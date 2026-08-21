BNR lansează o monedă dreptunghiulară în premieră, dedicată unui celebru pictor român. Cât costă piesa

Banca Națională a României pregătește o surpriză pentru colecționari. Începând cu 24 august 2026, BNR lansează o nouă serie de monede dedicată marilor pictori români, iar prima piesă îi este dedicată lui Nicolae Tonitza.

Moneda are o particularitate în premieră: este prima piesă de formă dreptunghiulară lansată de BNR în circuitul numismatic. Este realizată din argint și are un design inspirat de una dintre lucrările cunoscutului pictor român Nicolae Tonitza.

Prima monedă dreptunghiulară lansată de BNR

Noua piesă are valoarea nominală de 10 lei și dimensiunile de 43 × 31 de milimetri. Moneda cântărește peste 31 de grame și este realizată în standard „proof”, folosit în cazul pieselor destinate colecționarilor.

Suprafața este lucioasă, în timp ce elementele aflate în relief au un aspect mat. Moneda are, de asemenea, un cant zimțat.

„Începând cu data de 24 august 2026, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint dintr-o nouă serie, dedicată pictorilor români. Prima monedă din această serie, «Pictori români» – Nicolae Tonitza este și prima monedă de formă dreptunghiulară lansată de Banca Națională a României în circuitul numismatic”, a anunțat BNR.

Aversul este colorat și reproduce tabloul „Flori galbene”, realizat de Nicolae Tonitza. Lucrarea se află în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și a făcut parte, în perioada interbelică, din colecția de artă a Băncii Naționale a României.

Noua monedă este destinată în special pasionaților de numismatică și face parte dintr-o serie care va fi dedicată unor pictori români cunoscuți.

Cât costă moneda dedicată lui Nicolae Tonitza

BNR a pregătit un tiraj limitat la 500 de exemplare. Fiecare monedă din argint este ambalată într-o capsulă transparentă din metacrilat și este însoțită de o broșură de prezentare și un certificat de autenticitate.

Documentele sunt redactate în limbile română, engleză și franceză, iar certificatele poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Prețul de vânzare este de 1.150 de lei, cu TVA inclus, sumă în care sunt incluse și broșura, precum și certificatul de autenticitate. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României și vor putea fi cumpărate prin sucursalele regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Informațiile despre achiziție sunt disponibile pe site-ul Băncii Naționale a României, în secțiunea Numismatică.