 Locul din România preferat de japonezi. Europenii se înghesuie în Bucovina! Cât îi costă pe străini o vacanță la noi?
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Locul din România preferat de japonezi. Europenii se înghesuie în Bucovina! Cât îi costă pe străini o vacanță la noi?

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Într-o perioadă în care agențiile se luptă între ele să trimită românii în vacanțe cât mai îndepărtate, există și agenții care se străduiesc să „vândă” România. Adică să aducă turiști din toate colțurile lumii pentru a-i plimba în circuite cât mai complexe, din Moldova până în Banat și din Transilvania până în Deltă.

Japonezi, în Bucegi
Japonezi, în Bucegi Foto: Agentia Exact Tours

România atrage tot mai mulți vizitatori străini prin patrimoniul său cultural și istoric, de la mănăstirile pictate din Bucovina și bisericile fortificate din Transilvania până la tradițiile păstrate în comunitățile locale și simbolurile perioadei comuniste. Ovidiu Tudor, director de programe la agenția de turism Exact Tours – divizia Incoming, ne-a dezvăluit ce turiști străini ne vizitează, ce le place în România și cât plătesc pentru un circuit cu de toate.

Click!: Puteți să ne faceți un top al turiștilor străini care vizitează România?

Ovidiu Tudor: În activitatea noastră de incoming, lucrăm cu turiști din piețe diverse, între care Spania, Portugalia, Franța, Japonia, Taiwan, Statele Unite, Canada, dar și țări din America Latină. România este inclusă frecvent în circuite regionale care cuprind și Bulgaria, Republica Moldova sau alte destinații din Europa Centrală și de Est. În cazul circuitelor culturale organizate, avem în vedere în special călători interesați de istorie, patrimoniu și tradiții locale, care preferă să descopere mai multe regiuni într-o singură călătorie.

„Europenii aleg în special Bucovina, japonezii caută Transilvania”

Care sunt cele mai cerute destinații pe care vor să le viziteze străinii în România?

Turiștii străini care vizitează România sunt atrași de patrimoniul cultural, de istoria țării și de tradițiile păstrate în comunitățile locale, însă preferințele diferă în funcție de piața de proveniență. Europenii aleg în special Bucovina și mănăstirile cu fresce exterioare, în timp ce japonezii vor să vadă și bisericile fortificate din Transilvania. În paralel, turiștii individuali și grupurile mici sunt tot mai interesați de experiențe autentice: drumeții, plimbări cu mocănița, festivaluri tradiționale, ateliere de olărit și țesut, degustări de vinuri și produse locale sau descoperirea gastronomiei românești.

Turiștii străini sunt fascinați de munții noștri
Turiștii străini sunt fascinați de munții noștri Foto: Agentia Exact Tours

Bucureștiul, Brașovul, Branul, Sighișoara și Sinaia sunt, de asemenea, incluse în itinerariile clasice. Există și un interes pentru istoria recentă a României, inclusiv pentru urmele perioadei comuniste, vizibile mai ales în arhitectură.

Ce-i impresionează cel mai mult în România?

Unul dintre punctele forte ale României este diversitatea experiențelor pe care le poate oferi într-un singur circuit. Turiștii pot descoperi mănăstiri cu fresce exterioare, cetăți și biserici fortificate, orașe istorice, peisaje naturale și tradiții care continuă să fie păstrate în comunitățile locale, dar și gastronomie locală, meșteșuguri, vinuri.  

Care este costul mediu al unui sejur si pe ce mai cheltuiesc străinii?

În cazul circuitelor organizate de Exact Tours, un program clasic de opt zile și șapte nopți în România costă aproximativ 1.350–1.400 de euro de persoană. Pachetul include, în funcție de program, cazare la hoteluri de trei și patru stele, pensiune completă, transport, asistență turistică, vizite, zboruri și asigurare medicală de călătorie. Acesta este un reper pentru un circuit organizat, nu o medie a tuturor sejururilor turiștilor străini în România.

Pe lângă serviciile incluse în pachet, vizitatorii pot aloca bugete suplimentare pentru excursii opționale, suveniruri, produse locale, degustări și alte experiențe gastronomice sau culturale.

Ovidiu Tudor, director de programe
Ovidiu Tudor, director de programe Foto: Agentia Exact Tours

„Pentru 2027, vrem să extindem programele care includ litoralul românesc”

Care sunt previziunile pentru perioada următoare? Interesul este în creștere sau sunt speriați de războiul de la graniță sau de prețuri?

Sezonul incoming din 2026 a fost influențat de incertitudinile generate de conflictul din Orientul Mijlociu. O parte dintre turiștii din Asia care aveau rezervări pentru România au renunțat la călătorie din precauție, în timp ce alții au ales destinații mai apropiate și sejururi mai scurte. În același timp, România a beneficiat și de reorientarea unor călători din Europa Occidentală către destinații din Europa de Est. Cu toate acestea, am reușit să menținem un volum de activitate comparabil cu cel din 2024 și 2025. În perioada următoare, evoluția cererii va depinde și de contextul internațional, de conectivitatea aeriană și de raportul dintre preț și serviciile oferite. Pentru 2027, ne propunem să extindem programele care includ litoralul românesc.

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