Românii își construiesc biserici ortodoxe în Statele Unite ale Americii și pentru asta fac chiar și datorii. La 10.000 de kilometri de țară, în localitatea Cedar Park din Texas, Statele Unite ale Americii a fost sfințită în data de 15 noiembrie, „Biserica Sfânta Maria”. Este cel mai mare lăcaș de cult ortodox al comunității române. Pe 21 noiembrie, se va mai sfinți o biserică românească, „Sfinții și Drepții Ioachim și Ana” în Seattle, Washington.

Aceasta este biserica din Texas a comunității românești. Foto: Fcb „Biserica Sfânta Maria” Foto: Facebook Biserica Sfânta Maria Cedar Park Texas

Moaște din România la sfințirea bisericii din Texas

Sfințirea bisericii românești a adus trei zile de sărbătoare în Texas. Totul a început vineri seară cu o slujbă ținută de Ioan Casian, episcopul Canadei și părintele Daniel Mercurie Apostol, vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Moaștele „Sf. Doamne Maria Brâncoveanu” și ale „Sf. Cuv. Matrona de la Hurezi”.Foto:Fcb Sfânta Maria Foto: Facebook Biserica Sfânta Maria Cedar Park Texas

Conform basilica.ro, reprezentantul Arhiepiscopiei Râmnicului, a adus în Texas, fragmente din moaștele „Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu” și ale „Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi”. Relicvele sfinte au fost aduse în pelerinaj de la mănăstirea vâlceană Hurezi.

Duminică, 15 noiembrie, a fost sfințirea propriu-zisă, slujba fiind oficiată de mitropolitul ortodox român Nicolae, al celor două Americi.„Îl veți întâlni pe Domnul nostru. Sfânta Masă este Mormântul Său și Tronul Său de slavă. Veți întâlni Cuvântul Său – Evanghelia și Crucea”, a declarat mitropolitul în predica de după sfințire, conform sursei citate.

Moaștele aduse de la mânăstirea vâlceană vor putea fi regăsite de credincioși și la sfințirea Bisericii „Sfinții și Drepții Ioachim și Ana” din Seattle, Washington, care va avea loc în 21 noiembrie 2026.

Ce trebuie să știți despre biserica „Sfânta Maria” din Texas

Biserica este în Cedar Park, o localitate situată la 23 de kilometri de metropola texană Austin. Parohia românească a apărut în anul 2002, iar construcția bisericii a început în anul 2024. Dorința de a avea o biserică românească a fost atât de mare încât comunitatea s-a împrumutat pentru a o ridica cu un milion de dolari. Acum mai este nevoie de bani pentru pictarea sfântului locaș, lucrări estimate la aproximativ 200.000 de dolari și pentru achiziționarea unui teren pentru amenajarea unei parcări.