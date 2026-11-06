 Adevărul despre alocațiile copiilor ucraineni din România! Primesc 3.800 de lei pe lună?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Adevărul despre alocațiile copiilor ucraineni din România! Primesc 3.800 de lei pe lună?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O informație potrivit căreia copiii refugiaților ucraineni ar încasa lunar 3.800 de lei de la statul român continuă să circule pe rețelele de socializare și să provoace controverse. În timp ce unii români sunt convinși că minorii ucraineni beneficiază de sume de peste zece ori mai mari decât cele acordate copiilor români, realitatea legislativă este diferită. Alocația de stat nu este stabilită în funcție de cetățenie, iar suma vehiculată pe internet provine dintr-o confuzie între mai multe forme de sprijin financiar.

Adevărul despre alocațiile copiilor ucraineni din România!
Adevărul despre alocațiile copiilor ucraineni din România! Foto: Shutterstock.

Subiectul a revenit în atenție după ce un utilizator Reddit a povestit că a avut o dispută cu un membru al familiei, care susținea că refugiații ucraineni primesc lunar mii de lei pentru fiecare copil. Pentru a clarifica situația, analistul economic Adrian Negrescu a explicat pentru „Adevărul” care sunt sumele acordate în realitate și cum a apărut povestea celor 3.800 de lei.

Cât este alocația unui copil ucrainean în România și ce sume primește lunar

Contrar informațiilor distribuite în mediul online, copiii ucraineni care îndeplinesc condițiile legale pentru acordarea alocației de stat beneficiază de aceleași sume ca minorii români. Cetățenia nu reprezintă un criteriu pentru stabilirea cuantumului acestui drept.

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat că legislația românească nu prevede o alocație specială de valoare mai mare pentru copiii refugiaților.

„Legea alocației de stat pentru copii se aplică tuturor copiilor care locuiesc legal în România împreună cu părinții, indiferent de cetățenie. Un copil ucrainean aflat sub protecție temporară primește aceeași sumă ca un copil român: 719 lei pe lună până la doi ani și 292 de lei pe lună între doi și 18 ani, respectiv 719 lei pentru copiii cu dizabilități. Sumele sunt înghețate la acest nivel și în 2026, pentru toți copiii, români sau ucraineni”, precizează analistul.

Prin urmare, nu există o alocație lunară de 3.800 de lei destinată copiilor ucraineni. Pentru a înțelege de unde a pornit această informație, trebuie făcută diferența între banii acordați pentru creșterea copiilor și programele temporare prin care România a sprijinit persoanele refugiate după declanșarea războiului.

Ajutoarele pentru refugiații ucraineni, confundate cu alocațiile copiilor

În primii ani ai conflictului din Ucraina, autoritățile române au introdus programe prin care au fost sprijinite persoanele care au fugit din calea războiului. Aceste mecanisme aveau ca obiectiv asigurarea cazării și a hranei, nu acordarea unor alocații speciale pentru copii.

Adrian Negrescu atrage atenția asupra diferenței dintre cele două categorii de plăți.

Separat, statul român a avut un program de sprijin pentru refugiați, legat de cazare și hrană, nu de copii. În forma lui din ultimii ani, o familie putea primi 2.000 de lei pe lună pentru cazare, iar o persoană singură 750 de lei, la care s-a adăugat o perioadă limitată o sumă pentru hrană”, spune acesta.

Între timp, regulile de acordare a sprijinului au fost modificate. Autoritățile au introdus condiții suplimentare, inclusiv în ceea ce privește activitatea profesională a adulților și înscrierea copiilor în sistemul de învățământ.

Potrivit analistului, ajutoarele au fost diminuate treptat, iar în 2025 mecanismul prevedea forme de sprijin limitate în timp și condiționate de îndeplinirea anumitor criterii.

Ajutorul a fost redus treptat, iar în 2025 se mai acorda doar pentru trei luni, celor care lucrau sau erau înregistrați, ori sub formă de cazare pentru persoanele vulnerabile, de 500 de lei pentru o persoană singură și 1.500 de lei pentru o familie. Nu există și nu a existat nicio alocație de 3.800 de lei pentru un copil”, subliniază Adrian Negrescu.

Cum a apărut mitul alocației de 3.800 de lei pentru copiii ucraineni

Suma de 3.800 de lei, vehiculată în repetate rânduri pe rețelele de socializare, ar fi rezultatul unei interpretări greșite a unor programe de sprijin introduse în perioada de început a războiului.

Una dintre principalele surse ale confuziei este programul cunoscut sub numele de „50/20”, prin care erau decontate cheltuielile pentru cazarea și hrana refugiaților. Mecanismul prevedea 50 de lei pe zi pentru cazare și 20 de lei pe zi pentru hrană, pentru fiecare persoană eligibilă.

Important este că banii pentru cazare erau destinați în mare parte celor care ofereau spații de găzduire, nu erau acordați automat fiecărui copil refugiat sub forma unei alocații.

În cazul familiilor numeroase, adunarea mai multor sume aferente sprijinului putea crea impresia unor plăți lunare foarte mari. Ulterior, cifrele au fost desprinse din context și prezentate în mediul online ca și cum ar reprezenta alocația individuală a fiecărui copil.

Analistul economic explică mecanismul prin care informația falsă a ajuns să fie atât de răspândită.

