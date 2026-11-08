Două trenuri s-au ciocnit: cel puțin patru morți și 120 de răniți

Cel puțin patru persoane au murit și alte 120 au fost rănite în urma unui accident feroviar grav, petrecut în Giza, Egipt. Un tren de pasageri a deraiat de pe șine, după ce s-a izbit de o altă garnitură.

Accident feroviar în Egipt. Foto: X

Accidentul a avut loc duminică, 8 noiembrie, în districtul Al-Ayyat, la periferia orașului Cairo. Un tren care circula de la Giza la Fayoum s-a izbit într-un alt tren care circula de la Cairo la Assuan, spun autoritățile egiptene, conform Times of India.

Zeci de ambulanțe la fața locului

Căile Ferate Naționale Egiptene au declarat că trenul nr. 134, care circula de la Giza la Fayoum, a lovit spatele trenului nr. 2010 Cairo-Aswan între stațiile Kafr Ammar și Al-Riqqa, provocând deraierea mai multor vagoane.

Președintele egiptean Abdul Fattah al-Sisi a declarat că urmărește toate detaliile acestui caz. Acesta a precizat faptul că autoritățile vor investiga circumstanțele accidentului și vor trage la răspundere pe oricine care, prin neglijență, a făcut să se ajungă la o asemenea tragedie. Președintele își exprimă, de asemenea, condoleanțele familiilor celor decedați, dar și cele mai bune urări pentru însănătoșirea răniților.

La fața locului au fost trimise 72 de ambulanțe. Guvernul a declarat că spitalele din zonă sunt „în alertă sporită”, deoarece trebuie să facă față unui număr mare de pacienți. Cei răniți au fost transportați la trei spitale diferite, scrie BBC.

Incident similar petrecut acum un an

Un alt accident feroviar a avut loc în Egipt în august 2025, atunci când un tren de pasageri a deraiat în drum spre Cairo. Atunci, trei persoane au murit și alte 103 au fost rănite. Accidentul a avut loc între stațiile Fouka şi Jalal, la est de oraşul Marsa Matruh, situat pe coasta Mării Mediterane. Garnitura plecase din Marsa Matruh și ar fi trebuit să ajungă în Cairo.

Astfel, șapte vagoane au deraiat, două dintre acestea răsturnându-se. Cei răniți au fost duși la spitalele din zonă. La fața locului a mers și ministru sănătății, Khaled Abdul Ghaffar