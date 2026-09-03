 Șofer român de TIR, răpit și torturat în Spania pentru jumătate de tonă de cocaină. A fost salvat de polițiști
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Șofer român de TIR, răpit și torturat în Spania pentru jumătate de tonă de cocaină. A fost salvat de polițiști

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Un șofer de TIR român, în vârstă de 47 de ani, a trecut plin clipe de coșmar în Spania. A fost răpit, torturat și aproape ucis de un clan albanez, după ce aproape jumătate de tonă de cocaină a dispărut. Polițiștii spanioli au intervenit în momentul în care șoferul era preluat și dus într-o altă locație, unde se presupune că urma să fie executat.

Român răpit și torturat în Spania.
Român răpit și torturat în Spania. Foto: X

Poliția Națională l-a salvat pe bărbatul în vârstă de 47 de ani, care a fost și amenințat cu arma pe data de 10 august. El a stat captiv mai bine de o săptămână, timp în care a fost bătut în numeroase rânduri de albanezi. Victima urma să ajungă într-o locația din Barcelona.

Șofer de TIR român, răpit și torturat de albanezi în Spania

În cadrul operațiunii, unul dintre presupușii răpitori a fost arestat. În momentul arestării, acesta avea asupra sa un pistol rusesc pe care a încercat să-l folosească împotriva ofițerilor. Celelalte persoane implicate nu au fost găsite, la fel și cocaina, scrie El Pais. 

Totul a început pe 1 august, atunci când șoferii români au primit o înregistrare video în care bărbatului de 47 de ani îi era pus pistolul la cap. Cu toții ar fi fost implicați într-un transport de droguri ce trebuia să ajungă din peninsulă în restul Europei. 

În videoclip, bărbatul înarmat a afirmat că fie transportatorii cooperează pentru a găsi drogurile, fie românul va muri. Una dintre persoanele care au primit înregistrarea a raportat existența acesteia Poliției Române, iar ancheta inițială a stabilit că mesajul a fost trimis de pe un număr de telefon mobil spaniol înregistrat pe numele unui cetățean român rezident în Spania.

Potrivit inspectorului șef Alberto Olivares de la Unitatea de Combatere a Infracțiunilor Specializate și Violente (UDEV) a Poliției Naționale, bărbatul ar fi fost angajat de un clan albanez de traficanți de droguri pentru a se ocupa de logistica transportului cu camionul a unei jumătăți de tonă de cocaină din Portugalia către o locație nespecificată din Europa. 

Bărbatul răpit ar fi fost intermediarul transportului și ar fi apelat, la rândul său, la un alt șofer pentru a prelua drogurile. Marfa nu a mai ajuns la destinație, iar transportatorul care o preluase ar fi susținut că a fost jefuit de o altă grupare. Ulterior, acesta a dispărut, iar cei care dețineau drogurile au început să caute responsabili, scrie sursa menționată.

Pe 7 august, autoritățile române au cerut sprijinul poliției spaniole, existând suspiciunea că răpirea avusese loc în Spania. Polițiștii din Madrid și Barcelona au declanșat o operațiune pentru localizarea victimei și a presupusului răpitor. Anchetatorii au descoperit că gruparea avea un depozit industrial în Sabadell, unde erau oprite camioanele. Supravegherea locației nu a dus însă imediat la găsirea victimei.

Unde a fost găsit românul

Pe 10 august, la doar 72 de ore de la începerea anchetei, ofițerii din Barcelona au observat un vehicul care transporta victima și o altă persoană, aparent îndreptându-se spre o zonă muntoasă retrasă

Poliția a organizat o operațiune de supraveghere, așteptând locul potrivit pentru a opri vehiculul și a elibera victima. Acesta s-a dovedit a fi un drum aproape pustiu din municipiul Caldes de Montbui.

Răpitorul s-a opus arestării. Mai întâi, a încercat să-i lovească pe ofițeri cu vehiculul său, apoi a încercat să scoată pistolul pe care îl avea într-o borsetă. După eliberare, victima le-a spus ofițerilor că răpitorul promisese că îl va elibera. Răpitorul a susținut că a acționat astfel de teama represaliilor din partea clanului albanez care deținea cocaina. După ce a apărut în fața unui judecător sub acuzația de răpire și deținere ilegală de droguri, răpitorul a fost eliberat pe cauțiune. Între timp, drogul dispărut încă nu a fost găsit.

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