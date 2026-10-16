 Un agent de pază are dreptul să-ți verifice geanta la ieșirea din magazin? Ce drepturi ai și când poți refuza controlul
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un agent de pază are dreptul să-ți verifice geanta la ieșirea din magazin? Ce drepturi ai și când poți refuza controlul

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ai voie să refuzi controlul genții la ieșirea din supermarket? Agenții de pază pot solicita verificarea cumpărăturilor, însă atribuțiile lor sunt diferite de cele ale polițiștilor. Află ce prevede legea, în ce situații poți fi oprit și ce poți face dacă ești suspectat pe nedrept de furt.

Un agent de pază are dreptul să-ți verifice geanta la ieșirea din magazin?
Un agent de pază are dreptul să-ți verifice geanta la ieșirea din magazin? Foto: arhiva

Ieși din magazin după ce ai plătit cumpărăturile, dar un agent de pază îți cere să deschizi rucsacul sau geanta pentru verificare. Situația poate deveni stânjenitoare, mai ales dacă solicitarea este făcută în fața altor clienți sau fără să ți se explice motivul.

Trebuie să accepți controlul sau ai dreptul să refuzi? În România, personalul de pază are atribuții privind protejarea bunurilor și prevenirea furturilor, însă acestea nu sunt identice cu puterile poliției. Un agent poate solicita să vadă conținutul bagajului și poate interveni în anumite condiții dacă există indicii privind comiterea unei infracțiuni. Acest lucru nu înseamnă că poate percheziționa orice client, după propria apreciere.

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor stabilește cadrul principal al activității agenților de pază, scriu cei de la Descoperă.ro. Pentru a ști cum să reacționezi într-o asemenea situație, este important să faci diferența între o solicitare voluntară, o oprire justificată și un posibil abuz.

Poate agentul de pază să îți controleze geanta fără acordul tău?

Un agent de pază îți poate cere să deschizi geanta sau să prezinți cumpărăturile pentru a clarifica o suspiciune. Poți accepta voluntar, mai ales dacă dorești să lămurești rapid o neînțelegere.

Totuși, solicitarea nu îi conferă automat dreptul de a-ți răscoli lucrurile personale. Agentul nu are, doar prin natura funcției sale, aceleași competențe de control și percheziție ca un polițist.

În lipsa consimțământului sau a unei situații care justifică legal intervenția, personalul privat de pază nu poate considera că are dreptul general de a-ți deschide forțat geanta, de a-ți goli sacoșa ori de a-ți examina toate obiectele personale.

Nici afișele de la intrare, nici regulamentul intern al magazinului nu pot acorda agentului puteri pe care legea nu i le recunoaște.

Este importantă și diferența dintre verificarea cumpărăturilor și percheziția unei persoane. Prima poate fi propusă pentru clarificarea unei situații, în timp ce măsurile coercitive sunt supuse unor condiții legale distincte.

În ce situații te poate opri un agent de pază

Personalul de pază are obligația de a proteja bunurile aflate în responsabilitatea sa și poate interveni atunci când apar indicii că s-a produs o faptă ilegală.

De exemplu, situația poate necesita verificări dacă agentul observă direct că un produs este ascuns într-o geantă fără a fi achitat, dacă există indicii concrete privind sustragerea unor bunuri sau dacă o persoană este surprinsă în timpul unei posibile infracțiuni.

În condițiile prevăzute de lege, agentul poate opri și legitima persoana suspectată și, în cazul unei infracțiuni flagrante, o poate prinde și preda poliției, împreună cu bunurile care au legătură cu fapta.

O asemenea intervenție trebuie însă raportată la împrejurările concrete. Faptul că un client poartă un rucsac, refuză să deschidă geanta sau nu corespunde așteptărilor agentului nu dovedește, prin el însuși, existența unui furt.

Dacă situația nu se clarifică, soluția potrivită poate fi solicitarea intervenției poliției, nu transformarea verificării într-o confruntare fizică.

