 Ana Maria, fiica lui Piedone, apariție spectaculoasă pe litoral. Cum arată în costum de baie la 32 de ani
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Ana Maria, fiica lui Piedone, apariție spectaculoasă pe litoral. Cum arată în costum de baie la 32 de ani

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Fiica lui Cristian Popescu Piedone a avut o apariție discretă pe litoralul românesc. Ana Maria Șerban, cunoscută publicului mai ales prin aparițiile alături de tatăl său și prin implicarea sa în proiecte din administrația locală, a fost fotografiată în timp ce se bucura de o zi la malul mării, alături de cei doi copii ai săi. Apariția sa a atras atenția și prin ținuta de plajă, care i-a pus în evidență silueta tonifiată.

Fiica lui Cristian Popescu Piedone. Foto: social media/Antena 1
Fiica lui Cristian Popescu Piedone. Foto: social media/Antena 1

Cristian Popescu Piedone și soția sa au doi copii, Ana Maria și Vlad, iar familia a rămas apropiată de-a lungul anilor. Fostul primar al sectoarelor 4 și 5 a vorbit în repetate rânduri despre importanța familiei în viața sa, iar timpul petrecut alături de copii și nepoți reprezintă una dintre preocupările sale. Cei doi copii i-au fost aproape și în perioadele în care activitatea publică a ocupat un loc important în viața sa.

Ana Maria Șerban, apariție neașteptată pe litoralul românesc 

La rândul său, Ana Maria Șerban a avut o activitate în administrația publică locală. Aceasta a ocupat, în mai multe rânduri, poziția de consilier în cadrul Primăriei Sectorului 4, după ce anterior lucrase ca secretară în mediul privat. Pentru o perioadă, s-a implicat direct în activitățile administrative ale instituției, parcursul său profesional fiind, de-a lungul timpului, și subiectul unor controverse.

În plan personal, Ana Maria Șerban este căsătorită cu Andrei Șerban, implicat, la rândul său, în politica locală din Sectorul 5. Spre deosebire de tatăl său, aceasta preferă să își păstreze viața de familie departe de atenția publică și nu obișnuiește să ofere foarte multe detalii despre momentele petrecute în afara activității profesionale.

De această dată, însă, Ana Maria a fost surprinsă pe litoral, în timp ce își supraveghea atent cei doi copii. Aceasta a ales un costum de baie în nuanțe de crem, decorat cu paiete, pe care l-a completat cu o pereche de ochelari de soare. Bronzată și într-o dispoziție relaxată, fiica lui Cristian Popescu Piedone a profitat de timpul petrecut alături de cei mici, într-o apariție rară în spațiul public, iar imaginile pot fi văzute AICI

Cristian Popescu Piedone: „La școală ai fost un copil de 10, la liceu la fel”

Cristian Popescu Piedone s-a declarat în repetate rânduri un tată mândru de copiii săi, iar legătura strânsă pe care o are cu aceștia este vizibilă și în mesajele pe care le-a transmis de-a lungul timpului. În 2023, cu ocazia aniversării fiicei sale, Ana Maria, care împlinea 29 de ani, fostul șef al ANPC i-a dedicat un mesaj emoționant, în care i-a apreciat parcursul și realizările de până atunci.

Piedone și-a lăudat fiica pentru rezultatele obținute încă din perioada școlii și i-a amintit că, înainte de rolul de mamă, avea propriile obiective pe care și le propusese să le atingă. Totodată, acesta a recunoscut contribuția soției sale la educația copiilor și a vorbit cu mândrie despre familia pe care Ana Maria și fratele ei, Vlad, au construit-o. Cei doi i-au dăruit patru nepoți, pe care fostul șef al ANPC îi consideră una dintre marile sale bucurii.

„La școală ai fost un copil de 10, la liceu la fel. Chiar și la facultate. Pentru asta îți mulțumesc ție, dar și mamei tale. Ea a fost cea care s-a ocupat de educația voastră. Că eu… mai rar.

Dar nu uita că ai o promisiune de îndeplinit! Ceva ce ți-ai propus să ajungi în viață și ai făcut o mică pauză de la acest drum, datorită celor 2 fetițe ale tale, nepoțelele mele. Tu și Vlad mi-ați oferit 4 nepoți minunați, care mă fac mândru să spun în gura mare că sunt BUNIC.”

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