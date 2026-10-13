Plățile cu cardul fără internet devin posibile în România. De când și ce limită se aplică tranzacțiilor

Din 2027, românii vor putea folosi cardurile bancare pentru anumite cumpărături chiar și atunci când terminalele de plată nu au acces la rețeaua bancară. Noua funcționalitate, dezvoltată de Mastercard, este concepută pentru situațiile în care conexiunile de comunicații sunt întrerupte temporar, inclusiv în cazul unor pene de curent sau al unor defecțiuni tehnice. Implementarea va începe în februarie 2027 pentru cardurile nou-emise, urmând ca din luna mai să fie incluse și terminalele de plată noi.

Plățile cu cardul fără internet devin posibile în România din 2027.

Plata cu cardul offline, disponibilă treptat în România din februarie 2027

Mastercard pregătește extinderea plăților offline în mai multe state europene, printre care și România. Potrivit calendarului anunțat de companie, începând din februarie 2027, toate cardurile nou-emise în Europa vor trebui să permită efectuarea unor tranzacții fără conectarea în timp real la rețeaua de plăți.

Următoarea etapă este programată pentru mai 2027, când cerința va viza și terminalele de plată nou instalate, inclusiv echipamentele utilizate pentru înlocuirea celor existente.

Schimbarea urmărește să reducă dependența plăților electronice de disponibilitatea permanentă a conexiunilor bancare. În cazul unei întreruperi temporare a comunicațiilor, clienții vor putea achita anumite cumpărături fără ca fiecare operațiune să necesite confirmarea imediată a băncii.

Funcția va putea fi utilă în supermarketuri, magazine alimentare, farmacii și benzinării, dar și la automatele pentru bilete sau la alte echipamente de plată folosite în transporturi.

Ce sumă va putea fi achitată fără conexiune la rețeaua bancară

Una dintre principalele caracteristici ale sistemului este limita stabilită pentru tranzacțiile efectuate offline. Potrivit informațiilor prezentate de Mastercard, valoarea maximă a unei operațiuni va fi de 200 de euro.

Această sumă reprezintă plafonul maxim anunțat, nu o garanție că fiecare card va putea efectua automat plăți până la acest nivel. Limitele configurate de banca emitentă pot fi mai mici, în funcție de condițiile aplicabile cardului.

Sistemul este conceput pentru cumpărături obișnuite și pentru menținerea accesului la produse și servicii esențiale atunci când infrastructura de comunicații întâmpină probleme.

După restabilirea conexiunii, tranzacțiile realizate fără autorizare online vor fi transmise către rețeaua de plăți pentru procesare. Astfel, sistemul poate permite continuarea anumitor operațiuni chiar și în perioadele în care terminalul nu poate comunica temporar cu infrastructura bancară.

Cum funcționează plata cu cardul fără internet

Tehnologia se bazează pe cipul cardului, care poate păstra în siguranță informații necesare pentru respectarea unor limite de cheltuieli stabilite în prealabil.

În mod obișnuit, terminalul de plată comunică prin rețeaua de comunicații cu infrastructura de plăți pentru autorizarea unei tranzacții. Dacă această conexiune este întreruptă, funcționalitatea offline permite verificarea și autorizarea locală a anumitor operațiuni, în condițiile de securitate configurate pentru sistem.

Tranzacțiile sunt ulterior transmise pentru procesare atunci când conexiunea este disponibilă din nou.

Există însă o condiție importantă: terminalul trebuie să fie alimentat cu energie electrică pentru a putea funcționa. Prin urmare, posibilitatea de a plăti fără conexiune la rețeaua bancară nu înseamnă că plata va fi disponibilă și atunci când echipamentul nu are curent.

De asemenea, funcționalitatea nu trebuie confundată cu o eliminare generală a verificărilor de securitate sau cu posibilitatea de a efectua orice plată, indiferent de valoare.

De ce introduce Mastercard plățile offline în Europa

Planul de extindere a tehnologiei vine după mai multe incidente care au evidențiat vulnerabilitatea plăților digitale în cazul unor întreruperi ale infrastructurii.

