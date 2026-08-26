Alertă în Stațiunea Olimp, după descoperirea unei drone. Dispozitivul a fost detonat pe plajă. Update

O bucată de dronă a fost descoperită miercuri, 26 august, pe plaja din Olimp. În acest context, autoritățile au restricționat accesul turiștilor. Autoritățile au demarat cercetări pentru a stabili proveniența dispozitivului.

Dronă descoperită în Olimp, detonată controlat. Foto: Antena 3 Constanța/ ziuadeconstanta.ro

Update. Dispozitivul a fost detonat controlat

Drona semnalată se afla în dreptul resortului Steaua de Mare Olimp. Zona a fost izolată pe o rază de aproximativ 500 de metri, iar locuitorii au fost îndemnați să păstreze distanța. În acest context, dispozitivul a fost detonat controlat.

Bucată de dronă găsită în Olimp

Un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din stațiunea Olimp. Alarma a fost dată de mai mulți turiști. Întreaga zonă a fost închisă până când resturile vor fi îndepărtate complet. De asemenea, acele resturi ar conține explozibil, conform antena3.ro.

La fața locului au fost chemați experți din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI). Descoperirea a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 26 august. Incidentul vine după ce marți seară, 25 august, a fost găsit un alt obiect lângă Cazinoul din Constanța.

Un incident similar a avut loc la nici 24 de ore distanță

Cu nici 24 de ore înainte, un alt fragment de dronă a fost identificat în zona digului de protecție din apropierea Cazinoului din Constanța. Acea bucată a fost purtată de ape și a rămas blocată între stabilopozii de pe faleză.

Oamenii care se plimbau în zonă au observat obiectul și au dat alarma. La scrut timp, echipele de intervenție au venit la fața locului și au îndepărtat rapid piesa în vederea unei expertize. Din primele evaluări, nu exista încărcătură explozivă.

Dronă găsită într-un nuc din Vrancea

Incidentele de acest fel se țin lanț în ultima perioadă. O dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc a fost descoperită într-un nuc din satul Ciușlea, comuna Garoafa, județul Vrancea. Locuitorii de pe o rază de 300 de metri au fost evacuați preventiv.

Primarul comunei Garoafa a declarat că dispozitivul ar fi ajuns în cursul dimineții, însă a fost văzută câteva ore mai târziu. Tot el susține că martorii i-au spus că în jurul orei 8.30 s-a auzit un zgomot puternic, iar mai apoi o bubuitură. Proprietara locuinței din apropierea nucului ar fi simțit un miros puternic de carburant, conform agerpres.ro.