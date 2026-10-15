Un labrador din Scoția a fost desemnat „Animalul Anului” datorită meseriei sale neobișnuite. Cu ce se ocupă patrupedul

Un labrador negru din Scoția a fost desemnat „Animalul Anului” de către International Fund for Animal Welfare (IFAW), după ce a devenit cunoscut pentru capacitatea sa de a identifica o specie marină invazivă extrem de dăunătoare, supranumită „voma de mare”.

Un labrador din Scoția a fost desemnat „Animalul Anului” Foto: DR TEXA SIM

Povestea cățelușei curajoase

Cățelușa, pe nume Sgiath (pronunțat „Skee-ah”), lucrează alături de stăpâna sa, ecologul marin Dr Texa Sim, și este considerată primul câine din Regatul Unit antrenat să detecteze ascidia covor, cunoscută științific sub denumirea de Didemnum vexillum.

Această specie invazivă poate sufoca și distruge organismele marine native, afectând totodată activitățile economice din zonele de coastă, potrivit BBC.

Potrivit stăpânei sale, Sgiath a identificat deja sute de colonii ale organismului marin, care este adesea dificil de observat cu ochiul liber deoarece seamănă cu un strat de mucus.

„Este un talent înnăscut. Capacitatea ei de a rezolva probleme și de a învăța lucruri noi este fenomenală”, a declarat Dr Texa Sim.

Inițial, labradorul a fost pregătit pentru operațiuni de salvare montană. Impresionată de abilitățile sale, cercetătoarea s-a întrebat dacă acestea ar putea fi folosite și în proiecte de conservare marină. Experimentul s-a dovedit un succes, iar câinele a fost antrenat să recunoască mirosul specific al speciei invazive.

„Când am început acest proiect, nu știam dacă va funcționa. Nimeni nu explorase cu adevărat posibilitatea ca un câine să ajute la combaterea acestei probleme în mediul marin”, a explicat biologul.

„Voma de mare”, o specie marină deosebit de periculoasă

Experții avertizează că ascidia covor, originară din Japonia, s-a răspândit în mai multe zone de coastă din Regatul Unit după ce a fost observată pentru prima dată pe coastele sudice ale Angliei și Țării Galilor în 2008. Specia se reproduce rapid și poate concura organismele native pentru hrană și spațiu.

Biologul marin Martyn Kurr, de la Bangor University, a explicat că astfel de specii invazive pot afecta grav ecosistemele și infrastructura marină, blocând inclusiv echipamente utilizate în acvacultură și navigație.

În afara activităților de conservare, Sgiath continuă să participe și la misiuni de căutare și salvare montană. Pentru aceste sarcini diferite, câinele a fost instruit să folosească semnale distincte: în timpul operațiunilor de salvare latră și se agită pentru a atrage atenția, în timp ce la identificarea speciei marine adoptă o poziție calmă și fixă, cunoscută drept „indicație pasivă”.

Premiul acordat de IFAW recunoaște contribuția neobișnuită a labradorului la protejarea mediului și evidențiază rolul tot mai important pe care câinii detectori îl pot avea în conservarea speciilor și monitorizarea ecosistemelor.