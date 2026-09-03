Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată

Un bărbat în vârstă de 26 de ani din Oradea a recurs la un gest extrem după ce a dat cu mașina peste o femeie. Acesta s-a enervat la culme după ce a mers la victimă pentru servicii sexuale, iar femeia nu a vrut să lase din preț.

A dat cu mașina peste o prostituată din cauza tarifului prea mare. Foto: Shutterstock

Imediat ce a lăsat-o pe aceasta la pământ, s-a făcut nevăzut. CU toate acestea, polițiștii l-au identificat și au constatat faptul că era și băut. În urma incidentului, prostituata a ajuns la spital pentru îngrijiri.

A dat cu mașina peste o prostituată pentru că nu lăsa la preț

Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, pe Calea Borșului. Tânărul de 26 de ani din Oradea a mers în zonă pentru a căuta o femeie care oferă servicii sexuale contracost, însă seara nu s-a terminat așa cum s-ar fi așteptat, conform ebihoreanul.ro.

Stând de vorbă cu o femeie, acesta nu a fost de acord să ofere suma de 100 de lei așa că a început să negocieze. Prostituata nu a vrut să mai lase din preț, așa că bărbatul s-a înfuriat. A urcat la volanul mașinii și a acidentat-o pe femeie, intenționat. Aceasta a încercat să se ferească, însă nu a reușit.

Tânărul era băut

Imediat după incident, tânărul s-a făcut nevăzut. Cu toate acestea, el a fost prins la scurt timp de polițiști și condus la Serviciul Județean de Medicină Legală Bihor, acolo unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Rezultatele analizelor au indicat o alcoolemie de 2,06 g/l alcool pur în sânge la prima probă și de 1,86 g/l la cea de-a doua, conform unei informări publicate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Pe data de 2 septembrie acesta a fost reținut pentru 24 de ore pentru tentativă de omor și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Procurorii susțin că acesta se afla la volanul unui Volkswagen Touareg în momentul în care a urcat pe trotuar și „lovit cu intenție persoana vătămată, aceasta ajungând sub partea frontală a mașinii”. Joi, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Un orădean a fost surprins în timp ce se masturba la fereastră

Polițiștii au avut intervenție peste intervenție, după ce cu doar două zile înainte, un orădean a fost surprins, în jurul orei 23.00, la fereastra apartamentului său, acolo unde se masturba. Acesta a fost observat de mai multe persoane, care au alertat autoritățile. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Un bărbat, de 47 de ani, din municipiul Oradea, s-ar fi expus în mod intenționat, în timp ce ar fi săvârșit acte sexuale explicite, la fereastra unei încăperi a locuinței sale, fiind observat de mai multe persoane”, a transmis Poliția din Bihor. Vecinii spun că orădeanul nu este la primul incident de acest fel.