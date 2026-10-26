 Cine sunt noii membri ai grădiniței de la Zoo Băneasa. Ce trebuie să știți despre ei
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Cine sunt noii membri ai grădiniței de la Zoo Băneasa. Ce trebuie să știți despre ei

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Aleargă, nu au stop, se cațără, vin, pleacă. Patru pui de capibara, un mara de Patagonia, un cangur și un lemur. Sunt cei mai noi membri ai familiei Zoo Băneasa, cea mai mare grădină zoologică din România. „Preșcolarii” au de la o lună la patru luni, iar Click! îți spune tot ce trebuie să știi despre fiecare.

Trei dintre puii de Capibara
Trei dintre puii de Capibara cu părinții. Foto: Facebook Zoo Băneasa Foto: Fcb Zoo Băneasa

Capibara, rozătoarele uriașe 

Patru pui de Capibara, care au împlinit aproximativ 4 luni, sunt deja a doua generație născută la Zoo Băneasa. „Mănâncă deja hrană diversificată, nutreț, lăstari, rădăcinoase și tot felul de legume. Nu au apărut toți în aceeași familie, o femelă a născut un pui și alta trei”, ne-a declarat directoarea Zoo Băneasa, Anca Oprea.  

Capibara nu este orice animal, este cea mai mare rozătoare din lume! Un adult poate ajunge la aproximativ 1,3 metri lungime și până la 70 kg – aproape cât un copil de vârstă școlară! Iubitoare de apă, capibarele sunt înotătoare excelente și se pot scufunda astfel încât doar ochii, nasul și urechile să rămână la suprafață. Sunt animale blânde și sociabile, care trăiesc în grupuri și se hrănesc în principal cu ierburi și plante acvatice. 

Puiul de cangur Benett
Puiul de cangur nu este slăbit din ochi de părinți. Facebook Zoo Băneasa Foto: Fcb Zoo Băneasa

Puiul de cangur, prieten cu struții 

„Avem și un mic cangur Bennett, de aproximativ 3 luni și jumătate, care a făcut deja primii pași în afara marsupiului mamei. Are deja prieteni iar printre vecinii cu care se înțelege bine se numără struții Emu”, ne-a dezvăluit Anca Oprea, omul care se identifică cu Zoo Băneasa. 

Ce trebuie să știți despre canguri? La naștere, un pui măsoară doar aproximativ 2,5 cm, fiind cam cât un bob de strugure! Datorită conformației picioarelor și a cozii lor puternice, cangurii nu pot merge sau sări înapoi. Există aproximativ 60 de specii de canguri și rude apropiate ale acestora, de dimensiuni diferite, întâlnite în special în Australia, dar și în unele zone din Indonezia. 

Cangurii Benett sunt exemplare de dimensiuni medii, adaptate la climate mai reci decât alte specii. Se deplasează prin salturi puternice și își folosesc coada lungă pentru echilibru. Sunt animale nocturne, active mai ales dimineața și seara. Dacă un cangur este urmărit de un prădător, poate sări până la 3 metri în aer. Când este relaxat, își sprijină greutatea pe coadă, ca pe un al treilea picior. 

Mara de Patagonia la Zoo Băneasa
Puiul de Mara de Patagonia. Foto: Facebook Zoo Băneasa Foto: Fcb Zoo Băneasa

Mara de Patagonia, iepurele-capră

Grădinița de la Zoo Băneasa găzduiește încă o specie de rozătoare de talie mare, un pui de Mara de Patagonia, de numai o lună și jumătate. Această specie este cunoscută pentru aspectul său unic, care combină caracteristici de iepure și capră. Are picioare lungi și subțiri, adaptate pentru alergare, și blana scurtă, de culoare gri-maroniu, cu o bandă albă pe partea inferioară.„Puiul este mai timid din fire, stă aproape de mama lui, dar are multă energie și tot ce îi trebuie pentru a crește sănătos”, l-au caracterizat reprezentanții Zoo Băneasa.  

Puii de mara de Patagonia vin pe lume într-un mod șocant: sunt deja acoperiți de blăniță și au ochii larg deschiși! În doar 24 de ore, pot merge, sări și chiar începe să pască iarbă. Deși sunt mici și cântăresc între 200 și 450 de grame, sunt surprinzător de bine pregătiți pentru viață. Puii cresc într-o adevărată „creșă” comună, unde pot fi adăpostiți „copiii” mai multor familii. Interesant este că mama puiului de Mara de Patagonia își recunoaște propriul pui după miros și sunete, iar tatăl are o misiune importantă: stă de pază și ține pericolele la distanță. 

Pui de lemur de la Zoo Băneasa
Puiul de lemur este cel mai tânăr chiriaș al Zoo Băneasa. Foto: Facebook Zoo Băneasa Foto: Fcb Zoo Băneasa

Puiul de lemur, vedeta Zoo Băneasa 

De departe titlul neoficial de cel mai jucăuș chiriaș de la Zoo Băneasa aparține puiului de lemur cu coada inelată. „Acesta este în vârstă de 1,5 luni, a doua generație născută la Zoo București. E cuminte, mănâncă deja hrană diversificată, nu mai este dependent de mamă și se dă în vânt după gustări”, au transmis reprezentanții celei mai mari grădini zoologice din România.  

Spre deosebire de majoritatea speciilor de lemuri, aceștia sunt foarte activi la sol, nu doar în copaci iar surprinzător, grupurile sociale sunt conduse de femele. Își folosesc cozile ca steaguri pentru a menține legătura cu grupul atunci când se deplasează. Își încălzesc burțile la soare dimineața, stand în poziția “yoga”, cu brațele întinse. Alt lucru șocant este că femelele stau tot timpul în același grup în care s-au născut, în timp ce masculii „pribegesc” între grupuri la fiecare 2 până la 5 ani. 

Ce trebuie să știți despre Zoo Băneasa

Cea mai mare grădină zoologică din România, aflată la 12 kilometri de centrul Capitalei găzduiește 4200 de „chiriași” din 150 de specii. Care este programul de vizitare?

-Program de vară (1 aprilie – 31 octombrie): marți – duminică, 09:00–19:00; 

-Program de iarnă (1 noiembrie – 31 martie): marți – duminică, 10:00–17:00; 

-Biletele costă 20 lei pentru adulți și 10 lei pentru copii, elevi, studenți și pensionari. 

-Intrare gratuită: copii sub 3 ani, persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora, conform legii. 

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