Criză de profesori în România. „La matematică e aproape imposibil să mai găsim profesori”

Sistemul de învățământ din România se confruntă cu o problemă tot mai vizibilă: pentru anumite discipline, școlile găsesc cu dificultate cadre didactice calificate care să ocupe posturile disponibile. În unele situații, atunci când nu există candidați pentru catedre, soluția ajunge să fie apelarea la profesori pensionari.

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În România, vârsta medie a profesorilor din învățământul secundar inferior este de 45 de ani. Aproape o treime dintre profesorii de gimnaziu, mai exact 32%, au cel puțin 50 de ani, în timp ce doar 10% au mai puțin de 30 de ani. Ponderea cadrelor didactice de 50 de ani și peste a crescut cu șase puncte procentuale față de anul 2018.

Matematica, una dintre materiile pentru care se găsesc tot mai greu profesori

Problemele de recrutare sunt deja vizibile în anumite județe. Cristian Miu, inspector școlar pentru Resurse Umane în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt, vorbește despre dificultățile întâmpinate în găsirea profesorilor calificați.

„La nivel de țară situația este puțin inegală, într-adevăr, dar semnalele au început să fie date. (...) Se resimte deja lipsa personalului calificat la anumite discipline. La matematică e aproape imposibil să mai găsim profesori”, a precizat Cristian Miu, potrivit Adevărul.

Inspectorul a dat și un exemplu concret din județul Olt, unde pentru o catedră de Matematică nu a fost găsit un cadru didactic care să poată fi repartizat.

„Deja am făcut apel la un student, în Slatina. Iar în zona de nord a județului am avut vineri un post, o catedră de Matematică la școlile Dobroteasa și Vulturești, și n-am avut cadru didactic să-l repartizăm. Și urmează ca directorul să cheme un pensionar”, a explicat acesta.

Potrivit inspectorului, inclusiv profesorii pensionari care ar putea continua activitatea în regim de plată cu ora sunt dificil de găsit. Situația este complicată și de nivelul remunerației pentru astfel de activități.

„E greu de admis că la 20 de lei poți să mai vii pe normă întreagă”, a mai spus Cristian Miu.

Problemele nu se limitează însă la Matematică. Fizica și Chimia se numără printre disciplinele pentru care există temeri privind agravarea deficitului de cadre didactice în următorii ani.

„Nu vin din urmă absolvenți”

Cristian Miu atrage atenția că problema va deveni și mai dificilă pe măsură ce profesorii actuali se apropie de pensionare, în condițiile în care nu există suficienți absolvenți care să le ia locul.

„Va fi la nivelul județului Olt un an, 2032, zic eu, unde, brusc, zeci de oameni vor dispărea din sistem, la Științe. Și nu vin din urmă absolvenți, aici este problema”, a declarat inspectorul.

În lipsa profesorilor specializați, orele rămase neocupate trebuie distribuite altor cadre didactice. În anumite situații sunt folosiți profesori care lucrează deja în școli, în regim de plată cu ora. Atunci când această variantă nu este posibilă, sunt căutați pensionari sau suplinitori care au alte specializări.

Problema este pusă și pe seama atractivității pe care profesia didactică a avut-o de-a lungul timpului. Salariile din educație au fost considerate, ani la rând, insuficient de atractive, iar absolvenții de facultate au ales domenii în care puteau obține venituri mai mari.

Profesorul Adrian Voica, liderul Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Muntenia, consideră că evoluția numărului de cadre didactice trebuie analizată înainte ca deficitul să se transforme într-o criză.

„Datele Eurostat și ale Comisiei Europene ne obligă să discutăm despre această problemă înainte ca ea să devină o criză. Educația nu se reformează împotriva profesorilor. Educația se reformează împreună cu profesorii”, subliniază Adrian Voica.

Acesta consideră că orice modificare importantă privind norma didactică, salarizarea, pensionarea, organizarea școlilor sau statutul personalului ar trebui precedată de o analiză a necesarului de profesori pentru următorii ani.

„O reformă reală a educației nu începe prin reducerea drepturilor, creșterea normei sau descurajarea profesorilor. Începe prin atragerea și păstrarea profesorilor competenți, investiție, stabilitate legislativă și politici bazate pe rezultate măsurabile”, a conchis Adrian Voica.