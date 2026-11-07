 De ce ne plac filmele de Crăciun și ce efect au, de fapt, asupra noastră?
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De ce ne plac filmele de Crăciun și ce efect au, de fapt, asupra noastră?

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E început de noiembrie, iar filmele de Crăciun au apărut deja pe platformele de streaming. Cu povești de iubire, familii fericite și finaluri ca în povești, acestea ne ajută să uităm pentru câteva ore de grijile de zi cu zi. Dar de ce simțim nevoia să intrăm atât de devreme în atmosfera sărbătorilor și când poate deveni această evadare o problemă? Specialiștii explică ce ne atrage la aceste filme și de ce este important să nu confundăm poveștile de pe ecran cu viața reală.

Filmele de Crăciun au apărut deja pe platformele de streaming
Filmele de Crăciun au apărut deja pe platformele de streaming Foto: Shutterstock

De ce căutăm magia sărbătorilor încă din noiembrie 

Dacă mai demult începeam să căutăm filmele de Crăciun abia în decembrie, acum nici nu am intrat bine în luna noiembrie și avem deja de unde alege. Pe platformele de streaming au apărut deja filmele de Crăciun, cu povești de iubire, reuniuni de familie și multă atmosferă de sărbătoare. Și nu doar platformele ne arată că se apropie Crăciunul. În comunitățile online au început să apară deja întrebări precum „Ce film de Crăciun recomandați?”. Se pare că nu mai avem răbdare să așteptăm să vină decembrie și vrem să intrăm mai devreme în atmosfera sărbătorilor.

Dar de ce ne atrag atât de mult aceste filme? Psihologul Mihaela Dinu explică: „Poate te-ai certat cu prietenii, poate nu-ți mai place jobul, ai probleme în relație sau pur și simplu ai avut o zi proastă. Ajungi acasă, lași grijile deoparte și, în loc să ieși la sport sau să te ocupi de alte lucruri, iei telecomanda și cauți un film. Dar nu orice film.

Alegi unul de Crăciun, cu zăpadă, luminițe, case frumos decorate, familii fericite și povești de dragoste care se termină cu bine. Pentru două ore, urmărești o lume în care oamenii se înțeleg, se împacă și par să nu aibă griji. Iar când realitatea de zi cu zi nu este tocmai pe placul nostru, o astfel de poveste poate fi exact pauza de care avem nevoie".

Când devine evadarea o problemă?

Să ne uităm la un film ca să ne relaxăm nu este un lucru rău. Dimpotrivă, după o zi obositoare, două ore în fața televizorului ne pot ajuta să ne deconectăm și să ne schimbăm starea de spirit. Mai ales când alegem o poveste care ne face să râdem, ne emoționează sau ne amintește de momente frumoase.

Filmele de Crăciun au tocmai acest avantaj: sunt ușor de urmărit, au povești simple și, de cele mai multe ori, știm că se vor termina cu bine. Problema apare atunci când nu mai vorbim despre o simplă pauză, ci despre o modalitate prin care încercăm să evităm tot ce ne deranjează.

Dacă, de fiecare dată când avem o problemă, preferăm să ne refugiem în filme în loc să discutăm cu persoana respectivă sau să căutăm o soluție, lucrurile se pot complica. La fel se întâmplă și atunci când ajungem să ne petrecem tot mai mult timp în fața ecranului, doar pentru a nu ne mai gândi la ceea ce se întâmplă în viața noastră. Până la urmă, filmul se termină, televizorul se închide, iar problemele rămân acolo", explică specialistul.

Când poveștile de pe ecran ne fac să ne comparăm viața cu a altora

Un alt lucru la care ar trebui să fim atenți este tendința de a ne compara propria viață cu ceea ce vedem în filmele de Crăciun. În aceste povești, familiile sunt aproape întotdeauna unite, oamenii își găsesc iubirea, neînțelegerile se rezolvă, iar finalul este unul fericit. Totul pare să se așeze la locul lui, de cele mai multe ori chiar înainte de Crăciun. 

În viața reală, însă, lucrurile nu sunt atât de simple. Relațiile trec prin momente dificile, familiile se confruntă cu neînțelegeri, iar unele probleme nu se rezolvă doar pentru că ne dorim acest lucru. Uneori, chiar și sărbătorile pot veni la pachet cu stres, singurătate sau tensiuni în familie. 

De aceea, este important să ne amintim că filmele sunt povești construite pentru a ne emoționa și a ne oferi o stare de bine. Nu trebuie să ne așteptăm ca viața noastră să arate la fel sau să ne simțim mai puțin fericiți pentru că realitatea nu seamănă cu ceea ce vedem pe ecran", explică psihologul. 

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