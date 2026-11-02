Modelele de subiecte pentru Evaluare și Bac au fost publicate. Vor fi schimbări?

Startul pregătirilor pentru examenele de anul viitor a fost dat. Absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a au la dispoziție subiecte de antrenament pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, publicate pe platforma oficială subiecte.edu.ro. În plus, cei care se pregătesc de examene pot găsi pe PotiDe10.ro variante rezolvate, bareme oficiale și explicații pas cu pas.

Elevii pot începe pregătirea pentru examenele din vara lui 2027 Foto: Freepik

Modele de subiecte, disponibile online pentru elevi

Elevii care susțin în 2027 Evaluarea Națională sau examenul de Bacalaureat au la dispoziție modele de subiecte pentru pregătirea probelor scrise. Materialele au fost publicate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și pot fi consultate pe site-ul oficial subiecte.edu.ro. Modelele le permit candidaților să se familiarizeze cu structura examenelor și cu tipurile de cerințe pe care le vor avea de rezolvat. Acestea pot fi utilizate atât pentru pregătirea individuală, cât și în cadrul activităților de la clasă.

Elevii care vor să lucreze modelele publicate pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat pot găsi o variantă de rezolvare și pe platforma educațională PotiDe10.ro. Subiectele sunt deja rezolvate și însoțite de baremele oficiale, precum și de explicații pas cu pas pentru fiecare exercițiu. Astfel, elevii nu au doar posibilitatea de a consulta cerințele, ci și de a vedea cum se ajunge la răspunsurile corecte și cum se acordă punctajul.

Evaluarea Națională 2027: probele scrise încep pe 22 iunie

Potrivit calendarului examenului, probele scrise ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sunt programate în ultima parte a lunii iunie. Prima probă, cea la Limba și literatura română, va avea loc pe 22 iunie 2027. Elevii vor susține apoi proba la Matematică, pe 24 iunie, iar candidații care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă pe 25 iunie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie. În aceeași zi și până pe 2 iulie, elevii vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații, în condițiile prevăzute de procedura de examen. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, sunt programate pentru 7 iulie 2027.

Bacalaureat 2027: probele scrise, programate în iunie

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat va avea probele scrise în perioada 14-18 iunie 2027. Calendarul începe pe 14 iunie, cu proba la Limba și literatura română. Pe 15 iunie este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 17 iunie candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării. Ultima probă scrisă, cea la Limba și literatura maternă, va avea loc pe 18 iunie și este destinată absolvenților care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Rezultatele inițiale ale probelor scrise vor fi afișate pe 23 iunie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și depune contestații. Procedura de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor va continua și pe 24 și 25 iunie, potrivit calendarului examenului. După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale primei sesiuni de Bacalaureat vor fi publicate pe 1 iulie 2027.

Ce schimbări se anunță pentru Evaluarea Națională

Ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, a vorbit și despre o posibilă schimbare a modului în care va fi organizată Evaluarea Națională. Noile măsuri nu îi vizează însă pe elevii care vor susține examenul în 2027, ci pe cei care sunt acum în clasa a IV-a.

Oficialul susține pentru Observatornews.ro că evaluarea ar trebui să fie mai complexă și să urmărească evoluția elevilor pe parcursul mai multor ani, nu doar cunoștințele demonstrate la două probe, într-o singură zi. Printre propunerile discutate se numără introducerea unor evaluări transdisciplinare, cu o componentă umanistă și una axată pe știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM).