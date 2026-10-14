Cazări inedite în România: dormi sub stele într-o căruță cu coviltir, cu baie și aer condiționat

România ascunde cazări inedite pentru turiștii care vor să iasă din tipare, de la căruțe cu coviltir dotate cu facilități moderne, până la căsuțe inspirate din povești și butoaie uriașe de stejar transformate în spații de dormit. Fie că sunt la munte sau pe litoral, aceste locuri le oferă celor care le aleg o alternativă la hotelurile clasice și ocazia de a trăi o experiență aparte, fără să plece din țară.

Căruța cu coviltir din Vălenii de Munte Foto: Ela Nomad

Căruța cu coviltir, transformată într-o cazare inedită, la Vălenii de Munte

Departe de camerele clasice de hotel, o experiență neobișnuită îi așteaptă pe turiști în județul Prahova. În Vălenii de Munte, căruța artizanală cu coviltir a fost amenajată pentru cazare, îmbinând aspectul rustic cu facilitățile moderne.

Locația se află la aproximativ 15 kilometri de Salina Slănic și la circa o oră și jumătate de București, fiind o posibilă alegere pentru cei care își doresc o escapadă diferită, fără să parcurgă sute de kilometri. Deși exteriorul păstrează farmecul unei căruțe tradiționale, interiorul este gândit pentru confortul oaspeților.

1/3 În Vălenii de Munte, căruța artizanală cu coviltir a fost amenajată pentru cazare Foto: Ela Nomad

Experiența promite o atmosferă intimă, într-un decor aparte, departe de rutina cotidiană. Iar pentru cei care vor să transforme o simplă noapte de cazare într-o amintire specială, priveliștea și liniștea pot face parte din farmecul sejurului. Prețurile pentru o noapte de cazare pornesc de la peste 300 de lei, în funcție de sezon și de platforma de rezervare.

La Zărnești, turiștii se pot caza tot într-o căruță cu coviltir, cu facilități moderne

Zărneștiul a devenit o destinație atractivă pentru cei care caută experiențe de cazare diferite, în mijlocul naturii. Apropierea de Munții Piatra Craiului, liniștea zonei și accesul facil către Brașov transformă această destinație într-o alegere pentru turiștii care vor să iasă din tiparele vacanțelor clasice.

1/4 Cazarea se face în căruțe cu coviltir reinterpretate modern Foto: Ela Nomad

La Hora cu Brazi, experiența merge dincolo de o cabană obișnuită sau de o construcție de tip A-frame. Acolo, cazarea se face în căruțe cu coviltir reinterpretate modern, care păstrează farmecul unei forme tradiționale, dar oferă confortul necesar unui sejur în zilele noastre. În plus, zona oferă numeroase posibilități pentru excursii și activități în aer liber. Pentru cei care își doresc o escapadă în doi, locația este apreciată și de cupluri, care i-au acordat scorul de 9,8 pentru sejururile în doi, potrivit informațiilor de prezentare a unității de cazare.

Cum arată interiorul unei căruțe cu coviltir: confort de hotel și răsărituri din pat

Dincolo de aspectul neobișnuit, o astfel de cazare poate ascunde mai mult confort decât și-ar imagina turiștii. Bloggerul de călătorii Ela Nomad a descoperit acest concept în căutarea unor locuri diferite. „Am descoperit experiența în timp ce căutam locuri mai puțin obișnuite în care să ne cazăm. Nu doream neapărat un loc spectaculos, ci unul care să ne scoată puțin din rutina obișnuită, să fie cât mai intim, dar în același timp modern.

Prima dată când ne-am cazat într-o căruță cu coviltir a fost la Mălaia, în Vâlcea. Tot atunci am aflat că mai sunt și alte căruțe în care te poți caza prin România, iar anul acesta am bifat două astfel de experiențe. Una la Zărnești și alta la Vălenii de Munte", spune aceasta exclusiv pentru Click!.

Prima experiență i-a schimbat și percepția asupra acestui tip de cazare: „Mai confortabilă decât ne-am fi imaginat. Deși forma este de căruță cu coviltir, interiorul are toate facilitățile unei camere moderne de hotel și chiar ceva în plus". Ela Nomad adaugă: „Fiecare căruță în care am stat a fost diferită.

Toate ne-au oferit confort prin faptul că ai în interior baie cu toaletă și duș, chicinetă utilată cu frigider, aparat de cafea, chiuvetă și veselă. Aerul condiționat este foarte util, mai ales vara, dar și iarna experiența este de vis. La una dintre căruțe ne-am bucurat chiar și de șemineu. Când se lasă noaptea și cerul e senin, prin geamul mare din spatele căruței e minunat să privești stelele. Am prins și câteva răsărituri direct din pat".

