 Bucureștiul se pregătește de sărbători cu milioane de luminițe! Primăria alocă aproape 2 milioane de lei pentru noi decorațiuni de Crăciun
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Bucureștiul se pregătește de sărbători cu milioane de luminițe! Primăria alocă aproape 2 milioane de lei pentru noi decorațiuni de Crăciun

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Capitala va avea un iluminat festiv spectaculos în această iarnă. Compania Municipală Iluminat Public București a lansat o licitație de aproape două milioane de lei pentru achiziția a 745 de instalații luminoase de tip perdea, care vor împodobi străzile orașului. Noile decorațiuni fac parte din pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, iar aprinderea oficială a luminilor este programată pentru 27 noiembrie.

Bucureștiul se pregătește de sărbători cu milioane de luminițe!
Bucureștiul se pregătește de sărbători cu milioane de luminițe! Foto: arhiva

Bucureștiul intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, iar autoritățile au început demersurile pentru completarea decorului luminos din oraș. Compania Municipală Iluminat Public București a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație în valoare de 1.996.600 de lei, destinată cumpărării unor noi ornamente pentru iluminatul festiv.

Achiziția vizează sute de instalații LED care urmează să fie utilizate pentru decorarea străzilor și bulevardelor din Capitală. Procedura de atribuire este deschisă companiilor interesate, iar ofertele pot fi depuse până la data de 10 noiembrie.

Informațiile au fost relatate de Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Aproape 800 de instalații LED vor fi cumpărate pentru iluminatul festiv din București

Potrivit documentației licitației, contractul prevede achiziționarea a 745 de echipamente electrice decorative, de tip perdea, destinate utilizării în exterior.

Instalațiile vor fi dotate cu LED-uri și vor putea fi conectate între ele. Fiecare echipament va include cablurile necesare alimentării și un redresor de tensiune.

Dimensiunile decorațiunilor vor varia în funcție de model, de la 200 x 250 de centimetri până la 230 x 350 de centimetri. Fiecare instalație trebuie să conțină cel puțin 55 de LED-uri.

Aceste echipamente vor contribui la amenajarea decorului luminos pregătit pentru perioada sărbătorilor de iarnă, când principalele artere ale Bucureștiului vor fi împodobite cu instalații festive.

Cum vor fi alese firmele care furnizează decorațiunile de Crăciun

Companiile care doresc să participe la licitație trebuie să îndeplinească anumite condiții privind experiența în domeniu.

Mai exact, ofertanții trebuie să demonstreze că au livrat produse similare în valoare totală de minimum 1,9 milioane de lei, fără TVA, în ultimii trei ani. Experiența poate fi dovedită prin unul sau mai multe contracte.

În ceea ce privește desemnarea câștigătorului, cel mai important criteriu va fi prețul ofertat, care reprezintă 80% din punctajul total.

Restul punctajului va fi împărțit între două criterii:

  • 10% – nivelul de protecție oferit de echipamente;
  • 10% – termenul de livrare.

Termenul-limită pentru transmiterea ofertelor este 10 noiembrie 2026.

Șase milioane de luminițe vor împodobi Capitala de sărbători

Achiziția noilor instalații vine după ce Primăria Capitalei a anunțat, la sfârșitul lunii octombrie, că aproximativ șase milioane de luminițe vor transforma principalele bulevarde ale Bucureștiului în decoruri de sărbătoare.

Compania Municipală Iluminat Public București a început deja montarea ornamentelor disponibile în depozite, astfel încât pregătirile să fie finalizate înainte de debutul evenimentelor dedicate Crăciunului.

Iluminatul festiv va fi pornit oficial pe 27 noiembrie, în aceeași seară în care va avea loc deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Decorațiunile luminoase vor rămâne instalate pe străzile Capitalei până în luna ianuarie, după sărbătoarea Sfântului Ioan.

Astfel, bucureștenii și turiștii vor putea admira iluminatul de sărbători pe parcursul întregii perioade festive, în timp ce autoritățile continuă pregătirile pentru unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului de iarnă.

Ghid de cumpărături

aris eram si ramona olaru
Aris Eram, adevărul despre relația cu Ramona Olaru: „E ceva special ce n-am mai întâlnit până acum” Vedete românești
Victimele avionului prăbușit în Florida jpg
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele Internațional
image
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine adevarul.ro
image
Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului în SUA? Ghid explicativ adevarul.ro

Parteneri

image
Dan Șucu i-a decis soarta lui Daniel Pancu! Ședință de urgență la Rapid: ce se întâmplă cu Andrei Șucu. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Planta uitată de fermierii români care poate aduce bani frumoşi. Se valorifică de la seminţe până la tulpină observatornews.ro
image
Românul care a făcut Therme la București construiește acum Therme și la Manchester. Va fi cel mai mare complex de wellbeing din lume www.antena3.ro
image
Politico: Europa nu ar trebui să sărbătorească o victorie a democraților la jumătatea mandatului lui Trump www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani as.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis playtech.ro
image
Oficial: Robert Niță, șef la Rapid! Fostul fotbalist decide transferurile si bugetul giuleștenilor alături de Şucu şi Angelescu www.fanatik.ro
image
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și.. www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
ceas de lux jpg
Gestul neașteptat al unui hoț după ce a furat un ceas de 260.000 de euro. Angajații magazinului au fost șocați Internațional
Lusiana Drăgușin jpg
Povestea directoarei din Olt care parcurge zilnic 130 de kilometri pentru cei 80 de elevi. Cum a reușit să transforme școala dintr-o ruină Național
intretinere jpg
Întreținerea la bloc în 2026. De ce plătesc unii vecini mai mult, chiar dacă au același consum. Ce trebuie verificat pe lista lunară Național
vremea jpg
România, lovită de un val de aer rece! ANM anunță temperaturi de până la -5 grade în următoarele săptămâni Național
image png
Alertă în supermarketurile din România! Frigiderele din șase magazine ale aceluiași lanț au ajuns la temperaturi extreme. DNSC investighează un posibil atac cibernetic Național
semafor istock jpg
Schimbare majoră la semafoare într-o țară în care locuiesc sute de mii de români. Șoferii trebuie să respecte noile reguli: „O modificare importantă pentru a proteja pietonii” Internațional
cânepa jpg
O plantă ignorată de fermierii români poate aduce un mare profit. Cum se valorifică în întregime Național
Talon de pensie / Foto: Facebook / Marius Constantin Budăi
Ce pensionari vor primi taloane de pensie mov cu cod QR din noiembrie 2026. Cum pot folosi noul document și ce beneficii le-ar putea aduce Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net