Pana de curent care a afectat Spania și Portugalia în aprilie 2025 a provocat dificultăți în funcționarea unor servicii esențiale. Potrivit informațiilor prezentate în materialul companiei, aproximativ 55 de milioane de persoane au fost afectate de imposibilitatea efectuării unor plăți digitale.

În astfel de situații, accesul la numerar sau la alte metode de plată poate deveni mai dificil, în special atunci când problemele se extind pe o suprafață mare.

Mastercard urmărește să ofere comercianților și consumatorilor o alternativă pentru anumite tranzacții, astfel încât achizițiile de bază să nu depindă exclusiv de funcționarea permanentă a rețelelor de comunicații.

Cosmin Vladimirescu, directorul general Mastercard pentru România și Croația, a subliniat importanța dezvoltării unei infrastructuri capabile să funcționeze și în condiții neprevăzute. Potrivit acestuia, introducerea plăților offline reprezintă un pas suplimentar pentru consolidarea rezilienței sistemului de plăți electronice.

Letonia și Danemarca au testat deja soluții pentru plata offline

Tehnologia a fost utilizată anterior și în alte state europene. Mastercard a menționat experiențe din Danemarca, Suedia, Estonia și Letonia, unde sistemele de plată offline au fost folosite pentru a menține anumite tranzacții în perioade cu probleme tehnice sau de alimentare cu energie.

În Letonia, de exemplu, funcționalitatea a permis continuarea plăților în magazinele care dispuneau de generatoare în timpul unei furtuni ce a afectat alimentarea cu electricitate.

În Danemarca, o defecțiune tehnică produsă în primăvara anului 2026 a întrerupt comunicarea dintre terminalele comercianților și sistemul de plăți. Procedurile aplicate în situații de criză au permis continuarea unui număr important de tranzacții la comercianții care furnizau produse și servicii esențiale.

Experiențele din aceste țări au contribuit la dezvoltarea planului de extindere a funcționalității în Europa.

Ce alte țări vor introduce plata cu cardul fără internet

România se numără printre statele incluse în programul european de extindere a plăților offline. Potrivit anunțului Mastercard, inițiativa va viza și Germania, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Polonia și Regatul Unit, alături de alte țări și teritorii europene.

Introducerea noii funcționalități va avea loc etapizat, în funcție de compatibilitatea cardurilor și a terminalelor de plată.

Compania a anunțat, de asemenea, investiții în dezvoltarea infrastructurii locale de plăți și în consolidarea securității cibernetice.

Brice van de Walle, vicepreședinte executiv pentru Core Payments în cadrul Mastercard, a explicat că menținerea accesului la alimente, combustibil și medicamente în situații de criză reprezintă unul dintre obiectivele extinderii tehnologiei.

Ce trebuie să știe românii înainte de februarie 2027

Noua funcționalitate nu înseamnă că toate cardurile și terminalele vor deveni compatibile simultan. Implementarea va depinde de calendarul tehnic și de introducerea echipamentelor care respectă noile cerințe.

Pentru consumatori, cele mai importante aspecte sunt:

Din februarie 2027: cardurile nou-emise în Europa vor trebui să permită tranzacții offline, potrivit calendarului Mastercard.

Din mai 2027: cerința va viza și terminalele de plată nou instalate.

Limita unei tranzacții: plafonul maxim anunțat este de 200 de euro, însă banca emitentă poate stabili o limită mai mică.

Condiție de funcționare: terminalul trebuie să aibă alimentare electrică, chiar dacă nu dispune temporar de conexiune la rețeaua bancară.

Procesarea ulterioară: tranzacțiile efectuate offline vor fi transmise către rețeaua de plăți după restabilirea conexiunii.

Prin această schimbare, plățile cu cardul ar putea deveni mai rezistente la întreruperile de comunicații. Pentru români, beneficiul principal va fi posibilitatea de a achita anumite cumpărături chiar și atunci când sistemele bancare nu pot comunica temporar cu terminalele comercianților.