Ce poți face dacă refuzi să deschizi geanta

Refuzul de a prezenta voluntar conținutul bagajului nu reprezintă, în sine, o dovadă că ai comis un furt. Dacă agentul îți solicită să deschizi geanta, poți cere să îți explice motivul verificării.

Poți răspunde calm: „Nu sunt de acord să îmi controlați geanta. Dacă aveți motive să suspectați o faptă ilegală, vă rog să chemați poliția.

Este recomandat să eviți insultele, amenințările sau încercarea de a rezolva situația prin forță. Dacă agentul susține că există indicii de furt, cere să fie explicate motivele opririi și solicită intervenția autorităților competente.

Dacă ai achitat produsele, păstrează bonul fiscal și prezintă-l dacă dorești să clarifici rapid situația. Poți coopera pentru verificarea cumpărăturilor fără să accepți automat o examinare intruzivă a tuturor obiectelor personale.

Dacă ești împiedicat să pleci, amenințat sau bruscat, încearcă să rămâi într-un loc sigur și solicită ajutorul poliției. Nu încerca să forțezi ieșirea printr-o confruntare fizică.

Cine are dreptul să efectueze controlul bagajelor

Polițiștii au atribuții legale diferite de cele ale agenților privați de pază. În condițiile prevăzute de Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, polițistul poate efectua anumite controale, inclusiv asupra bagajelor, atunci când sunt îndeplinite cerințele legale.

De asemenea, Codul de procedură penală reglementează percheziția corporală și condițiile în care aceasta poate fi efectuată de organele abilitate.

Aceste competențe nu îi revin automat unui agent de pază doar pentru că lucrează într-un supermarket, într-un centru comercial sau într-un magazin de haine.

Dacă există suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni, personalul de pază poate sesiza poliția și poate acționa în limitele atribuțiilor sale. Stabilirea măsurilor legale care se impun revine autorităților competente.

Poate agentul de pază să te țină cu forța în magazin?

În cazul unei infracțiuni flagrante, legea permite, în condițiile aplicabile, prinderea persoanei și predarea acesteia poliției. Această posibilitate nu îi acordă agentului dreptul de a pedepsi clientul, de a-l amenința sau de a-l constrânge să recunoască o faptă.

Intervenția trebuie să fie justificată de situație și să respecte limitele legale. O simplă bănuială, fără alte elemente concrete, nu justifică automat folosirea forței.

Dacă agentul îți blochează ieșirea fără un temei justificat sau te împiedică în mod abuziv să pleci, situația poate ridica probleme juridice. Legalitatea intervenției depinde de împrejurări, de existența indiciilor și de modul în care a fost realizată oprirea.

Într-un asemenea caz, poți solicita prezența poliției și poți cere ulterior verificarea conduitei agentului și a firmei de pază.

Cum trebuie să se desfășoare o verificare voluntară

Dacă alegi să arăți ce ai în geantă, verificarea ar trebui să se desfășoare într-un mod civilizat, discret și proporțional cu situația.

Poți deschide singur bagajul și poți prezenta obiectele relevante, fără să fie necesar ca agentul să îți atingă sau să îți răscolească lucrurile.

Personalul de pază ar trebui să evite acuzațiile făcute în public, intimidarea și formulările care prezintă vinovăția drept certitudine înainte de clarificarea faptelor.

Expresii precum „Știm noi că ați furat” pot afecta demnitatea persoanei, mai ales dacă suspiciunea se dovedește neîntemeiată.

De asemenea, alegerea selectivă a clienților pentru verificări pe criterii precum etnia, rasa, vârsta, sexul sau dizabilitatea poate ridica probleme de discriminare, în funcție de circumstanțe.

Este legal ca agentul de pază să te urmărească prin magazin?