Cel mai probabil, confuzia vine din primii ani ai războiului. Programul cunoscut ca «50/20» deconta 50 de lei pe zi pentru cazare și 20 de lei pe zi pentru hrană pentru fiecare refugiat. Banii mergeau în mare parte la românii care îi găzduiau, nu direct la refugiați. Pentru o familie cu mai mulți copii, sumele lunare adunate păreau mari, iar de aici până la mitul unei «alocații uriașe» pentru fiecare copil a fost doar un pas”, explică analistul.

Acesta atrage atenția și asupra modului în care sunt răspândite astfel de informații.

„Așa funcționează dezinformarea: pornește de la ceva real, scoate cifrele din context, le amestecă și le prezintă ca pe un privilegiu nedrept”, adaugă Adrian Negrescu.

Românii continuă să creadă că refugiații primesc mai mulți bani decât copiii lor

Discuția despre presupusele alocații de 3.800 de lei a generat numeroase reacții pe Reddit. Mai mulți utilizatori au povestit că au întâlnit aceeași convingere în familie sau în conversațiile cu persoane din jur.

Unul dintre participanți a relatat că a încercat să îi explice unui șofer de Uber că informațiile despre privilegiile financiare ale refugiaților nu sunt corecte. Discuția ar fi pornit de la o mașină înmatriculată în Ucraina și ar fi ajuns inclusiv la presupusa alocație de mii de lei.

La rândul său, o persoană din Ucraina, stabilită în România, a intervenit în discuție și a povestit că nu a beneficiat de alocația despre care vorbeau ceilalți utilizatori.

Pot să întreb unde pot solicita această alocație pentru copilul meu, având în vedere că nu am primit niciun ban în cei patru ani petrecuți în România? (...) Am muncit din greu în fiecare zi pentru a mă întreține pe mine și pe copilul meu, plătind taxe aici. M-am săturat de cei care cred că toți ucrainenii trăiesc pe spinarea românilor”, a transmis aceasta.

Reacțiile arată cât de mult poate influența o informație neverificată percepția publică asupra refugiaților și asupra modului în care sunt cheltuiți banii de la buget.

Câți ucraineni beneficiază de protecție temporară în România

Datele Inspectoratului General pentru Imigrări, publicate în septembrie 2026, arată că până la 31 august 2026, în România erau înregistrați 220.881 de cetățeni ucraineni ca beneficiari ai protecției temporare.

În total, sistemul cuprindea 223.808 persoane, inclusiv cetățeni ai altor state.

Protecția temporară le oferă persoanelor care au fugit din calea războiului dreptul de ședere în România, precum și acces la piața muncii, educație, servicii medicale și asistență socială, în condițiile stabilite de legislație.

Ghid de cumpărături

theo rose si horia brenciu jpg
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține Vedete românești
horoscop png
Cele două zodii care vor avea parte de o bucurie uriașă în weekend. Visau la acest lucru de mulți ani Horoscop
image
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole de minerit adevarul.ro
image
„Măicuțul” deghizat, prins la cerșit a 12-a oară. Câți bani face pe zi: „Nu prea mai pun oamenii botul” adevarul.ro

Parteneri

image
De ce i se cere demisia lui Mihai Stoica doar pe rețele sociale, nu și la stadion! Ştefan Beldie analizează o ciudăţenie absolută a suporterului FCSB www.fanatik.ro
image
Românii îşi pot monta panouri fotovoltace în balcon. Facturile scad cu peste 50% observatornews.ro
image
Două petroliere care se duceau în SUA cu motorină din Rusia s-au întors din drum. Nicio companie nu cumpără motorină rusească www.antena3.ro
image
Mândria industriei românești, care a avut și 40.000 de angajați, e condamnată să devină o ruină. Istoria Sidex Galați, care riscă să intre în paragină, după 60 de ani de glorie, povestită de inginerul metalurgist Petru Ianc www.gandul.ro
image
Vești pentru pensionari înainte de sărbători! Poșta Română a anunțat data de la care începe plata pensiilor în decembrie www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier playtech.ro
image
Drăguș – Boutoutaou, decizie tare a lui Reghecampf înainte de FCSB – Corvinul. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Prințesa Diana a Generației Z” vine din Spania, nu din Anglia. Este blondă, neînfricată, empatică, delicată și superbă, la fel ca răposata okmagazine.ro
image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
image png
Un polițist a intrat pe scara de incendiu în casa fostei iubite și s-a culcat în patul ei! Femeia a avut parte de un șoc când s-a întors acasă Internațional
ceata png
Ceață densă pe șoselele din România! Vizibilitatea scade sub 50 de metri în trei județe. Ce drumuri sunt închise Național
ger romania jpg
Cum va fi vremea astăzi, 6 noiembrie! Gerul pune stăpânire pe România! Termometrele vor arăta și -12 grade în unele zone Național
Muncitori sud asiatici Foto Magnific com jpg
Muncitorii asiatici costă cu peste 35% mai mult decât românii. De ce îi preferă, totuși, angajatorii Fapt divers
vin rosu jpg
Cum răcești vinul rapid. Trucuri simple care te ajută să obții temperatura ideală în câteva minute Fapt divers
evo robot londra profimedia jpg
Robotul turist s-a plimbat prin Londra! EVO a interacționat cu trecătorii și a făcut poze cu ei Fapt divers
3 detalii esentiale la o prima intalnire Sursa foto shutterstock 101817463 jpg
Finlanda oferă vacanțe gratuite pentru 16 persoane singure. Câștigătorii vor merge la întâlniri pe nevăzute Fapt divers
posta romana jpeg
Schimbare importantă la Poșta Română! Ce obiecte pot duce românii la ghișeu Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net