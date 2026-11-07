 Femeie înjunghiată în plină stradă de soț, cadru militar. Reacția ministrului apărării. „Sunt profund revoltat”
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Femeie înjunghiată în plină stradă de soț, cadru militar. Reacția ministrului apărării. „Sunt profund revoltat”

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O femeie a fost înjunghiată în plină stradă chiar de propriul soț de are divorțase, cadru militar. Scenele de violență au avut loc în Caracal, județul Olt. Aceasta a a mai fost amenințată, chiar în urmă cu o lună, când polițiștii i-au emis un ordin de protecție, dar aceasta și-a retras plângerea. Reacția ministrului apărării, Radu Oprea, la acest caz.

Femeie înjunghiată în stradă.
Femeie înjunghiată în stradă. Foto: Shutterstock

Femeie înjunghiată în plină stradă de soț, cadru militar activ

Victima este o femeie în vârstă de 34 de ani din Caracal, ce se afla în proces de divorț. Înfuriat la culme că nu vrea să se împace cu el, bărbatul a înjunghiat-o în plină stradă. Femeia a fost dusă la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde primește îngrijiri medicale de specialitate

Ancheta a scos la iveală faptul că între cei doi au mai fost probleme. Pe 4 octombrie ea a mers la Poliția Municipiul Caracal și a sesizat faptul că soțul a mers la domiciliul ei și a amenințat-o cu bătaia. Atunci, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis un dosar penal pentru amenințare.

Ulterior, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție valabil pentru două luni, însă fără să includă monitorizarea electronică. De asemenea, victima a refuzat mintarea unui dispozitiv de supraveghere. Mai apoi, ea s-a prezentat la poliție și și-a retras plângerea. La doar câteva zile de la acest moment, ea a fost atacată pe stradă.

Reacția ministrului apărării

Ministrul apărăii, Radu Oprea, a reacționat la acest caz, având în vedere că bărbatul implicat este cadru militar activ. Oprea a afirmat că a solicitat să se facă mai multe verificări cu privire la agresor.

„Sunt profund revoltat de cazul de violență extremă petrecut la Caracal, unde o femeie a fost atacată cu un cuțit de soțul său, cadru militar activ. Condamn fără echivoc orice formă de violență împotriva femeilor.

Faptul că persoana suspectată de această agresiune este militar face situația cu atât mai gravă. Uniforma militară presupune responsabilitate, disciplină și respect față de viața și demnitatea umană.

Violența nu are nicio justificare și nu poate fi tolerată în Armata României. Am solicitat verificarea tuturor aspectelor care țin de responsabilitatea instituției noastre și cooperarea deplină cu organele judiciare, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs acest act de violență”, a transmis, sâmbătă, ministrul pe Facebook.

Tot el a menționat că protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate autoritățile statului. 

„Dincolo de acest caz, avem cu toții obligația să tratăm cu maximă seriozitate fenomenul violenței domestice. Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate, iar protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituțiile statului. Îmi exprim solidaritatea cu victima și îi doresc însănătoșire grabnică. Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă, iar nicio funcție, profesie sau uniformă nu poate constitui un scut în fața legii”, a spus Oprea.

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