poate fi solicitarea intervenției poliției, nu transformarea verificării într-o confruntare fizică.

Ce poți face dacă refuzi să deschizi geanta

Refuzul de a prezenta voluntar conținutul bagajului nu reprezintă, în sine, o dovadă că ai comis un furt. Dacă agentul îți solicită să deschizi geanta, poți cere să îți explice motivul verificării.

Poți răspunde calm: „Nu sunt de acord să îmi controlați geanta. Dacă aveți motive să suspectați o faptă ilegală, vă rog să chemați poliția.”

Este recomandat să eviți insultele, amenințările sau încercarea de a rezolva situația prin forță. Dacă agentul susține că există indicii de furt, cere să fie explicate motivele opririi și solicită intervenția autorităților competente.

Dacă ai achitat produsele, păstrează bonul fiscal și prezintă-l dacă dorești să clarifici rapid situația. Poți coopera pentru verificarea cumpărăturilor fără să accepți automat o examinare intruzivă a tuturor obiectelor personale.

Dacă ești împiedicat să pleci, amenințat sau bruscat, încearcă să rămâi într-un loc sigur și solicită ajutorul poliției. Nu încerca să forțezi ieșirea printr-o confruntare fizică.

Cine are dreptul să efectueze controlul bagajelor

Polițiștii au atribuții legale diferite de cele ale agenților privați de pază. În condițiile prevăzute de Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, polițistul poate efectua anumite controale, inclusiv asupra bagajelor, atunci când sunt îndeplinite cerințele legale.

De asemenea, Codul de procedură penală reglementează percheziția corporală și condițiile în care aceasta poate fi efectuată de organele abilitate.

Aceste competențe nu îi revin automat unui agent de pază doar pentru că lucrează într-un supermarket, într-un centru comercial sau într-un magazin de haine.

Dacă există suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni, personalul de pază poate sesiza poliția și poate acționa în limitele atribuțiilor sale. Stabilirea măsurilor legale care se impun revine autorităților competente.

Poate agentul de pază să te țină cu forța în magazin?

În cazul unei infracțiuni flagrante, legea permite, în condițiile aplicabile, prinderea persoanei și predarea acesteia poliției. Această posibilitate nu îi acordă agentului dreptul de a pedepsi clientul, de a-l amenința sau de a-l constrânge să recunoască o faptă.

Intervenția trebuie să fie justificată de situație și să respecte limitele legale. O simplă bănuială, fără alte elemente concrete, nu justifică automat folosirea forței.

Dacă agentul îți blochează ieșirea fără un temei justificat sau te împiedică în mod abuziv să pleci, situația poate ridica probleme juridice. Legalitatea intervenției depinde de împrejurări, de existența indiciilor și de modul în care a fost realizată oprirea.

Într-un asemenea caz, poți solicita prezența poliției și poți cere ulterior verificarea conduitei agentului și a firmei de pază.

Cum trebuie să se desfășoare o verificare voluntară

Dacă alegi să arăți ce ai în geantă, verificarea ar trebui să se desfășoare într-un mod civilizat, discret și proporțional cu situația.

Poți deschide singur bagajul și poți prezenta obiectele relevante, fără să fie necesar ca agentul să îți atingă sau să îți răscolească lucrurile.

Personalul de pază ar trebui să evite acuzațiile făcute în public, intimidarea și formulările care prezintă vinovăția drept certitudine înainte de clarificarea faptelor.

Expresii precum „Știm noi că ați furat” pot afecta demnitatea persoanei, mai ales dacă suspiciunea se dovedește neîntemeiată.

De asemenea, alegerea selectivă a clienților pentru verificări pe criterii precum etnia, rasa, vârsta, sexul sau dizabilitatea poate ridica probleme de discriminare, în funcție de circumstanțe.

Este legal ca agentul de pază să te urmărească prin magazin?

Da, supravegherea clienților în scopul prevenirii furturilor poate face parte din activitatea personalului de pază. Simplul fapt că un agent urmărește discret comportamentul unei persoane în magazin nu înseamnă automat că încalcă legea.

Totuși, supravegherea trebuie să rămână în limitele atribuțiilor profesionale. Agentul nu ar trebui să recurgă la intimidare, acuzații publice sau tratamente umilitoare pentru a obține cooperarea clientului.

Suspiciunile ar trebui să se bazeze pe împrejurări concrete, nu doar pe vestimentație, aspect fizic sau apartenența reală ori presupusă la un anumit grup.

