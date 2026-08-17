 Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa! Monumentul a fost inaugurat în Polonia
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Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa! Monumentul a fost inaugurat în Polonia

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O statuie uriașă a Fecioarei Maria, considerată cea mai înaltă de acest fel din Europa, a fost inaugurată sâmbătă în satul Konotopie din centrul Poloniei. Monumentul are 55,6 metri, inclusiv soclul în formă de coroană, înalt de 15 metri.

Monumentul a fost inaugurat în satul Konotopie din Polonia (Foto: Profimedia)
Monumentul a fost inaugurat în satul Konotopie din Polonia (Foto: Profimedia)

Sute de oameni au participat la ceremonia de sfințire, unde preoții au oficiat o liturghie, iar ansamblul folcloric Mazowsze a susținut un spectacol. La eveniment a fost prezent și Lech Walesa (82 de ani), fost președinte al Poloniei și lider al mișcării anticomuniste „Solidaritatea”. „Am început cu Fecioara Maria și tot cu Fecioara Maria îmi închei drumul”, a declarat acesta.

Fostul lider al „Solidarității” a purtat în perioada luptei anticomuniste o insignă cu „Madona Neagră” și a spus în repetate rânduri că religia i-a dat puterea de a lupta împotriva comunismului.

Biserica Catolică rămâne influentă în Polonia, deși religia a pierdut teren în ultimii ani, mai ales în rândul tinerilor, potrivit AP NEWS.

Polonia este țara natală a Sfântului Ioan Paul al II-lea, care a fost papă din 1978 până la moartea sa, în 2005. O statuie uriașă a acestuia, însă mult mai mică decât cea a Fecioarei Maria, a fost dezvelită în urmă cu peste un deceniu în orașul Czestochowa.

„Nu pot să nu observ slăbirea instituției Bisericii, îndepărtarea anumitor categorii sociale de catolicism, iar acest lucru mă doare”, a declarat episcopul Wiesław Mering, un prelat romano-catolic polonez care a participat la ceremonie.

Monumentul a fost finanțat de milionari locali

Monumentul depășește în înălțime statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, care are aproximativ 38 de metri, inclusiv soclul. Totuși, o statuie a Fecioarei Maria din Filipine este și mai înaltă, măsurând aproximativ 98 de metri.

Monumentul din Polonia a fost comandat și finanțat de milionarii locali Roman și Grażyna Karkosik. Autoritățile speră ca acesta să atragă pelerini și turiști în satul cu mai puțin de 150 de locuitori. Statuia are și o platformă de observare amenajată în interiorul soclului.

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