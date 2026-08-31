Sorin Oprescu, surprins în Grecia. Cum a fost filmat fostul primar al Capitalei, condamnat la aproape 10 ani de închisoare

Sorin Oprescu a primit aproape zece ani de închisoare pentru o serie de infracțiuni, însă a fugit în Grecia. Acolo, el a fost surprins de mai mulți turiști relaxândus-se la o terasă. În noiembrie 2025, judecătorii Curții de Apel din Salonic au respins extrădarea acestuia.

Foto: Instagram/ captură stirileprotv.ro

Fostul primar al Capitalei a fost surprins la o terasă de pe o insulă grecească, în timp ce se relaxa în prezența unui cuplu, la un pahar. Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare, în mai 2022, iar, ulterior, i s-a redus din pedeapsă la 9 ani și 8 luni.

Cum a fost surprins Sorin Oprescu

Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, se bucură de libertate în Grecia. Acesta a fost filmat și fotografiat luni la o terasă, în prezența unui cuplu, în timp ce consuma o băutură ținută în frapieră, aparent cu alcool. Fostul edil susține că „se simte bine și că încearcă să ducă o viață normală”, conform stirileprotv.ro.

În mai 2022, cu câteva zile înainte să fie condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 10 ani și 9 luni de închisoare cu executare pentru luare de mită, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat, Sorin Oprescu a părăsit țara, ajungând în Grecia.

I s-a redus pedeapsa

La scurt timp a fost reținut de autoritățile elene, însă a fost eliberat. Același lucru s-a întâmplat și în octombrie 2025, dar a ieșit din nou pe o cauțiune în valoare de 5.000 de euro. Pe 9 octombrie 2025, Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa la 9 ani și 8 luni, după ce i-a fost dezincriminată parțial infracțiunea de abuz în serviciu. Pe 27 noiembrie 2025 Curtea de Apel din Salonic a respins pentru a doua oară extrădarea, invocând starea de sănătate a acestuia.

„Admite contestaţia declarată de contestatorul Oprescu Sorin-Mircea. Desfiinţează sentinţa contestată şi rejudecând în fond: descontopeşte pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 8 luni închisoare aplicată contestatorului în pedepsele componente de 6 ani şi 6 luni închisoare, de 6 ani închisoare, de 3 ani închisoare şi de 3 ani şi 6 luni închisoare, pedepse pe care le va repune în individualitatea lor. Constată dezincriminată infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, pentru care contestatorul Oprescu Sorin-Mircea a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

Înlătură pedepsele complementare şi accesorii, aplicate alăturat pedepsei principale de 3 ani închisoare. Contopeşte pedepsele de 6 ani şi 6 luni închisoare, 6 ani închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare, aplică pedeapsa cea mai grea, de 6 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 3 ani şi 2 luni închisoare, urmând ca contestatorul Oprescu Sorin-Mircea să execute pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 8 luni închisoare. Dispune emiterea unui nou mandat de executare în conformitate cu prezenta decizie. Definitivă”, se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti.