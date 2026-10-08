Gabriel Coveşeanu, manager al Teatrului „Ion Creangă”. Ce notă a primit pentru proiectul său

Gabriel Coveşeanu a câştigat concursul pentru funcţia de manager al Teatrului „Ion Creangă” din Bucureşti. Rezultatul a fost publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, după finalizarea procedurii de evaluare a proiectului de management.

Gabriel Coveşeanu Foto: Arhivă

Proiectul prezentat de Gabriel Coveşeanu a primit nota 8,55, punctaj care îi permite candidatului să obţină un nou contract de management, conform regulamentului care stabileşte condiţiile de organizare a concursului pentru instituţiile de cultură.

Cine este Gabriel Coveşeanu, managerul Teatrului „Ion Creangă”

Actorul Gabriel Coveşeanu a fost numit manager interimar al Teatrului „Ion Creangă” din Bucureşti la începutul lunii august 2018. Absolvent al Academiei de Teatru şi Film „I.L. Caragiale”, Facultatea de Teatru, acesta s-a alăturat echipei Teatrului „Ion Creangă” în anul 1997.

În cei peste 20 de ani petrecuţi pe scenă, Gabriel Coveşeanu a interpretat roluri diverse, lucrând sub îndrumarea unor regizori precum Cornel Todea, Boris Petroff, Cezarina Udrescu, Attila Vizauer, Sorana Coroamă-Stanca, Theo Herghelegiu şi Octavian Jighirgiu. În paralel cu activitatea din teatru, Coveşeanu s-a remarcat şi ca prezentator TV, prezentând mai multe emisiuni de divertisment.

Ce prevede regulamentul pentru managerul câştigător

Regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management prevede, la articolul 14, alineatul 3, că atunci când proiectul de management primeşte cel puţin nota 7 în urma evaluării, managerului i se încheie un nou contract de management, în condiţiile prevăzute de lege.

În cazul Teatrului „Ion Creangă”, nota obţinută de Gabriel Coveşeanu a fost 8,55, depăşind astfel punctajul minim prevăzut de regulament.

Primăria Capitalei are în subordine 15 teatre, iar în această perioadă sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea funcţiilor de conducere din instituţiile de spectacol.

„Am dat startul concursurilor la începutul lunii septembrie pentru patru dintre ele: Teatrul de animaţie Ţăndărică, Teatrul Ion Creangă, Opera Comică pentru Copii şi Teatrul Excelsior”, a anunţat Primăria Municipiului Bucureşti.

Procesul de selecţie continuă şi pentru celelalte instituţii teatrale aflate în subordinea Primăriei Capitalei. Pentru Teatrul Metropolis, Teatrul Evreiesc de Stat şi Teatrul Dramaturgilor Români, candidaţii pot depune documentele până la data de 30 octombrie, ora 13.30.

Dosarele şi proiectele de management trebuie depuse fizic la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, situat pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47. După încheierea perioadei de depunere, urmează evaluarea documentelor şi susţinerea proiectelor de management.

Rezultatele finale pentru aceste concursuri sunt programate să fie afişate pe 3 decembrie.