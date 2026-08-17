Metrorex riscă să rămână fără curent! A primit preaviz de deconectare pentru datoria uriașă către Hidroelectrica

Transportul subteran din Capitală se confruntă cu o criză financiară majoră. Iată ce datorii a acumulat Metrorex către furnizorul de curent și ce măsuri de urgență cere Ministerul Transporturilor.

Metrorex riscă să rămână fără alimentare cu energie electrică după ce principalul său furnizor, compania Hidroelectrica, a transmis un preaviz oficial de deconectare pentru facturi neachitate de trei luni.

Situația a declanșat o anchetă de urgență la vârful Ministerului Transporturilor, ministrul interimar Radu Miruță solicitând explicații imediate conducerii companiei și extinderea Corpului de Control.

Datoria de 11,5 milioane de lei și termenul limită cerut conducerii Metrorex

Potrivit documentului obținut inițial de Club Feroviar, preavizul de deconectare emis de Hidroelectrica vizează un sold restant de exact 11.521.602,22 lei.

”Stimată doamnă Director General,

Având în vedere preavizul de deconectare nr. 96656.PRNC.2026 din data de 09.08.2026 (anexat prezentei), transmis spre informare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în calitate de furnizor de energie electrică pentru clientul Metrorex S.A., și înregistrat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 4865/13.08.2026, vă rugăm să ne comunicați până marți, 18 august 2026, situația privind neachitarea facturilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Potrivit preavizului de deconectare menționat, în evidențele furnizorului figurează un sold restant în cuantum de 11.521.602,22 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate în baza contractului aplicabil, precum și orice alte sume aferente, calculate potrivit facturilor fiscale și/sau ratelor de plată eșalonate emise și transmise către Metrorex S.A”, potrivit Club Feroviar.

Radu Miruță, Ministrul Transporturilor i-a cerut directorului general al societății, Mariana Miclăuș, o situație detaliată a datoriilor și un calendar clar de stingere a debitului până la data de 18 august 2026.

Ministerul Transporturilor a cerut clarificarea cauzelor care au blocat plățile la termen, prezentarea sumelor restante defalcate pe fiecare factură și calendarul măsurilor urgente pentru a evita oprirea trenurilor în subteran.

Factură lunară de 1 milion de euro și negocieri pentru eșalonare

Pe fondul lipsei unui buget de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul în curs, societatea a acumulat întârzieri majore. Ministrul Radu Miruță a precizat că se poartă discuții cu directorul general al Hidroelectrica, Iulius Dan Plaveti, pentru a evita un blocaj total în Capitală.

„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare. Am vorbit cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situația în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății. Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod”, a declarat Radu Miruță.