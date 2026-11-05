Jaf ca-n filme în Bihor! Un șofer de microbuz a fost atacat, iar hoții au furat colete cu droguri în valoare de 900.000 de euro
Un atac de o violență rară petrecut pe teritoriul județului Bihor a scos la iveală un transport masiv de substanțe interzise pe ruta Olanda – România. Patru bărbați au atacat șoferul unui microbuz de transport persoane sosit de peste graniță, furând două pachete voluminoase și bani lichizi.
Ceea ce părea la prima vedere o tâlhărie obișnuită s-a transformat rapid într-un caz major de trafic internațional de stupefiante de mare risc: pachetele conțineau aproape 8,5 kilograme de droguri extrem de periculoase, a căror valoare pe piața neagră este estimată la aproximativ 900.000 de euro.
Șofer lovit când descărca bagajele: câinele antidrog a confirmat substanțele în remorcă
Scenele desprinse din filmele de acțiune s-au derulat în localitatea bihoreană Avram Iancu. Conducătorul auto a oprit cursa pentru a le înmâna bagajele unor călători, însă în momentul în care a ajuns la spatele vehiculului a fost agresat fizic de cei patru indivizi. După ce l-au pus la pământ cu lovituri, tâlharii i-au sustras suma de 500 de euro și au fugit direct cu două colete suspecte aflate în remorca atașată microbuzului, potrivit Digi24.
Victima a sunat imediat la numărul unic de urgență 112 pentru a cere ajutorul forțelor de ordine. La sosirea la fața locului, anchetatorii au introdus în cercetare un câine specializat în detectarea stupefiantelor.
Deși pachetele fuseseră luate de agresori, animalul a dat semnalul clar că în remorcă fuseseră depozitate substanțe interzise, mirosul persistent oferind polițiștilor primul indiciu major privind miza reală a jafului.
Fuga oprită în Timiș: cutii cu fund dublu, 6 kg de heroină și 2,4 kg de cocaină
Mobilizarea forțelor de ordine a dus la localizarea rapidă a fugarilor. Cei patru bărbați implicați în ambuscadă, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, au fost depistați și încătușați pe raza județului Timiș.
În urma perchezițiilor și a desigilării coletelor recuperate, anchetatorii au descoperit un sistem ingenios de camuflare: drogurile erau disimulate în cutii cu fund dublu. Bilanțul capturii include aproximativ 2,4 kilograme de cocaină și peste 6 kilograme de heroină de o puritate ridicată. Pe numele celor patru agresori au fost emise mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. În paralel, procurorii continuă investigațiile transfrontaliere pentru a identifica expeditorul mărfii din Olanda, precum și rețeaua de distribuție din România care aștepta livrarea coletelor.