Da, supravegherea clienților în scopul prevenirii furturilor poate face parte din activitatea personalului de pază. Simplul fapt că un agent urmărește discret comportamentul unei persoane în magazin nu înseamnă automat că încalcă legea.

Totuși, supravegherea trebuie să rămână în limitele atribuțiilor profesionale. Agentul nu ar trebui să recurgă la intimidare, acuzații publice sau tratamente umilitoare pentru a obține cooperarea clientului.

Suspiciunile ar trebui să se bazeze pe împrejurări concrete, nu doar pe vestimentație, aspect fizic sau apartenența reală ori presupusă la un anumit grup.

Dacă ai impresia că ești urmărit în mod ostentativ, poți întreba calm:

Există un motiv concret pentru care mă urmăriți? Dacă mă suspectați de o faptă ilegală, vă rog să îmi spuneți despre ce este vorba și să chemați poliția.”

Dacă situația escaladează, poți solicita intervenția responsabilului magazinului și poți nota ora, locul și datele de identificare ale agentului, în măsura în care sunt disponibile.

Ce poți face dacă ai fost controlat abuziv

Dacă un agent de pază te-a amenințat, bruscat, acuzat public pe nedrept sau a încercat să îți controleze forțat bunurile, există mai multe modalități prin care poți cere verificarea situației.

  • Solicită intervenția responsabilului magazinului. Cere explicații despre motivul opririi și despre procedura urmată.
  • Notează detaliile incidentului. Ora, locul, numele agentului, firma de pază și eventualii martori pot fi utile.
  • Păstrează dovezile. Bonul fiscal, mesajele, fotografiile și alte documente relevante pot ajuta la clarificarea situației.
  • Cere păstrarea imaginilor video. Dacă incidentul a fost surprins de camerele magazinului, poți solicita conservarea înregistrărilor relevante, în condițiile legii.
  • Sesisează poliția dacă este cazul. Amenințările, agresiunile sau privarea nejustificată de libertate pot necesita evaluarea autorităților.
  • Reclamă un posibil tratament discriminatoriu. Dacă există indicii că ai fost vizat pe un criteriu protejat de lege, poți sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Înregistrările video din magazin trebuie gestionate conform regulilor aplicabile privind protecția datelor. Publicarea imaginilor unui client suspectat de furt pe rețelele sociale nu este o soluție adecvată pentru clarificarea incidentului și poate ridica probleme juridice.

Întrebări frecvente despre drepturile clienților în magazine

Agentul de pază poate să îți ceară bonul fiscal?

Da, îl poate solicita pentru a clarifica o situație, însă solicitarea nu înseamnă că are automat dreptul să îți confiște bonul sau să îți controleze forțat bagajul. Refuzul de a prezenta bonul nu dovedește, prin el însuși, existența unui furt.

Ce faci dacă se declanșează alarma antifurt la ieșire?

Alarma poate fi un motiv pentru verificări suplimentare, dar nu demonstrează automat că ai sustras un produs. Poți prezenta bonul și poți coopera voluntar pentru clarificarea situației. Dacă există suspiciuni care nu pot fi lămurite, poate fi chemată poliția.

Agentul de pază poate să îți ceară buletinul?

În condițiile prevăzute de Legea nr. 333/2003, agentul poate solicita legitimarea persoanelor despre care există date sau indicii că au comis o faptă ilegală. Atribuțiile sale nu sunt însă identice cu cele ale poliției și nu îi permit să aplice sancțiuni pentru simplul refuz de a deschide geanta.

Magazinul poate să îți interzică accesul cu rucsacul?

Comerciantul poate stabili reguli rezonabile de acces, inclusiv pentru bagajele voluminoase, cu respectarea legii. Poți refuza condițiile propuse și poți alege să nu intri, însă regulile interne nu acordă personalului dreptul de a controla prin forță conținutul bagajului.

Poți filma agentul de pază în timpul incidentului?

