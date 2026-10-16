Amenda primită de o femeie după ce i-au scăpat găinile din curte. „Nu poți pune GPS”

O amendă de 500 de lei a stârnit nemulțumirea unei familii din Maramureș, după ce găinile din gospodărie ar fi ajuns în curtea vecinei. Soțul femeii sancționate spune că nu este realist să supraveghezi permanent păsările și anunță că va contesta amenda.

Găini Foto: Pixabay

Incidentul s-a petrecut în localitatea Breb, unde o femeie a fost sancționată de polițiști după ce găinile sale ar fi părăsit gospodăria și ar fi intrat în curtea unei vecine. Situația a ajuns în atenția autorităților, iar proprietara păsărilor s-a ales cu o amendă de 500 de lei.

Soțul acesteia, Viorel Marinca, nu este de acord cu măsura luată și consideră că sancțiunea este exagerată în raport cu situația reclamată. Bărbatul spune că va contesta amenda, nemulțumit de faptul că soția sa a fost pedepsită pentru că păsările au ajuns dincolo de limitele proprietății.

„Nu poți pune GPS pe ea”. Cum explică soțul femeii situația

Viorel Marinca susține că este dificil să controlezi permanent fiecare mișcare a găinilor și că nu poți avea garanția că acestea nu vor ajunge, la un moment dat, în afara curții. Bărbatul a criticat sancțiunea și a explicat de ce consideră că situația nu ar fi trebuit să ducă la o amendă atât de mare.

„Nu poți pune GPS pe ea. Adică nu e o vacă sau o oaie”, a declarat acesta pentru Observator.

Soțul femeii consideră că trebuie făcută o diferență între animalele care pot fi supravegheate mai ușor și găinile, care se pot deplasa rapid și pot trece dintr-o curte în alta. În opinia sa, aplicarea unei amenzi de 500 de lei pentru o astfel de situație este greu de justificat.

Bărbatul a mai explicat că ar fi privit lucrurile diferit dacă incidentul s-ar fi petrecut într-un spațiu urban aglomerat, unde regulile și condițiile sunt altele.

„Dacă eram în centrul Clujului, nu ziceam nimic”, a spus Viorel Marinca.

Acesta își menține nemulțumirea față de sancțiunea primită de soția sa și intenționează să facă demersuri pentru a o contesta.

De ce a fost amendată femeia din Breb

Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Ocna Șugatag, găinile ar fi fost lăsate nesupravegheate în perioada 2-6 octombrie. În acest interval, păsările ar fi ajuns în curtea vecinei, iar situația reclamată a dus la intervenția autorităților.

Amenda a fost aplicată pe 7 octombrie, iar valoarea sancțiunii este de 500 de lei. Femeia are posibilitatea de a achita jumătate din suma prevăzută, respectiv 250 de lei, în termen de 15 zile, conform informațiilor comunicate despre sancțiune.

Cazul a stârnit nemulțumirea familiei, în special din cauza valorii amenzii și a dificultății de a împiedica păsările să se deplaseze în afara gospodăriei. Viorel Marinca spune că nu este de acord cu decizia și că va încerca să o răstoarne prin contestarea sancțiunii.