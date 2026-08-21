 Centura Comarnic, aproape de inaugurare. Asfaltul este gata, iar șoferii mai au puțin de așteptat
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VideoCentura Comarnic, aproape de inaugurare. Asfaltul este gata, iar șoferii mai au puțin de așteptat

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Vești bune pentru șoferii care ajung frecvent pe Valea Prahovei. Centura Comarnic, proiectul menit să mai preia din traficul de pe DN1, a fost asfaltată integral și se apropie de momentul în care ar putea fi deschisă circulației.

Centura Comarnic e gata / foto: Facebook
Centura Comarnic e gata / foto: Facebook

Drumul are aproape șase kilometri și a fost prezentat recent pe întregul traseu de Virgiliu-Daniel Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova. Dacă lucrările evoluează conform planului, centura ar putea fi inaugurată până la sfârșitul lunii august.

După mai multe prelungiri ale termenului de finalizare, proiectul a intrat în ultima etapă. Asfaltul este acum gata, însă muncitorii mai au de încheiat o serie de lucrări înainte ca șoseaua să poată fi dată în folosință.

Centura Comarnic are o lungime de aproximativ șase kilometri și include patru poduri. Următorul pas important îl reprezintă testele pentru suprastructurile podurilor și ale viaductului.

„Mai e puțin”

Virgiliu-Daniel Nanu a explicat că lucrările au fost realizate în condiții dificile, cu termene strânse și mai multe probleme pe parcurs.

Astăzi o putem vedea întreagă. Un drum care, în curând, nu va mai fi șantier, ci parte din traseul miilor de oameni care trec zilnic prin această zonă. S-a muncit mult. Au fost probleme, termene strânse și multă presiune. Acum asfaltul este gata, lucrările de final continuă, iar următoarea etapă importantă o reprezintă testele privind încercările la suprastructurile podurilor și viaductului.

Mai e puțin. Văzută acum de la un capăt la celălalt, Centura Comarnic este tot mai aproape de scopul pentru care a fost construită: să preia o parte din traficul de pe DN1 și să reducă timpul pierdut în coloanele de pe Valea Prahovei. Mai sunt câțiva paşi. Apoi deschidem circulația”, a scris pe Facebook Virgiliu-Daniel Nanu.

Noua șosea este așteptată de ani de zile de șoferii care tranzitează zona, iar deschiderea ei ar putea contribui la reducerea aglomerației de pe DN1. Data exactă a inaugurării nu a fost încă anunțată.

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