Dacă ai impresia că ești urmărit în mod ostentativ, poți întreba calm:

„Există un motiv concret pentru care mă urmăriți? Dacă mă suspectați de o faptă ilegală, vă rog să îmi spuneți despre ce este vorba și să chemați poliția.”

Dacă situația escaladează, poți solicita intervenția responsabilului magazinului și poți nota ora, locul și datele de identificare ale agentului, în măsura în care sunt disponibile.

Ce poți face dacă ai fost controlat abuziv

Dacă un agent de pază te-a amenințat, bruscat, acuzat public pe nedrept sau a încercat să îți controleze forțat bunurile, există mai multe modalități prin care poți cere verificarea situației.

Solicită intervenția responsabilului magazinului. Cere explicații despre motivul opririi și despre procedura urmată.

Notează detaliile incidentului. Ora, locul, numele agentului, firma de pază și eventualii martori pot fi utile.

Păstrează dovezile. Bonul fiscal, mesajele, fotografiile și alte documente relevante pot ajuta la clarificarea situației.

Cere păstrarea imaginilor video. Dacă incidentul a fost surprins de camerele magazinului, poți solicita conservarea înregistrărilor relevante, în condițiile legii.

Sesisează poliția dacă este cazul. Amenințările, agresiunile sau privarea nejustificată de libertate pot necesita evaluarea autorităților.

Reclamă un posibil tratament discriminatoriu. Dacă există indicii că ai fost vizat pe un criteriu protejat de lege, poți sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Înregistrările video din magazin trebuie gestionate conform regulilor aplicabile privind protecția datelor. Publicarea imaginilor unui client suspectat de furt pe rețelele sociale nu este o soluție adecvată pentru clarificarea incidentului și poate ridica probleme juridice.

Întrebări frecvente despre drepturile clienților în magazine

Agentul de pază poate să îți ceară bonul fiscal?

Da, îl poate solicita pentru a clarifica o situație, însă solicitarea nu înseamnă că are automat dreptul să îți confiște bonul sau să îți controleze forțat bagajul. Refuzul de a prezenta bonul nu dovedește, prin el însuși, existența unui furt.

Ce faci dacă se declanșează alarma antifurt la ieșire?

Alarma poate fi un motiv pentru verificări suplimentare, dar nu demonstrează automat că ai sustras un produs. Poți prezenta bonul și poți coopera voluntar pentru clarificarea situației. Dacă există suspiciuni care nu pot fi lămurite, poate fi chemată poliția.

Agentul de pază poate să îți ceară buletinul?

În condițiile prevăzute de Legea nr. 333/2003, agentul poate solicita legitimarea persoanelor despre care există date sau indicii că au comis o faptă ilegală. Atribuțiile sale nu sunt însă identice cu cele ale poliției și nu îi permit să aplice sancțiuni pentru simplul refuz de a deschide geanta.

Magazinul poate să îți interzică accesul cu rucsacul?

Comerciantul poate stabili reguli rezonabile de acces, inclusiv pentru bagajele voluminoase, cu respectarea legii. Poți refuza condițiile propuse și poți alege să nu intri, însă regulile interne nu acordă personalului dreptul de a controla prin forță conținutul bagajului.

Poți filma agentul de pază în timpul incidentului?

O înregistrare realizată pentru documentarea unui incident poate fi utilă, dar trebuie avute în vedere drepturile persoanelor filmate și regulile privind viața privată și protecția datelor. Realizarea înregistrării și publicarea ei pe internet sunt chestiuni distincte.

Poate magazinul să publice fotografia unui client suspectat de furt?

Publicarea imaginilor unei persoane pentru a o prezenta drept vinovată poate încălca drepturile acesteia și poate ridica probleme privind protecția datelor și reputația. Suspiciunile și înregistrările relevante trebuie gestionate prin procedurile legale, inclusiv prin sesizarea poliției atunci când este cazul.

Ce trebuie să știi dacă ești oprit la ieșirea din magazin

Agentul de pază poate solicita să vadă conținutul genții și poate interveni atunci când există indicii concrete privind comiterea unei fapte ilegale. Totuși, funcția sa nu îi conferă automat dreptul de a percheziționa clienții sau de a le controla prin forță obiectele personale.

Dacă ești oprit, cere explicații, păstrează-ți calmul și solicită intervenția poliției dacă situația nu se clarifică. În cazul unui posibil abuz, notează detaliile incidentului și păstrează dovezile care te pot ajuta să îți aperi drepturile.

Cunoașterea diferenței dintre o solicitare voluntară și o măsură coercitivă te poate ajuta să reacționezi informat și să eviți escaladarea unui incident în magazin.