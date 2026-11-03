Bucureștiul se pregătește de sărbători cu milioane de luminițe! Primăria alocă aproape 2 milioane de lei pentru noi decorațiuni de Crăciun

Capitala va avea un iluminat festiv spectaculos în această iarnă. Compania Municipală Iluminat Public București a lansat o licitație de aproape două milioane de lei pentru achiziția a 745 de instalații luminoase de tip perdea, care vor împodobi străzile orașului. Noile decorațiuni fac parte din pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, iar aprinderea oficială a luminilor este programată pentru 27 noiembrie.

Bucureștiul se pregătește de sărbători cu milioane de luminițe! Foto: arhiva

Bucureștiul intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, iar autoritățile au început demersurile pentru completarea decorului luminos din oraș. Compania Municipală Iluminat Public București a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație în valoare de 1.996.600 de lei, destinată cumpărării unor noi ornamente pentru iluminatul festiv.

Achiziția vizează sute de instalații LED care urmează să fie utilizate pentru decorarea străzilor și bulevardelor din Capitală. Procedura de atribuire este deschisă companiilor interesate, iar ofertele pot fi depuse până la data de 10 noiembrie.

Informațiile au fost relatate de Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Aproape 800 de instalații LED vor fi cumpărate pentru iluminatul festiv din București

Potrivit documentației licitației, contractul prevede achiziționarea a 745 de echipamente electrice decorative, de tip perdea, destinate utilizării în exterior.

Instalațiile vor fi dotate cu LED-uri și vor putea fi conectate între ele. Fiecare echipament va include cablurile necesare alimentării și un redresor de tensiune.

Dimensiunile decorațiunilor vor varia în funcție de model, de la 200 x 250 de centimetri până la 230 x 350 de centimetri. Fiecare instalație trebuie să conțină cel puțin 55 de LED-uri.

Aceste echipamente vor contribui la amenajarea decorului luminos pregătit pentru perioada sărbătorilor de iarnă, când principalele artere ale Bucureștiului vor fi împodobite cu instalații festive.

Cum vor fi alese firmele care furnizează decorațiunile de Crăciun

Companiile care doresc să participe la licitație trebuie să îndeplinească anumite condiții privind experiența în domeniu.

Mai exact, ofertanții trebuie să demonstreze că au livrat produse similare în valoare totală de minimum 1,9 milioane de lei, fără TVA, în ultimii trei ani. Experiența poate fi dovedită prin unul sau mai multe contracte.

În ceea ce privește desemnarea câștigătorului, cel mai important criteriu va fi prețul ofertat, care reprezintă 80% din punctajul total.

Restul punctajului va fi împărțit între două criterii:

10% – nivelul de protecție oferit de echipamente;

10% – termenul de livrare.

Termenul-limită pentru transmiterea ofertelor este 10 noiembrie 2026.

Șase milioane de luminițe vor împodobi Capitala de sărbători

Achiziția noilor instalații vine după ce Primăria Capitalei a anunțat, la sfârșitul lunii octombrie, că aproximativ șase milioane de luminițe vor transforma principalele bulevarde ale Bucureștiului în decoruri de sărbătoare.

Compania Municipală Iluminat Public București a început deja montarea ornamentelor disponibile în depozite, astfel încât pregătirile să fie finalizate înainte de debutul evenimentelor dedicate Crăciunului.

Iluminatul festiv va fi pornit oficial pe 27 noiembrie, în aceeași seară în care va avea loc deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Decorațiunile luminoase vor rămâne instalate pe străzile Capitalei până în luna ianuarie, după sărbătoarea Sfântului Ioan.

Astfel, bucureștenii și turiștii vor putea admira iluminatul de sărbători pe parcursul întregii perioade festive, în timp ce autoritățile continuă pregătirile pentru unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului de iarnă.