Centura Comarnic, aproape de inaugurare. Asfaltul este gata, iar șoferii mai au puțin de așteptat

VideoCentura Comarnic, aproape de inaugurare. Asfaltul este gata, iar șoferii mai au puțin de așteptat
Vești bune pentru șoferii care ajung frecvent pe Valea Prahovei. Centura Comarnic, proiectul menit să mai preia din traficul de pe DN1, a fost asfaltată integral și se apropie de momentul în care ar putea fi deschisă circulației.
Drumul are aproape șase kilometri și a fost prezentat recent pe întregul traseu de Virgiliu-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova. Dacă lucrările evoluează conform planului, centura ar putea fi inaugurată până la sfârșitul lunii august.
După mai multe prelungiri ale termenului de finalizare, proiectul a intrat în ultima etapă. Asfaltul este acum gata, însă muncitorii mai au de încheiat o serie de lucrări înainte ca șoseaua să poată fi dată în folosință.
Centura Comarnic are o lungime de aproximativ șase kilometri și include patru poduri. Următorul pas important îl reprezintă testele pentru suprastructurile podurilor și ale viaductului.
„Mai e puțin”
Virgiliu-Daniel Nanu a explicat că lucrările au fost realizate în condiții dificile, cu termene strânse și mai multe probleme pe parcurs.
„Astăzi o putem vedea întreagă. Un drum care, în curând, nu va mai fi șantier, ci parte din traseul miilor de oameni care trec zilnic prin această zonă. S-a muncit mult. Au fost probleme, termene strânse și multă presiune. Acum asfaltul este gata, lucrările de final continuă, iar următoarea etapă importantă o reprezintă testele privind încercările la suprastructurile podurilor și viaductului.
Mai e puțin. Văzută acum de la un capăt la celălalt, Centura Comarnic este tot mai aproape de scopul pentru care a fost construită: să preia o parte din traficul de pe DN1 și să reducă timpul pierdut în coloanele de pe Valea Prahovei. Mai sunt câțiva paşi. Apoi deschidem circulația”, a scris pe Facebook Virgiliu-Daniel Nanu.
Noua șosea este așteptată de ani de zile de șoferii care tranzitează zona, iar deschiderea ei ar putea contribui la reducerea aglomerației de pe DN1. Data exactă a inaugurării nu a fost încă anunțată.