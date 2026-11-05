Jaf ca-n filme în Bihor! Un șofer de microbuz a fost atacat, iar hoții au furat colete cu droguri în valoare de 900.000 de euro

Un atac de o violență rară petrecut pe teritoriul județului Bihor a scos la iveală un transport masiv de substanțe interzise pe ruta Olanda – România. Patru bărbați au atacat șoferul unui microbuz de transport persoane sosit de peste graniță, furând două pachete voluminoase și bani lichizi.

Un șofer de microbuz, atacat și jefuit în Bihor Foto: arhivă

Ceea ce părea la prima vedere o tâlhărie obișnuită s-a transformat rapid într-un caz major de trafic internațional de stupefiante de mare risc: pachetele conțineau aproape 8,5 kilograme de droguri extrem de periculoase, a căror valoare pe piața neagră este estimată la aproximativ 900.000 de euro.

Șofer lovit când descărca bagajele: câinele antidrog a confirmat substanțele în remorcă

Scenele desprinse din filmele de acțiune s-au derulat în localitatea bihoreană Avram Iancu. Conducătorul auto a oprit cursa pentru a le înmâna bagajele unor călători, însă în momentul în care a ajuns la spatele vehiculului a fost agresat fizic de cei patru indivizi. După ce l-au pus la pământ cu lovituri, tâlharii i-au sustras suma de 500 de euro și au fugit direct cu două colete suspecte aflate în remorca atașată microbuzului, potrivit Digi24.

Victima a sunat imediat la numărul unic de urgență 112 pentru a cere ajutorul forțelor de ordine. La sosirea la fața locului, anchetatorii au introdus în cercetare un câine specializat în detectarea stupefiantelor.

Deși pachetele fuseseră luate de agresori, animalul a dat semnalul clar că în remorcă fuseseră depozitate substanțe interzise, mirosul persistent oferind polițiștilor primul indiciu major privind miza reală a jafului.

Fuga oprită în Timiș: cutii cu fund dublu, 6 kg de heroină și 2,4 kg de cocaină

Mobilizarea forțelor de ordine a dus la localizarea rapidă a fugarilor. Cei patru bărbați implicați în ambuscadă, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, au fost depistați și încătușați pe raza județului Timiș.

În urma perchezițiilor și a desigilării coletelor recuperate, anchetatorii au descoperit un sistem ingenios de camuflare: drogurile erau disimulate în cutii cu fund dublu. Bilanțul capturii include aproximativ 2,4 kilograme de cocaină și peste 6 kilograme de heroină de o puritate ridicată. Pe numele celor patru agresori au fost emise mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. În paralel, procurorii continuă investigațiile transfrontaliere pentru a identifica expeditorul mărfii din Olanda, precum și rețeaua de distribuție din România care aștepta livrarea coletelor.