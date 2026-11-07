RO-Alert trimis din greșeală în două județe din România. Ce s-a întâmplat, de fapt

Locuitorii din județele Brăila și Galați au primit sâmbătă după-amiază, în jurul orei 16:00, un mesaj RO-Alert care semnala deversarea controlată a unui baraj, dar care era situat la sute de kilometri distanță, în județul Neamț.

Mesaj RO-Alert, trimis accidental în două județe din România. Foto: arhivă

Alarma s-a dovedit a fi însă rezultatul unei disfuncționalități informatice și nu ar fi trebuit ca oamenii să fie atenționați. Incidentul a semănat îngrijorare în rândul locuitorilor din Brăila și Galați. Cum explică autoritățile.

RO-Alert fals în Brăila și Galați

Autoritățiel au susținut că mesajul, de fapt, viza o deversare controlată din Barajul Reconstrucția, amplasat pe râul Bistrița, în zona acumulării Piatra Neamț. Deși rețeaua de alarmare la inundații este integrată și monitorizează inclusiv bazinul râului Siret pe raza județului Brăila, semnalul a ajuns în mod accidental pe telefoanele oamenilor dintr-o disfuncționalitate a aplicației informatice, conform news.ro.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila au transmis clarificări, precizând că expedierea alertei a fost cauzată de o eroare de soft și nu reflectă o amenințare reală pentru cetățeni.

„Astăzi, 07 noiembrie 2026, în jurul orei 16.00, din cauza unei erori de soft, în sistemul de înştiinţare-alarmare la inundaţii pe râul Siret, care funcţionează şi pe raza judeţului Brăila, a fost transmis un mesaj către populaţie privind deversarea controlată din Barajul Reconstrucţia de pe râul Bistriţa, acumularea Piatra Neamţ”, au transmis reprezentanții ISU Brăila.

Și ISU Galați a transmis o informare populației

La rândul lor, și reprezentanții ISU Galați au transmis o informare către cetățeni, în legătură cu mesajul RO-Alert.

„Menţionăm că mesajul nu semnalează producerea unei situaţii de urgenţă pe raza judeţului Galaţi şi nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populaţie”, au afirmat oficialii ISU Galați, îndemnând cetățenii să își păstreze calmul.

Potrivit ISU Neamţ, informarea conform căreia sâmbătă, începând cu ora 16:00, la barajul Reconstrucţia are loc o deversare controlată a fost primită de la Hidroelectrica. De asemenea, mesajul a fost transmis de către operatorul economic.