 Două trenuri s-au ciocnit: cel puțin patru morți și 120 de răniți
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Două trenuri s-au ciocnit: cel puțin patru morți și 120 de răniți

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cel puțin patru persoane au murit și alte 120 au fost rănite în urma unui accident feroviar grav, petrecut în Giza, Egipt. Un tren de pasageri a deraiat de pe șine, după ce s-a izbit de o altă garnitură.

Accident feroviar în Egipt.
Accident feroviar în Egipt. Foto: X

Accidentul a avut loc duminică, 8 noiembrie, în districtul Al-Ayyat, la periferia orașului Cairo. Un tren care circula de la Giza la Fayoum s-a izbit într-un alt tren care circula de la Cairo la Assuan, spun autoritățile egiptene, conform Times of India.

Zeci de ambulanțe la fața locului

Căile Ferate Naționale Egiptene au declarat că trenul nr. 134, care circula de la Giza la Fayoum, a lovit spatele trenului nr. 2010 Cairo-Aswan între stațiile Kafr Ammar și Al-Riqqa, provocând deraierea mai multor vagoane.

Președintele egiptean Abdul Fattah al-Sisi a declarat că urmărește toate detaliile acestui caz. Acesta a precizat faptul că autoritățile vor investiga circumstanțele accidentului și vor trage la răspundere pe oricine care, prin neglijență, a făcut să se ajungă la o asemenea tragedie. Președintele își exprimă, de asemenea, condoleanțele familiilor celor decedați, dar și cele mai bune urări pentru însănătoșirea răniților.

La fața locului au fost trimise 72 de ambulanțe. Guvernul a declarat că spitalele din zonă sunt „în alertă sporită”, deoarece trebuie să facă față unui număr mare de pacienți. Cei răniți au fost transportați la trei spitale diferite, scrie BBC

Incident similar petrecut acum un an

Un alt accident feroviar a avut loc în Egipt în august 2025, atunci când un tren de pasageri a deraiat în drum spre Cairo. Atunci, trei persoane au murit și alte 103 au fost rănite. Accidentul a avut loc între stațiile Fouka şi Jalal, la est de oraşul Marsa Matruh, situat pe coasta Mării Mediterane. Garnitura plecase din Marsa Matruh și ar fi trebuit să ajungă în Cairo.

Astfel, șapte vagoane au deraiat, două dintre acestea răsturnându-se. Cei răniți au fost duși la spitalele din zonă. La fața locului a mers și ministru sănătății, Khaled Abdul Ghaffar

Ghid de cumpărături

Banner Dragoș Dolănescu
#Exclusiv Click!
E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie Vedete românești
Cristina Bâtlan cununie civilă
#Exclusiv Click!
Ce meniu a avut și cine a cântat la nunta Cristinei Bâtlan. 250 de invitați, trandafiri roșii și distracție până la 4 dimineața Vedete românești
image
Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie adevarul.ro
image
Se schimbă ajutoarele pentru plata facturilor la energie și gaze. Cine ar putea primi bani de la stat și ce pregătește Guvernul adevarul.ro

Parteneri

image
Noul puști-minune din fotbalul românesc! A marcat împotriva lui Dinamo, iar Mbappe e modelul lui www.fanatik.ro
image
Cât ar putea costa porcul de Crăciun, după ce preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de 2025 observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
În 1991, Vasile a fost dat dispărut. După 30 de ani, a reapărut îmbrăcat în aceleași haine. Întrebat unde a fost, a oferit un răspuns greu de anticipat www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Fostul arbitru şi-a ucis iubita în toaleta restaurantului, iar acum şi-a aflat pedeapsa. „Ne pare rău pentru fata nevinovată” as.ro
image
Când trebuie să depui dosarul de pensionare ca să nu pierzi bani. În cât timp vine prima pensie playtech.ro
image
Gigi Mustață pune presiune pe Gigi Becali! Liderul Peluzei Nord: „Dacă nu se iau măsuri, fac publice înregistrările!” www.fanatik.ro
image
Prințul întoarce armele: Reacție misogină a lui Marco la adresa Gabriellei. Cum a jignit-o și ce a spus despre aspectul fizic al ispitei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Avionul cu 44 de oameni la bord, dispărut fără urmă în sălbăticia înghețată a Canadei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul unui naufragiu de la capătul lumii: arheologii au descoperit indicii vechi de 150 de ani historia.ro
Autobuze STB FOTO PMB jpg
STB taie sute de posturi după intrarea în insolvență! Câți bani primesc șoferii cu peste 20 de ani vechime Național
andrada fata gasita moarta in valcea jpg
Cine era tânăra de 21 de ani găsită moartă într-un apartament din Râmnicu Vâlcea. Ce au descoperit legiștii Național
image png
Câștig de peste 3.000 de euro din creșterea gâștelor! Povestea botoșăneanului care a ales o rasă rară Național
Ghid digital prin Cimitirul Municipal Brașov png
Ajungi la mort ghidat de telefon! Ce au instalat autoritățile în cimitirul din Brașov Actualitate
analize jpg
Analize prin CAS? Schimbare importantă! Ce vor fi obligate clinicile private să afișeze Național
Loteria romana - loto FOTO Profimedia
Rezultate LOTO duminică, 8 noiembrie 2026. Ce premii sunt în joc și care sunt numerele norocoase Național
Seismograf
Panicǎ după un cutremur puternic! Autoritățile avertizează asupra unor noi seisme Internațional
atac cracovia jpg
Cine este autorul atacului armat din Cracovia. Are 24 de ani și și-a ucis mai întai familia. Ce au descoperit anchetatorii Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net