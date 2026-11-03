Transportul în comun și taxiurile se scumpesc. Cât vor scoate din buzunar locuitorii unui mare oraș

Valul de scumpiri îi lovește din plin pe navetiști, chiar și atunci când aleg să lase mașinile personale acasă pentru a scăpa de costurile mari ale carburanților și de blocajele rutiere din trafic.

Cresc tarifele la autobuze și taxiuri într-un mare oraș din țară Foto: pexels

La Cluj, deplasarea cu mijloacele de transport în comun a devenit mai costisitoare începând de la 1 noiembrie, măsura vizând una dintre cele mai aglomerate rute din țară: legătura dintre comuna Florești și municipiul Cluj-Napoca. În plus, costurile cresc și pentru călătorii care preferă serviciile de taximetrie, pe fondul unui proiect de hotărâre ce urmează să fie votat la nivel local.

Creșteri de 25% la autobuz între Florești și Cluj-Napoca: explicațiile administrației locale

Călătorii care fac naveta zilnic pe traseul Florești – Cluj-Napoca plătesc cu un sfert mai mult pentru titlurile de călătorie. Un bilet simplu de autobuz pe această rută a ajuns la prețul de 5 lei, în timp ce varianta care permite continuarea traseului pe o linie urbană din interiorul municipiului Cluj-Napoca costă acum 7 lei. Scumpirea de 25% a fost aplicată și abonamentelor lunare, cel mai accesibil tarif pornind în prezent de la 146 de lei, potrivit Observator.

Reprezentanții autorităților locale din Florești au motivat decizia prin faptul că tarifele nu mai fuseseră actualizate din anul 2018, perioadă în care costurile operaționale erau considerabil mai mici. De asemenea, administrația a subliniat că mai mult de jumătate din costul real al fiecărei călătorii este asigurat prin compensații direct de la bugetul local. În lipsa acestei ajustări generate de scumpirea carburanților, fondul anual de 5 milioane de lei alocat subvențiilor ar fi trebuit practic dublat pentru a susține operarea curselor.

Se majorează și tarifele la taxi în Cluj-Napoca: noile prețuri de zi și de noapte

Navetiștii și clujenii care evită autobuzul și optează pentru transportul în regim de taxi vor resimți, la rândul lor, costuri suplimentare. Consiliul Local din Cluj-Napoca urmează să dezbată vineri un proiect de hotărâre care prevede majorarea tarifelor maximale autorizate pentru activitatea de taximetrie.

Dacă inițiativa va primi votul consilierilor, tariful maximal pe kilometru pe timp de zi va crește de la 4 lei la 4,6 lei, în timp ce pe timpul nopții plafonul va urca până la 5 lei pe kilometru parcurs.