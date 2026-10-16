 Amenda primită de o femeie după ce i-au scăpat găinile din curte. „Nu poți pune GPS”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Amenda primită de o femeie după ce i-au scăpat găinile din curte. „Nu poți pune GPS”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O amendă de 500 de lei a stârnit nemulțumirea unei familii din Maramureș, după ce găinile din gospodărie ar fi ajuns în curtea vecinei. Soțul femeii sancționate spune că nu este realist să supraveghezi permanent păsările și anunță că va contesta amenda.

Găini
Găini Foto: Pixabay

Incidentul s-a petrecut în localitatea Breb, unde o femeie a fost sancționată de polițiști după ce găinile sale ar fi părăsit gospodăria și ar fi intrat în curtea unei vecine. Situația a ajuns în atenția autorităților, iar proprietara păsărilor s-a ales cu o amendă de 500 de lei.

Soțul acesteia, Viorel Marinca, nu este de acord cu măsura luată și consideră că sancțiunea este exagerată în raport cu situația reclamată. Bărbatul spune că va contesta amenda, nemulțumit de faptul că soția sa a fost pedepsită pentru că păsările au ajuns dincolo de limitele proprietății.

„Nu poți pune GPS pe ea”. Cum explică soțul femeii situația

Viorel Marinca susține că este dificil să controlezi permanent fiecare mișcare a găinilor și că nu poți avea garanția că acestea nu vor ajunge, la un moment dat, în afara curții. Bărbatul a criticat sancțiunea și a explicat de ce consideră că situația nu ar fi trebuit să ducă la o amendă atât de mare.

„Nu poți pune GPS pe ea. Adică nu e o vacă sau o oaie”, a declarat acesta pentru Observator.

Soțul femeii consideră că trebuie făcută o diferență între animalele care pot fi supravegheate mai ușor și găinile, care se pot deplasa rapid și pot trece dintr-o curte în alta. În opinia sa, aplicarea unei amenzi de 500 de lei pentru o astfel de situație este greu de justificat.

Bărbatul a mai explicat că ar fi privit lucrurile diferit dacă incidentul s-ar fi petrecut într-un spațiu urban aglomerat, unde regulile și condițiile sunt altele.

„Dacă eram în centrul Clujului, nu ziceam nimic”, a spus Viorel Marinca.

Acesta își menține nemulțumirea față de sancțiunea primită de soția sa și intenționează să facă demersuri pentru a o contesta.

De ce a fost amendată femeia din Breb

Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Ocna Șugatag, găinile ar fi fost lăsate nesupravegheate în perioada 2-6 octombrie. În acest interval, păsările ar fi ajuns în curtea vecinei, iar situația reclamată a dus la intervenția autorităților.

Amenda a fost aplicată pe 7 octombrie, iar valoarea sancțiunii este de 500 de lei. Femeia are posibilitatea de a achita jumătate din suma prevăzută, respectiv 250 de lei, în termen de 15 zile, conform informațiilor comunicate despre sancțiune.

Cazul a stârnit nemulțumirea familiei, în special din cauza valorii amenzii și a dificultății de a împiedica păsările să se deplaseze în afara gospodăriei. Viorel Marinca spune că nu este de acord cu decizia și că va încerca să o răstoarne prin contestarea sancțiunii.

Ghid de cumpărături

Elena Sumanariu jpg
Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu Actualitate
Violeta Marin Bănică si fratele ei, Radu Ștefan Bănică, sunt cei mai buni prieteni
#Exclusiv Click!
„Gătesc din nevoie, pentru că mi-e foame!” Violeta Bănică, dezvăluiri savuroase. Ce a moștenit de la Andreea Marin și cum se înțelege cu fratele ei Interviurile Click!
image
Un urs generat cu inteligența artificială a provocat panică. Apeluri disperate și autorități în alertă pe urmele „fiarei” adevarul.ro
image
Vladimir Putin pune mâna pe alte cinci companii occidentale din Rusia. Ce firme va controla Kremlinul adevarul.ro

Parteneri

image
„O blasfemie!”. Marcel Pușcaș, cea mai dură opinie după ce Vlad Chiricheș s-a retras din fotbal: „Nu putea decât să le curețe ghetele înaintașilor săi!” www.fanatik.ro
image
Renova casa pe care o moştenise, când a descoperit într-un perete o adevărată comoară. Riscă însă să o piardă observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Miruță s-a lăudat degeaba cu centimetrii de la Cernavodă. Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”. Cât e nota de plată www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Soţia lui Helmut Duckadam a aflat de indemnizaţiile de merit şi a răbufnit: „Inadmisibil!” as.ro
image
La ce temperatură să setezi apa din calorifere în octombrie. Centrala nu trebuie să funcționeze ca în mijlocul iernii playtech.ro
image
Banner-ul pentru istorie al Peluzei Nord și de ce e Craioveanu unul dintre cei mai iubiți fii ai Olteniei www.fanatik.ro
image
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Biografii
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
agresoare constanta jpg
O tânără de 20 de ani din Constanța a atacat femei la întâmplare luni la rând. Una dintre victime ar fi pierdut sarcina Național
politist mort jpg
Polițist de 27 de ani din Teleorman, găsit mort în casă. Ce s-a întâmplat cu Sabin cu o zi înainte Național
Design fără titlu (5) png
Membră a familiei regale, găsită inconștientă pe o stradă din Londra! Ce s-a întâmplat cu un copil de 3 ani aflat în grija ei Internațional
f7920c9f 6db6 4b12 88f4 6c839efbb9a9 jpg
„Muzeul sarmalelor” și condimentul care costă cât aurul, atracțiile festivalui tradițiilor de la Biblioteca Națională a României Național
Elena Sumanariu jpg
Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu Actualitate
tesla masina zburatoare jpg
Elon Musk a prezentat mașina zburătoare Tesla! Sare peste alte automobile și folosește tehnologie SpaceX Internațional
850112258 2189551288609516 8753990454671741339 n jpg
Noi reguli rutiere pe Bulevardul Dimitrie Pompei, supranumit „Artera Corporatiștilor” Național
vedere panoramica iarna masivul postavaru shutterstock 637472167 jpg
VideoIarna a venit deja în Postăvaru! Imagini spectaculoase cu zăpada de la munte. Ce anunță meteorologii Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net