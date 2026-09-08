RO-Alert în patru județe din Moldova! O posibilă dronă a fost semnalată venind dinspre țara vecină

Locuitorii din Iași, Neamț, Vaslui și Suceava au primit marți mesaje RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost emisă în contextul informațiilor despre o posibilă dronă care ar fi intrat dinspre Republica Moldova și s-ar îndrepta către zona Iași.

Ro Alert de dronă pentru locuitorii din Moldova Foto: Shutterstock

Alertă în nord-estul României, după apariția unor informații privind o posibilă dronă care ar fi venit dinspre Republica Moldova. Locuitorii din județele Iași, Neamț, Vaslui și Suceava au primit marți mesaje RO-Alert prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

În același timp, Aeroportul Internațional Iași a suspendat temporar toate zborurile, în timp ce autoritățile urmăresc evoluția situației.

RO-Alert în patru județe. Ce le-au transmis autoritățile oamenilor

Mesajele RO-Alert au fost transmise populației din Iași, Neamț, Vaslui și Suceava, iar oamenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui astfel de spațiu, recomandarea a fost ca oamenii să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori. Durata estimată indicată în mesaj a fost de 90 de minute.

Prefectul județului Iași a precizat că situația este gestionată în coordonare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Armata.

Potrivit acestuia, este vorba despre o dronă care ar veni dinspre Republica Moldova, cu direcția către sudul județului Iași și nordul județului Vaslui. Ministerul Apărării Naționale este instituția abilitată să ofere informații oficiale cu privire la situația aeriană, potrivit euronews.

Mesajul de avertizare pentru cetățeni Foto: Adevărul

Aeroportul din Iași și-a suspendat temporar zborurile

În contextul alertei, Aeroportul Internațional Iași a suspendat temporar toate zborurile. Măsura a fost confirmată de directorul general al aeroportului, Romeo Vatră.

Situația este urmărită de autorități, în condițiile în care informațiile disponibile indică o posibilă dronă care ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și s-ar îndrepta spre zona Iași.

Informațiile publicate de surse din Republica Moldova și de canale de monitorizare aeriană din Ucraina indică posibilitatea ca aparatul să fie o dronă cu motor cu reacție.

Potrivit informațiilor relatate de TV8, mai multe aeronave au fost afectate de situația din zona Aeroportului Chișinău, în timp ce autoritățile continuă să monitorizeze evoluția incidentului.