O înregistrare realizată pentru documentarea unui incident poate fi utilă, dar trebuie avute în vedere drepturile persoanelor filmate și regulile privind viața privată și protecția datelor. Realizarea înregistrării și publicarea ei pe internet sunt chestiuni distincte.

Poate magazinul să publice fotografia unui client suspectat de furt?

Publicarea imaginilor unei persoane pentru a o prezenta drept vinovată poate încălca drepturile acesteia și poate ridica probleme privind protecția datelor și reputația. Suspiciunile și înregistrările relevante trebuie gestionate prin procedurile legale, inclusiv prin sesizarea poliției atunci când este cazul.

Ce trebuie să știi dacă ești oprit la ieșirea din magazin

Agentul de pază poate solicita să vadă conținutul genții și poate interveni atunci când există indicii concrete privind comiterea unei fapte ilegale. Totuși, funcția sa nu îi conferă automat dreptul de a percheziționa clienții sau de a le controla prin forță obiectele personale.

Dacă ești oprit, cere explicații, păstrează-ți calmul și solicită intervenția poliției dacă situația nu se clarifică. În cazul unui posibil abuz, notează detaliile incidentului și păstrează dovezile care te pot ajuta să îți aperi drepturile.

Cunoașterea diferenței dintre o solicitare voluntară și o măsură coercitivă te poate ajuta să reacționezi informat și să eviți escaladarea unui incident în magazin.

Ghid de cumpărături

Joe Manganiello foto Profimedia jpg
FotoJoe Manganiello, imagini șocante din spital. Actorul a slăbit 27 de kilograme în doar două săptămâni Vedete internaționale
Aida, nepoata suspectă că și a ucis bunicul jpg
Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță Național
image
#Analize Adevărul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării adevarul.ro
image
Caz medical extrem de rar în lume. Unui adolescent i-a crescut un dinte deasupra ochiului adevarul.ro

Parteneri

image
Mihai Rotaru, mulțumit după Universitatea Craiova – Getafe 1-1? Pavel Badea a dezvăluit ce a discutat cu patronul www.fanatik.ro
image
Vremea de mâine 17 octombrie. Iarna îşi intră deja în drepturi. Ninsori şi rafale puternice în mai multe zone observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Iarna a lovit în forță România. Ninsori abundente pe Transfăgărășan și în alte zone montane din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Milionarul celebru a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar femeia s-a răzbunat crunt: „Am găsit mângâiere în braţele lui” as.ro
image
Când vine iarna adevărată în România. Prognoze: sunt așteptate ninsorile serioase, cât ar putea ține zăpada playtech.ro
image
Universitatea Craiova – Getafe, audiență uriașă la TV! Cifre surprinzătoare în lupta cu Pro TV și Antena 1 www.fanatik.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
anaf png
ANAF schimbă procedura! Cine poate să răspundă pentru restanțele fiscale ale altei persoane Național
transfagarasan nins FOTO Facebook DRDP Brasov jpg
VideoNinge abundent pe Transfăgărășan! Drumarii intervin cu utilaje, iar șoferii sunt avertizați Național
batran SURSA Pixabay
Un bătrân de 90 de ani din Iași a primit în casă o tânără pe care voia să o ajute. A rămas fără economiile de-o viață Național
descoperire Egipt
O piatră misterioasă, descoperită în fața unei case, a scos la iveală o comoară egipteană veche de 3.300 de ani Internațional
Aida, nepoata suspectă că și a ucis bunicul jpg
Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță Național
image png
Scandal la Oradea. Primăria a tăiat un frasin de 245 de ani, la doar câteva zile după ce l-a declarat monument Național
Cea mai mica pensie din Romania
Vești pentru pensionari! Ce majorări ar putea fi aplicate de la 1 ianuarie 2027 Național
euro pixabay jpg
Job plătit cu peste 4.000 de euro pe lună în Germania. Românii pot aplica chiar dacă nu au experiență Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net