Ela Nomad: „Recomand experiența celor care spun că «în România nu mai ai ce să descoperi»”

Dincolo de dotări, ceea ce a rămas cel mai puternic în amintirea sa a fost atmosfera. „Cred că cel mai mult ne-am bucurat de liniștea și intimitate. La Vălenii de Munte mi-a plăcut tare mult că am putut să facem un foc de tabără, să pregătim un grătar și, la final, să ciocnim câte un pahar de vin sub cerul înstelat. În depărtare se vedeau luminile orașului. A fost genul acela de seară simplă, fără nimic spectaculos în aparență, dar pe care o vom ține minte tocmai pentru starea pe care ne-a dat-o".

Iar dacă înainte de prima experiență se întreba dacă o astfel de cazare ar putea fi incomodă, surpriza a fost că adaptarea s-a produs mult mai repede decât se aștepta. „Cel mai neașteptat a fost cât de repede te obișnuiești cu ideea. Înainte să ajungem, mă gândeam că o să fie ceva foarte diferit și poate chiar puțin incomod.

Nu m-aș fi gândit că este posibil să te poți caza și iarna într-o căruță cu coviltir. Am împărtășit experiența și pe internet și majoritatea părerilor au fost pozitive. Mulți văzuseră genul acesta de cazare prin USA, dar nu știau că se poate și la noi în România. Atelierul unde se construiesc căruțele cu coviltir se află în Brașov", declară Ela.

Experiența a convins-o că acest tip de cazare merită încercat și de cei care s-au obișnuit cu hotelurile sau pensiunile clasice. „O recomand cu tot dragul, mai ales celor care s-au săturat de cazările clasice și vor să plece acasă cu o poveste, dar și cu fotografii frumoase. Cred că este potrivită pentru cupluri, pentru oameni curioși, pentru familii sau pur și simplu pentru cei care vor să încerce ceva ce nu fac în fiecare weekend. Și aș recomanda-o în special celor care spun că «în România nu mai ai ce să descoperi»”, adaugă Ela.

În Vâlcea, turiștii pot descoperi căsuțe desprinse din povești, ascunse în munți

Tot în județul Vâlcea, iubitorii de locuri neobișnuite pot descoperi cazări care par desprinse dintr-un basm. În satul Poiana, din comuna Perișani, la poalele Munților Cozia și în apropierea peisajelor protejate ale Parcului Național Cozia, două construcții atrag atenția prin stilul lor aparte. Una dintre ele, Căsuța din Poiana, mizează pe farmecul rustic și pe atmosfera unei gospodării tradiționale, cu o sobă pictată care completează decorul. Tarifele de cazare sunt cuprinse între aproximativ 350 și 550 de lei pe noapte, în funcție de perioadă.

Interiorul căsuței din Poiană Foto: Facebook

O altă variantă este Casa din Piatră, cunoscută și drept Căsuța de Hobbit, o construcție cu aspect de poveste, inspirată de locuințele hobbiților, care îmbină piatra cu facilitățile moderne. Priveliștile spre Munții Cozia și amenajările pentru relaxare, printre care cada cu hidromasaj și terasa, completează experiența. Pentru această unitate, prețurile ajung la aproximativ 940–1.000 de lei pe noapte, în funcție de oferta de cazare și de opțiunile suplimentare.

Casa din Piatră Foto: Facebook

La malul mării, turiștii se pot caza și în butoaie uriașe de stejar

Nici litoralul românesc nu duce lipsă de cazări ieșite din tipare. În zona Mamaia Nord – Năvodari, la doar câteva zeci de metri de plajă, Colonia Butoaie propune o alternativă rustică la hotelurile clasice. Acolo, zeci de butoaie uriașe din stejar, folosite odinioară pentru depozitarea vinului, au fost recondiționate și transformate în spații de cazare.

Colonia Butoaie, cazarea din Mamaia Foto: Facebook

Amenajările sunt simple, fără pretenții de lux: în interior se găsesc un pat dublu, iluminat electric și o priză, iar afară, fiecare unitate dispune de o mică zonă cu masă și scaune. Conceptul se adresează celor care caută o experiență diferită la mare și preferă atmosfera relaxată, rustică, în locul opulenței. Tarifele pornesc de la aproximativ 180–200 de lei pe noapte pentru un butoi mediu și ajung la circa 220 de lei pentru unul mare. Prețul include două șezlonguri și o umbrelă pe plajă.