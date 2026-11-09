 Performanță pentru România! Peste 3.200 de persoane au plantat simultan arbori și au doborât recordul mondial
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Performanță pentru România! Peste 3.200 de persoane au plantat simultan arbori și au doborât recordul mondial

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România a reușit să obțină o performanță care a dus-o în Guinness World Records, după o acțiune de amploare organizată în județul Prahova. Peste 3.200 de voluntari s-au mobilizat pentru a planta simultan 2.512 puieți, în cadrul proiectului „Pădurea Prieteniei”. Evenimentul a reunit oameni din categorii diferite, cu un obiectiv comun: stabilirea unui nou record mondial pentru cei mai mulți participanți care plantează arbori în același timp și în același loc.

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Foto: Facebook

Inițiativa a fost coordonată de Asociația Act for Tomorrow, care și-a propus să transforme acțiunea de plantare într-un eveniment de referință la nivel internațional. Proiectul a beneficiat de implicarea unor voluntari numeroși, iar rezultatul a depășit vechiul record mondial, stabilit în India.

Peste 3.200 de voluntari au stabilit un nou record mondial în România

Performanța obținută în Prahova a presupus o organizare atentă și respectarea unor condiții stricte impuse de Guinness World Records. Pentru ca tentativa să fie recunoscută oficial, participanții au trebuit să planteze arborii simultan, în același loc, iar întreaga activitate a fost monitorizată de un arbitru acreditat Guinness, venit special în România.

Recordul anterior aparținea Indiei, unde 2.055 de persoane participaseră la o acțiune similară de plantare. Prin mobilizarea a peste 3.200 de voluntari, România a depășit numărul înregistrat anterior și a stabilit o nouă performanță.

Pregătirile pentru eveniment au fost anunțate încă dinaintea desfășurării acțiunii. Reprezentanții Asociației Act for Tomorrow își propuseseră să adune între 2.500 și 3.000 de participanți, estimând că proiectul va contribui la plantarea unui număr total de 35.000 de puieți.

Andreea Petruț, director de comunicare al organizației, explicase anterior că obiectivul principal era aducerea în România a recordului mondial pentru cel mai mare număr de persoane care plantează arbori simultan.

„Ne-am propus să intrăm în Guinness World Records Book și să aducem în România acest record mondial de cel mai mare număr de persoane care plantează arbori simultan, adică în același timp și în același loc”, anunța atunci Andreea Petruț, la emisiunea Profit.ro.  

Dincolo de tentativa de record, organizatorii au urmărit să transforme evenimentul într-o acțiune amplă, care să reunească oameni interesați de protejarea mediului și de extinderea suprafețelor împădurite.

„Pădurea Prieteniei”, un proiect care a ajuns la 35.000 de arbori plantați

Prima ediție a avut parte de o participare de aproximativ 600 de persoane. Ulterior, proiectul a fost extins, iar ediția din acest an a adus o mobilizare mult mai mare, atât prin numărul voluntarilor, cât și prin amploarea acțiunii de împădurire.

Cei 2.512 puieți plantați simultan au reprezentat momentul central al tentativei de stabilire a recordului mondial. Activitatea nu s-a încheiat însă odată cu atingerea acestei performanțe. Voluntarii și organizatorii au continuat plantările, obiectivul final fiind atingerea unui total de 35.000 de arbori.

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